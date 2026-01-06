jégmagasabb járművekjármű

Nemcsak veszélyes, szabálytalan is: ezért kell letakarítani a jeget az autókról

A hideg időjárás miatt a magasabb járművek tetején megfagyó csapadék komoly kockázatot jelent a közlekedésben. A ponyváról leváló jég és hó különösen a körforgalmakban és kereszteződésekben teremthet veszélyes helyzetet.

2026. 01. 06. 10:40
A fagyos időben a kamionok és magasabb járművek tetején felgyülemlő jég és hó menet közben leválhat, veszélyeztetve a mögöttük haladókat. A rendőrség szerint a körforgalmakban különösen indokolt a fokozott figyelem és a nagyobb követési távolság – írja a Teol.hu.

A hideg, fagyos időjárásban a járművek tetején összegyűlő csapadék könnyen ráfagy a karosszériára. Ez különösen a magasabb járművek esetében jelent komoly veszélyt, mivel menet közben – főként kanyarodáskor vagy körforgalmakban – a ponyváról leváló, megfagyott hó és jég balesetveszélyes helyzetet idézhet elő. Hasonló okból korábban már történt anyagi kárral járó baleset is – hívta fel a figyelmet Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A hasonló helyzetek elkerülése érdekében indulás előtt el kell távolítani a járműről a ráfagyott havat és jeget. 

Különösen fontos az óvatosság a körforgalmakban és kereszteződésekben a kamionok mögött haladva, ahol ajánlott a nagyobb követési távolság betartása az esetlegesen lezúduló jég és fagyott hó miatt.

A KRESZ egyértelműen kimondja, hogy a közúti közlekedésben mindenki köteles úgy részt venni, hogy ne veszélyeztesse mások személy- és vagyonbiztonságát. 

Az a járművezető, aki nem távolítja el a járművén maradt jeget vagy havat, és ezzel balesetveszélyes helyzetet teremt, megszegi a szabályokat. Az ilyen magatartás szabálysértésnek minősül, ami helyszíni bírságot vagy eljárást vonhat maga után

