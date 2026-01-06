katasztrófavédelmi kirendeltségkatasztrófavédelelemkatasztrófavédelmi gyakorlat

Figyelmeztet a katasztrófavédelem, ezekre mindenképp figyeljen, ha ma útnak indul

Havazás idején különösen fontos, hogy lassabban, figyelmesebben és körültekintőbben vezessenek. Csak akkor előzzenek, ha azt biztonságosan be is tudják fejezni. A rendkívüli időjárás az átlagnál több tűzoltói beavatkozást generál, sok a közlekedési baleset, de a jég, hó miatt leszakadó ágak, vezetékek is veszélyt jelenthetnek – figyelmeztet a katasztrófavédelem.

Forrás: Facebook2026. 01. 06. 9:48
hó, havazás Budapesten
Fotó: PolyákAttila
Ma hajnalig 343, a téli időjárással összefüggő balesethez riasztották a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit, ezek közül 209-nél kellett műszaki mentést végezniük. A közúti balesetek mellett néhány helyen kidőlt fákat is el kellett távolítaniuk – írja Facebook-oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

hó, havazás Budapesten
Fotó: Polyák Attila

Az előrejelzések szerint az északnyugati tájak kivételével újabb jelentősebb mennyiségű friss hó eshet. Éjfélig az ország délkeleti kétharmadán további 10-15 centiméter hóréteg is hullhat. 

A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan megmarad, helyenként az utakra fagyhat. 

A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternyi friss hó hullhat, összességében vastag, 20–30 centiméteres hótakaró is kialakulhat. 

A biztonság az első a havazás idején is

Tanácsok a téli időjárási viszonyokhoz: mielőtt útnak indulnak, tájékozódjanak az aktuális meteorológiai helyzetről és az útviszonyokról. Csak műszakilag megfelelő állapotban lévő autóval induljanak el, amelyet persze felkészítettek a téli viszonyokra. Érdemes emellett a szokásosnál több üzemanyagot tankolni. Havazás idején különösen fontos, hogy lassabban, figyelmesebben és körültekintőbben vezessenek.

A rendkívüli időjárás az átlagnál több tűzoltói beavatkozást generál, sok a közlekedési baleset, de a jég, hó miatt leszakadó ágak, vezetékek is veszélyt jelenthetnek.

Aki ma útnak indul, mindenképp tartson magánál feltöltött mobiltelefont, tartalék ruhát, ásványvizet és valamennyi ételt arra az esetre, ha hosszabb várakozásra kényszerülne. A gyalogosoktól is fokozott figyelmet kérnek a szakemberek, a vizes, csúszós járdák és kijelölt gyalogátkelőhelyek kihívást jelenthetnek.

Azt javasoljuk, ha lehet, ilyenkor ne induljon útnak, de ha mégis muszáj, készüljön fel maximálisan, és vezessen biztonságban! Ha bajba jutott autóst vagy gyalogost lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot! Vigyázzanak magukra és egymásra!

– írták. Érdemes használni a katasztrófavédelem VÉSZ applikációját, amely ingyenesen letölthető Android és iOS operációs rendszerű eszközökre egyaránt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)
 


 


 

