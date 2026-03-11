Kilépne Kane árnyékából, Kompany megtartaná, a Bayern visszaküldené Londonba

A BL-nyolcaddöntő első meccsén a Bayern München úgy látogatott a rájátszásban a Borussia Dortmundot kalandos körülmények között kiverő Atalantához, hogy legjobbja, a sérülésből felépült Harry Kane a kispadon kezdte az összecsapást. Vincent Kompany együttese ennek ellenére erődemonstrációt tartott Olaszországban, és többek között az angol csatárlegendát helyettesítő Nicolas Jackson jó játékának köszönhetően a bajorok 6-1-re győztek, eldöntve ezzel minden, továbbjutással kapcsolatos kérdést. A 24 éves szenegáli válogatott csatár zsinórban a második meccsen kap Kane helyett lehetőséget, és mind a Mönchengladbach elleni 4-1-es győzelem alkalmával, mind az Atalanta ellen megfelelően helyettesítette a bajorok elsőszámú gólfelelősét, miután a két meccset két góllal és két gólpasszal zárta.
A bajoroknál való maradásra hajt Nicolas Jackson
A német sajtó elismeréssel adózik a támadó formájának, kiemelve, hogy az utolsó két mérkőzésén igencsak eredményesen futballozott, abszolút feledtetve a vádlisérüléséből gyógyuló, és Bergamóban a kispadra leülő Kane-t. Az FCB Inside – mely egyes és hármas között osztályozza a játékosokat – kettes érdemjegyet adott a teljesítményére, kiemelve, hogy a csatár a gyengébb első félidő után a másodikban nagyszerű teljesítményt nyújtott góljával és gólpasszával.
A Lauterbacher Anzeiger szintén kettes osztályzatot adott Jacksonnak, és az értékeléséban azt írta, Kane helyetteseként újra pályára léphetett és jól végezte a dolgát. Sok labdát szerzett, gólt lőtt és gólpasszt adott. A FotMob adatai alapján a 24 éves csatár tényleg méltó módon helyettesítette Kane-t az Atalanta ellen:
- 8,4-es osztályzatot kapott,
- gólt és gólpasszt adott,
- volt öt kapura lövése, ebből három eltalálta a kaput (60%)
- hat labdaérintése volt az ellenfél tizenhatosán belül,
- 43 labdaérintése,
- egy helyzet kialakítása,
- 77 százalékos passzpontosság,
- három labdát szerzett,
- egy párharcot megnyert és négyet elvesztett.
Nicolas Jackson jelenleg a Chelsea kölcsönjátékosaként 2026. június 30-ig szerepel Münchenben, és bár amikor lehetőséget kap Kane árnyékában – mint a Bundesligában a Mönchengladbach és a BL-ben az Atalanta ellen –, akkor igyekszik bizonyítani, ugyanis nem egyszer kijelentette, jól érzi magát Münchenben, szeretne maradni, ám a hírek szerint a vezetőség már eldöntötte, hogy a szezon végén visszatérhet Londonba.
