Kilépne Kane árnyékából, Kompany megtartaná, a Bayern visszaküldené Londonba

A BL-nyolcaddöntő első meccsén a Bayern München úgy látogatott a rájátszásban a Borussia Dortmundot kalandos körülmények között kiverő Atalantához, hogy legjobbja, a sérülésből felépült Harry Kane a kispadon kezdte az összecsapást. Vincent Kompany együttese ennek ellenére erődemonstrációt tartott Olaszországban, és többek között az angol csatárlegendát helyettesítő Nicolas Jackson jó játékának köszönhetően a bajorok 6-1-re győztek, eldöntve ezzel minden, továbbjutással kapcsolatos kérdést. A 24 éves szenegáli válogatott csatár zsinórban a második meccsen kap Kane helyett lehetőséget, és mind a Mönchengladbach elleni 4-1-es győzelem alkalmával, mind az Atalanta ellen megfelelően helyettesítette a bajorok elsőszámú gólfelelősét, miután a két meccset két góllal és két gólpasszal zárta.

Nicolas Jackson megtáltosodott az utóbbi hetekben, tökéletesen helyettesíti a vádlisérüléssel bajlódó Harry Kane-t (Fotó: AFP/Anadolu/Isabella Bonotto)

A bajoroknál való maradásra hajt Nicolas Jackson

A német sajtó elismeréssel adózik a támadó formájának, kiemelve, hogy az utolsó két mérkőzésén igencsak eredményesen futballozott, abszolút feledtetve a vádlisérüléséből gyógyuló, és Bergamóban a kispadra leülő Kane-t. Az FCB Inside – mely egyes és hármas között osztályozza a játékosokat – kettes érdemjegyet adott a teljesítményére, kiemelve, hogy a csatár a gyengébb első félidő után a másodikban nagyszerű teljesítményt nyújtott góljával és gólpasszával.

A Lauterbacher Anzeiger szintén kettes osztályzatot adott Jacksonnak, és az értékeléséban azt írta, Kane helyetteseként újra pályára léphetett és jól végezte a dolgát. Sok labdát szerzett, gólt lőtt és gólpasszt adott. A FotMob adatai alapján a 24 éves csatár tényleg méltó módon helyettesítette Kane-t az Atalanta ellen:

8,4-es osztályzatot kapott,

gólt és gólpasszt adott,

volt öt kapura lövése, ebből három eltalálta a kaput (60%)

hat labdaérintése volt az ellenfél tizenhatosán belül,

43 labdaérintése,

egy helyzet kialakítása,

77 százalékos passzpontosság,

három labdát szerzett,

egy párharcot megnyert és négyet elvesztett.

Nicolas Jackson jelenleg a Chelsea kölcsönjátékosaként 2026. június 30-ig szerepel Münchenben, és bár amikor lehetőséget kap Kane árnyékában – mint a Bundesligában a Mönchengladbach és a BL-ben az Atalanta ellen –, akkor igyekszik bizonyítani, ugyanis nem egyszer kijelentette, jól érzi magát Münchenben, szeretne maradni, ám a hírek szerint a vezetőség már eldöntötte, hogy a szezon végén visszatérhet Londonba.