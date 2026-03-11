JacksonBayern Münchenharry kaneAtalantacsatárVincent KompanyBL

Kilépne Kane árnyékából, Kompany megtartaná, a Bayern visszaküldené Londonba

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Bayern München valóságos mészárlást rendezett, miután 6-1-re nyert az Atalanta otthonában, s már az első mérkőzésen eldöntötte a továbbjutás sorsát. A találkozó egyik bajor hőse a meglehetősen ellentmondásos karriert befutó Nicolas Jackson volt, aki Harry Kane-t helyettesítve lőtt egy gólt és adott egy gólpasszt. Noha a szenegáli válogatott csatár még a bajorok vezetőedzője, Vincent Kompany szerint is nagyon igyekszik, a klubvezetők sajtóhírek szerint már eldöntötték, nem marasztalják a június 30-ig a Chelsea-től kölcsönbe érkezett támadót.

Molnár László
2026. 03. 11. 11:02
Jackson megmutatta, hogy képes tökéletesen helyettesíteni Kane-t
Jackson megmutatta, hogy képes tökéletesen helyettesíteni Kane-t Fotó: Giuseppe Maffia Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A BL-nyolcaddöntő első meccsén a Bayern München úgy látogatott a rájátszásban a Borussia Dortmundot kalandos körülmények között kiverő Atalantához, hogy legjobbja, a sérülésből felépült Harry Kane a kispadon kezdte az összecsapást. Vincent Kompany együttese ennek ellenére erődemonstrációt tartott Olaszországban, és többek között az angol csatárlegendát helyettesítő Nicolas Jackson jó játékának köszönhetően a bajorok 6-1-re győztek, eldöntve ezzel minden, továbbjutással kapcsolatos kérdést. A 24 éves szenegáli válogatott csatár zsinórban a második meccsen kap Kane helyett lehetőséget, és mind a Mönchengladbach elleni 4-1-es győzelem alkalmával, mind az Atalanta ellen megfelelően helyettesítette a bajorok elsőszámú gólfelelősét, miután a két meccset két góllal és két gólpasszal zárta.

Nicolas Jackson valósággal megtáltosodott az utóbbi hetekben, tökéletesen helyettesíti a vádlisérüléssel bajlódó Harry Kane-t
Nicolas Jackson megtáltosodott az utóbbi hetekben, tökéletesen helyettesíti a vádlisérüléssel bajlódó Harry Kane-t (Fotó: AFP/Anadolu/Isabella Bonotto)

A bajoroknál való maradásra hajt Nicolas Jackson

A német sajtó elismeréssel adózik a támadó formájának, kiemelve, hogy az utolsó két mérkőzésén igencsak eredményesen futballozott, abszolút feledtetve a vádlisérüléséből gyógyuló, és Bergamóban a kispadra leülő Kane-t. Az FCB Inside – mely egyes és hármas között osztályozza a játékosokat – kettes érdemjegyet adott a teljesítményére, kiemelve, hogy a csatár a gyengébb első félidő után a másodikban nagyszerű teljesítményt nyújtott góljával és gólpasszával.

A Lauterbacher Anzeiger szintén kettes osztályzatot adott Jacksonnak, és az értékeléséban azt írta, Kane helyetteseként újra pályára léphetett és jól végezte a dolgát. Sok labdát szerzett, gólt lőtt és gólpasszt adott. A FotMob adatai alapján a 24 éves csatár tényleg méltó módon helyettesítette Kane-t az Atalanta ellen: 

  • 8,4-es osztályzatot kapott,
  • gólt és gólpasszt adott,
  • volt öt kapura lövése, ebből három eltalálta a kaput (60%) 
  • hat labdaérintése volt az ellenfél tizenhatosán belül, 
  • 43 labdaérintése, 
  • egy helyzet kialakítása, 
  • 77 százalékos passzpontosság,
  • három labdát szerzett, 
  • egy párharcot megnyert és négyet elvesztett.

Nicolas Jackson jelenleg a Chelsea kölcsönjátékosaként 2026. június 30-ig szerepel Münchenben, és bár amikor lehetőséget kap Kane árnyékában – mint a Bundesligában a Mönchengladbach és a BL-ben az Atalanta ellen –, akkor igyekszik bizonyítani, ugyanis nem egyszer kijelentette, jól érzi magát Münchenben, szeretne maradni, ám a hírek szerint a vezetőség már eldöntötte, hogy a szezon végén visszatérhet Londonba.

Jackson a legutóbbi bajnokin, a Mönchengladbach ellen is lőtt egy gólt és adott egy gólpasszt
Jackson a legutóbbi bajnokin, a Mönchengladbach ellen is lőtt egy gólt és adott egy gólpasszt (Fotó: AFP/DPA/Harry Langer)

Vincent Kompany megtartaná Jacksont, kulcsjátékosnak tartja a Bayern rendszerében

A Bayern München vezetőedzője szerint minden Jacksonnal kapcsolatos kritika vagy negatív narratíva indokolatlan, és csupán annak az eredménye, hogy a média unja, hogy milyen jól játszanak, ezért időnként rászállnak egy-egy játékosra: tavaly Gnabryra és Comanra, míg ebben a szezonban Jacksonra. Ennek ellenére Vincent Kompany dicséri a szenegáli csatár munkamorálját és kulcsjátékosként tekint rá.

– Azt kell mondanom, hogy amióta itt vagyok, észrevettem, hogy amikor minden jól megy a csapatban, megpróbálnak ok nélkül kiemelni egy-két játékost. A srác nem tett semmi rosszat, rendkívül jól edzett, de valahogy őt is utolérte a média végzete, ugyanúgy, mint tavaly Serge Gnabryt vagy Kingsley Comant. Nicolas nagyon jól teljesít az edzésen, és ezt most is megismételte. 

Igaz, hogy amikor Harry Kane, Michael Olise vagy Luis Díaz játszik a posztodon, az egy kicsit nehezen megoldható helyzet. 

Nico ma nagyon jól teljesített, és remélhetőleg hamarosan megismétli ezt – jelentette ki Vincent Kompany még a Mönchengladbach elleni bajnoki után. A szakember látnoknak is elmehetne, hiszen a támadó az Atalanta ellen is remekelt.

Harry Kane és Nicolas Jackson statisztikája (2025/26)

  • Gólok száma: 38 (30 Bundesliga + 8 BL) – 7 (4 Bundesliga + 3 BL)
  • Gólpasszok száma: 5 (Bundesliga) – 2 (1 Bundesliga + 1 BL)
  • Játékpercek: 2558 (1948 Bundesliga + 610 BL) – 833 (550 Bundesliga + 283 BL)
  • Hatékonyság: 67 percenként gól/gólpassz – 92 percenként gól/gólpassz
Nicolas Jackson és Luis Diaz gólöröme a szenegáli csatár találatát követően az Atalanta elleni BL-nyolcaddöntő bergamói odavágóján
Nicolas Jackson és Luis Diaz gólöröme a szenegáli csatár találatát követően az Atalanta elleni BL-nyolcaddöntő bergamói odavágóján (Fotó: AFP/NurPhoto/Giuseppe Maffia)

A fenti adatokból jól kivehető, ha Nicolas Jackson lehetőséget kap, igyekszik élni vele. A metro.co.uk információja szerint a Bayern körülbelül 14 millió fontot fizetett Jackson kölcsönszerződéséért tavaly nyáron , és további 56 millió fontért vásárolhatná meg végleg, ha egy meghatározott számú alkalommal pályára lépne. Harry Kane árnyékában erre viszont nem sok esélye van, így a müncheni hosszabbítás azon is múlhat, hogy a Chelsea belemenne az eredeti kölcsönszerződés módosításába. 

Jackson a kevés játéklehetőség ellenére sem adja fel a Bayern Münchennel kapcsolatos álmát, ráadásul Kompany vele kapcsolatos nyilatkozatai is arra utalnak, a szezon végéig semmi sem dől el. A csatár emiatt abszolút nem foglalkozik azzal, mi lesz vele a nyáron, hanem erejét megfeszítve igyekszik bizonyítani, hiszen még sok meccs van hátra a szezonban. Ráadásul Kane szerződése jövőre lejár (2027. június 30.), és ha a hosszabbításról szóló tárgyalások esetleg nem vezetnek eredményre, vélhetően másként festene a Jacksonnal kapcsolatos bajor álláspont.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

A szikár tények

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.