Örökre eltilthatják a vezetéstől a férfit, aki majdnem megölt egy kerékpárost

Az autó visszapillantó tükre a jobb oldali ablaküvegnek csapódott, az ütközéssel járó koppanást a vádlott hallotta, ennek ellenére folytatta útját anélkül, hogy segítséget nyújtott volna a megsérült férfinak. A súlyos sérüléseket szenvedett kerékpárost egy másik sofőr találta meg, ő hívott hozzá segítséget.

Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozásával és segítségnyújtás elmulasztásával vádolja a sofőrt, vele szemben büntetővégzés meghozatalával pénzbüntetést és – mivel a beszerzett szakértői vélemény szerint alkalmatlan a közúti járművezetésre – végleges hatályú eltiltást indítványozott. Bűnössége megállapítása esetén viselnie kell a több mint félmillió forint bűnügyi költséget is.