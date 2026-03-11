segítségférfibiciklis

Örökre eltilthatják a vezetéstől a férfit, aki majdnem megölt egy kerékpárost

Végleges közúti járművezetéstől eltiltást is indítványozott a Balassagyarmati Járási Ügyészség egy 58 éves férfival szemben, aki egy kerékpárost ütött el és hagyott segítség nélkül.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 03. 11. 11:55
a baleset helyszíne Forrás: Magyarország Ügyészsége
Éppen a furgonjával haladt egy férfi Salgótarjánból Karancsalja irányába 2024. október 18-án délután. A férfi lakott területen kívüli érte utol a bicikliző sértettet, aki szabályosan tekert. A vádlott a figyelmetlensége miatt nem vette észre a kerékpárost, így a járművel nekiütközött, ezért a sértett az út melletti füves árokba zuhant.

Az autó visszapillantó tükre a jobb oldali ablaküvegnek csapódott, az ütközéssel járó koppanást a vádlott hallotta, ennek ellenére folytatta útját anélkül, hogy segítséget nyújtott volna a megsérült férfinak. A súlyos sérüléseket szenvedett kerékpárost egy másik sofőr találta meg, ő hívott hozzá segítséget.

Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozásával és segítségnyújtás elmulasztásával vádolja a sofőrt, vele szemben büntetővégzés meghozatalával pénzbüntetést és – mivel a beszerzett szakértői vélemény szerint alkalmatlan a közúti járművezetésre – végleges hatályú eltiltást indítványozott. Bűnössége megállapítása esetén viselnie kell a több mint félmillió forint bűnügyi költséget is.

Az ügyben a Salgótarjáni Járásbíróság dönt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

