Éppen a furgonjával haladt egy férfi Salgótarjánból Karancsalja irányába 2024. október 18-án délután. A férfi lakott területen kívüli érte utol a bicikliző sértettet, aki szabályosan tekert. A vádlott a figyelmetlensége miatt nem vette észre a kerékpárost, így a járművel nekiütközött, ezért a sértett az út melletti füves árokba zuhant.
Örökre eltilthatják a vezetéstől a férfit, aki majdnem megölt egy kerékpárost
Végleges közúti járművezetéstől eltiltást is indítványozott a Balassagyarmati Járási Ügyészség egy 58 éves férfival szemben, aki egy kerékpárost ütött el és hagyott segítség nélkül.
Az autó visszapillantó tükre a jobb oldali ablaküvegnek csapódott, az ütközéssel járó koppanást a vádlott hallotta, ennek ellenére folytatta útját anélkül, hogy segítséget nyújtott volna a megsérült férfinak. A súlyos sérüléseket szenvedett kerékpárost egy másik sofőr találta meg, ő hívott hozzá segítséget.
Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozásával és segítségnyújtás elmulasztásával vádolja a sofőrt, vele szemben büntetővégzés meghozatalával pénzbüntetést és – mivel a beszerzett szakértői vélemény szerint alkalmatlan a közúti járművezetésre – végleges hatályú eltiltást indítványozott. Bűnössége megállapítása esetén viselnie kell a több mint félmillió forint bűnügyi költséget is.
Az ügyben a Salgótarjáni Járásbíróság dönt.
Sufnituningolt lift ment tönkre, súlyos sérülésekkel szállította kórházba a mentőhelikopter a Pest vármegyei házaspárt
Lezuhant.
A baloldali politológus szerint Zelenszkij együttműködőbb magyar kormányt szeretne
Nagy Attila Tibor szerint az ukrán elnök érdeke, hogy Orbán Viktor megbukjon.
Ukrán aranykonvoj: messzebbre vezethetnek a pénzmosási botrány szálai
Több súlyos bűncselekmény is felvetődhet az ügyben.
Magyarország nem fél a fenyegetéstől, üzente az ukrán nagykövetnek Hidvéghi Balázs
Hiába próbálnak meg mindent megtenni a nemzeti kormány eltávolításáért.
