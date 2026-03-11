orosz-ukrán háborúOroszországdróntámadás

Ukrán drónok mértek csapást egy fontos orosz célpontra + videó

Dróntámadás érte Oroszország egyik legnagyobb vegyipari üzemét, ami a hadsereg számára készít taktikai felszerelésekhez használt szintetikus textilt és a robbanószergyártáshoz szükséges alapanyagokat. Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint közel kétszáz ukrán drónt lőttek le az éjjel.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 13:11
Lángokban áll egy orosz vegyipari üzem – illusztráció Forrás: AFP
Szerda reggel támadás érte Oroszország egyik legnagyobb vegyipari üzemét, amely kritikus katonai és ipari alapanyagokat állít elő. Az ukrán határtól körülbelül 1150 kilométerre található Togliatti város lakói több robbanásról számoltak be, és tüzet észleltek a vegyi üzemben. A cég szintetikus anyagokat állít elő az orosz hadsereg számára, amiből taktikai felszerelések készülnek. A gyár emellett ammónium-nitrát, karbamid, ammónium-szulfát, ammónia és híg salétromsav gyártására is specializálódott. Az ammónium-nitrát és a salétromsav a legtöbb modern ipari és katonai robbanóanyag, például az amatol előállításának kulcsfontosságú összetevői, melyeket aknákhoz, tüzérségi lövedékekhez és bombákhoz használnak – írja a Zn.ua.

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint közel 200 ukrán drónt lőttek le az éjjel
Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint közel kétszáz ukrán drónt lőttek le az éjjel. Fotó: AFP

Az Ukrainszka Pravda beszámolója szerint nagyszabású ukrán dróntámadás ért több orosz régiót. Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy légvédelmi rendszerei 185 ukrán drónt elfogtak vagy megsemmisítettek Asztrahán, Belgorod, Brjanszk, Volgográd, Voronyezs, Kurszk, Rosztov, Szamara, Szaratov, Krasznodar területek, továbbá a Fekete‑tenger és az Azovi‑tenger vizei felett.

 

Borítókép: Lángokban áll egy orosz vegyipari üzem (Fotó: AFP)

