Több millió forintot csaltak ki idehaza ezzel a hazugsággal az ukrán állampolgárok a magyaroktól

A Szekszárdi Rendőrkapitányság nyomozói a napokban elfogtak két külföldi állampolgárt, akik telefonon – hivatalos szervek eljárásaira hivatkozva – kicsalt összegeket vettek át a sértettektől.

2026. 03. 11. 14:12
illusztráció Forrás: Police
Ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést egy szekszárdi férfi néhány napja, miután először február 26-án hívták fel azzal, hogy a bankban tartott pénze veszélyben van – írja a rendőrségi portál. A férfi azonban nem foglalkozott velük, miután nem a megfelelő pénzintézetet nevezték meg. Ám addig-addig hívogatták, amíg elhitte, hogy valóban elveszítheti a megtakarításait, ha nem az általuk javasolt módon jár el. 

A telefonos „segítők” elérték, hogy felvette a bankból a hétmillió forintját, és a teljes összeget átadta egy idegen férfinak, aki a lakásához ment a csomagért. A jelszó Rex volt.

A feljelentést követően a helyi nyomozók széles körű adatgyűjtésbe kezdtek, kiderítették, hogy egy megszólalásig hasonló eset történt Bólyban is. Ott egy asszonyt hálóztak be a telefonos csalók, akik szintén banki ügyintézőnek adták ki magukat. Rávették a nőt, hogy vegye fel az állítólagosan veszélyben lévő pénzét – 15 millió forintot –, és adja át egy futárnak, aki biztonságba helyezi az összeget. A jelszó ott is Rex volt, és egy női futár érkezett.

Nyomozás közben felmerült, hogy egy külföldi rendszámú autó tűnt fel a szekszárdi sértett háza közelében. A kocsit és két utasát március 6-án a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai összehangolt intézkedéssel ellenőrizték. A szekszárdi sértett felismerte az autót vezető, 23 éves ukrán férfit, mint mondta, neki adta át néhány nappal korábban a pénzét. Az utasa egy húszéves ukrán lány volt, róla a bólyi sértett nyilatkozta, hogy ő meg neki adta át a pénzét.

A szekszárdi nyomozók lefoglaltak 15 millió forintot a jármű átvizsgálásakor, amelyet feltehetően Bács-Kiskunban vehettek át valakitől.

A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a két fiatalt, majd őrizetbe vették őket, miközben a bíróság elrendelte a letartóztatásukat. A Szekszárdi Rendőrkapitányságon jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatódik a nyomozás.

 

