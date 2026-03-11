Több millió forintot csaltak ki idehaza ezzel a hazugsággal az ukrán állampolgárok a magyaroktól

A telefonos „segítők” elérték, hogy felvette a bankból a hétmillió forintját, és a teljes összeget átadta egy idegen férfinak, aki a lakásához ment a csomagért. A jelszó Rex volt.

A feljelentést követően a helyi nyomozók széles körű adatgyűjtésbe kezdtek, kiderítették, hogy egy megszólalásig hasonló eset történt Bólyban is. Ott egy asszonyt hálóztak be a telefonos csalók, akik szintén banki ügyintézőnek adták ki magukat. Rávették a nőt, hogy vegye fel az állítólagosan veszélyben lévő pénzét – 15 millió forintot –, és adja át egy futárnak, aki biztonságba helyezi az összeget. A jelszó ott is Rex volt, és egy női futár érkezett.