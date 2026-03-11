Ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést egy szekszárdi férfi néhány napja, miután először február 26-án hívták fel azzal, hogy a bankban tartott pénze veszélyben van – írja a rendőrségi portál. A férfi azonban nem foglalkozott velük, miután nem a megfelelő pénzintézetet nevezték meg. Ám addig-addig hívogatták, amíg elhitte, hogy valóban elveszítheti a megtakarításait, ha nem az általuk javasolt módon jár el.
Több millió forintot csaltak ki idehaza ezzel a hazugsággal az ukrán állampolgárok a magyaroktól
A Szekszárdi Rendőrkapitányság nyomozói a napokban elfogtak két külföldi állampolgárt, akik telefonon – hivatalos szervek eljárásaira hivatkozva – kicsalt összegeket vettek át a sértettektől.
A telefonos „segítők” elérték, hogy felvette a bankból a hétmillió forintját, és a teljes összeget átadta egy idegen férfinak, aki a lakásához ment a csomagért. A jelszó Rex volt.
A feljelentést követően a helyi nyomozók széles körű adatgyűjtésbe kezdtek, kiderítették, hogy egy megszólalásig hasonló eset történt Bólyban is. Ott egy asszonyt hálóztak be a telefonos csalók, akik szintén banki ügyintézőnek adták ki magukat. Rávették a nőt, hogy vegye fel az állítólagosan veszélyben lévő pénzét – 15 millió forintot –, és adja át egy futárnak, aki biztonságba helyezi az összeget. A jelszó ott is Rex volt, és egy női futár érkezett.
Nyomozás közben felmerült, hogy egy külföldi rendszámú autó tűnt fel a szekszárdi sértett háza közelében. A kocsit és két utasát március 6-án a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai összehangolt intézkedéssel ellenőrizték. A szekszárdi sértett felismerte az autót vezető, 23 éves ukrán férfit, mint mondta, neki adta át néhány nappal korábban a pénzét. Az utasa egy húszéves ukrán lány volt, róla a bólyi sértett nyilatkozta, hogy ő meg neki adta át a pénzét.
A szekszárdi nyomozók lefoglaltak 15 millió forintot a jármű átvizsgálásakor, amelyet feltehetően Bács-Kiskunban vehettek át valakitől.
A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a két fiatalt, majd őrizetbe vették őket, miközben a bíróság elrendelte a letartóztatásukat. A Szekszárdi Rendőrkapitányságon jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatódik a nyomozás.
Évente kétmilliárd forintos támogatáshoz jut a Tanítsunk Magyarországért! program
A stabil finanszírozás lehetővé teszi, hogy a program a jövőben tovább bővüljön és egyre több mentor segítse a diákokat.
Csalók élnek vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevével
A NEAK semmilyen formában nem küld sms-t ügyfeleinek.
Az elmúlt tíz évben 330 egyházi iskola újult meg
Lelkiségben, a keresztény nevelésben és az értékrendben különböznek az egyházi iskolák a más fenntartású iskoláktól – közölte Soltész Miklós.
Eltűnt egy nő Baján, épphogy túlélte
Kevésen múlt az élete.
