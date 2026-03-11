Az olasz kormány diplomáciai, valamint katonai eszközökkel próbálja megakadályozni, hogy az iráni konfliktus megbénítsa a világkereskedelmet. Antonio Tajani külügyminiszter aggodalmát fejezte ki, hogy Irán a Hormuzi-szoros lezárásával fenyeget.
Olaszország óvatos az Iránnal szembeni katonai fellépéssel kapcsolatban
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök óvatosságra és szoros együttműködésre szólította az európai vezetőket. Hangsúlyozta, hogy a diplomácia adta lehetőségekkel kell elkerülni az iráni konfliktus eszkalációját. A globális energiabiztonságot veszélyezteti a Hormuzi- szoros lezárása, ezért minden elhibázott lépés kockázatos lehet. Leszögezte, hogy Olaszország katonai ezközökkel semmiképpen sem kíván részt venni a konfliktusban.
Az iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy csak azoknak az országoknak a hajóit engedik át, amelyek kiutasítják országukból az amerikai és izraeli nagyköveteket. Tajani ezt egyértelmű zsarolásnak nevezte és elutasította.
A külügyminiszter azt is hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoros blokádja globális gazdasági válságot okozhat, mivel ez a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala. Emlékeztetett, hogy Olaszország az Aspides és Atalanta tengeri missziókkal segíti a térségben a kereskedelmi hajók védelmét a kalóztámadásokkal és egyéb fenyegetésekkel szemben.
Hormuzi-szoros körüli válságról, a hajózás szabadságának biztosításáról egyezetetett tegnap Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Friedrich Merz német kancellárral és Keir Starmer brit miniszterelnökkel.
Meloni hangsúlyozta, hogy Olaszország nem akar közvetlen konfliktusba keveredni Iránnal, így óvatos a katonai kísérőhajók felhasználásával. A térségben állomásozó szárazföldi és tengeri katonai jelenlétét elsősorban védelmi és elrettentő céllal tartja fenn. A felek megállapodtak, hogy szoros együttműködést folytatnak a hajózási szabadság biztosításának megteremtéséért, a helyzet diplomáciai rendezéséért.
A kormány attól tart, hogy ha egy olasz hadihajó kísérő küldetése közben fegyveres összetűzésbe kerülne az iráni Forradalmi Gárda egységeivel, az könnyen kicsúszhatna az ellenőrzés alól és teljes körű háborúhoz vezethetne. Ezt a lehetőséget Róma mindenáron el akarja kerülni.
Giorgia Meloni miniszterelnök tehát ez esetben is az óvatosság irányelveit követi, arra törekszik, hogy Olaszország semmiképpen se válthassa ki hajóival Irán haragját. Éppen ezért a katonai jelenlétét inkább a nemzetközi koalíciók részeként, védelemi jelenlétre korlátozza. Elsődleges célja, hogy diplomáciai úton győzze meg Iránt a tengeri útvonalak szabadon hagyásáról, a hajózás biztonságának garantálásáról.
Borítókép: Megtámadott hajó a Hormuzi-szorosban (Fotó: AFP)
