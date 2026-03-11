Olaszország óvatos az Iránnal szembeni katonai fellépéssel kapcsolatban

Az iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy csak azoknak az országoknak a hajóit engedik át, amelyek kiutasítják országukból az amerikai és izraeli nagyköveteket. Tajani ezt egyértelmű zsarolásnak nevezte és elutasította.

A külügyminiszter azt is hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoros blokádja globális gazdasági válságot okozhat, mivel ez a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala. Emlékeztetett, hogy Olaszország az Aspides és Atalanta tengeri missziókkal segíti a térségben a kereskedelmi hajók védelmét a kalóztámadásokkal és egyéb fenyegetésekkel szemben.