Évente kétmilliárd forintos támogatáshoz jut a Tanítsunk Magyarországért! program

Hosszú távra biztosított a Tanítsunk Magyarországért! program finanszírozása, ugyanis egy 25 éves keretmegállapodás és egy hatévente megújított szerződés garantálja, hogy évente kétmilliárd forintos támogatáshoz jusson – jelentette be a program irányításáért is felelős kormánybiztos szerdán a Miskolci Egyetemen, a program műhelykonferenciáján.

György László Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

György László hozzátette, a Tanítsunk Magyarországért! program, amelynek keretében egyetemisták mentorálnak többségében kistelepüléseken élő gyerekeket, a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus által alapított Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány alá rendeződik be, aminek kuratóriumában további három Nobel- és egy Ábel-díjas tag is jelen van. A kormánybiztos közölte, a stabil finanszírozás lehetővé teszi, hogy a program a jövőben tovább bővüljön, és egyre több mentor segítse a diákokat, valamint bíznak abban is, hogy a kezdeményezés mellé magánforrásokat is be tudnak vonni.

György László elmondta, a programban a mentorálásra felkészítő egyetemi kurzust az idei tanév tavaszi félévében 34 százalékkal több hallgató vette fel, mint ősszel, a résztvevők száma 825-ről 1108-re emelkedett.

Hozzátette, a ténylegesen mentoráló hallgatók száma 783-ról 894-re nőtt, ami 14 százalékos bővülést jelent. A kormánybiztos azt mondta, gondot jelent, hogy a felkészítő kurzust elvégzők jelentős része végül nem vállal mentorálást, és felméréseik szerint a hallgatók több mint 70 százaléka tanulmányai vagy munkája miatt nem folytatja a részvételt.

Jelezte, a műhelykonferencia egyik célja, hogy megoldást találjanak a mentorok számának növelésére, különösen a tanárszakos hallgatók körében. A mentorok mintegy 40 százaléka pedagógusképzésben tanul, azonban a programban a tanárszakos hallgatók mindössze 6-8 százaléka vesz részt.

György László rámutatott,

a jövőben még inkább gyakorlatorientálttá tennék a mentorok felkészítését és nagyobb hangsúlyt kapna a pályaorientáció is.

Ennek részeként a programban részt vevő, mintegy ezerötszáz hetedik osztályos diák számára pályaorientációs táborokat szerveznek a szakképzési centrumok közreműködésével.