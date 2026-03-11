oktatásoktatási kerekasztaloktatási központ

Évente kétmilliárd forintos támogatáshoz jut a Tanítsunk Magyarországért! program

A jövőben még inkább gyakorlatorientálttá tennék a mentorok felkészítését és nagyobb hangsúlyt kapna a pályaorientáció is.

Forrás: MTI2026. 03. 11. 15:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hosszú távra biztosított a Tanítsunk Magyarországért! program finanszírozása, ugyanis egy 25 éves keretmegállapodás és egy hatévente megújított szerződés garantálja, hogy évente kétmilliárd forintos támogatáshoz jusson – jelentette be a program irányításáért is felelős kormánybiztos szerdán a Miskolci Egyetemen, a program műhelykonferenciáján.

Debrecen, 2026. március 4. György László, a program irányításáért felelős kormánybiztos a Debreceni Szakképzési Centrum (DSzC) és a Tanítsunk Magyarországért program táborairól tartott sajtótájékoztatón Debrecenben 2026. március 4-én. A DSzC 2024-ben bevezetett mintatáborát az idén először országos méretűvé bővítik: a Tanítsunk Magyarországért program keretében a nyáron több mint harminc szakképzési centrum szervez bentlakásos nyári táborokat hetedik osztályos általános iskolásoknak. MTI/Czeglédi Zsolt
György László Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI 

György László hozzátette, a Tanítsunk Magyarországért! program, amelynek keretében egyetemisták mentorálnak többségében kistelepüléseken élő gyerekeket, a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus által alapított Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány alá rendeződik be, aminek kuratóriumában további három Nobel- és egy Ábel-díjas tag is jelen van. A kormánybiztos közölte, a stabil finanszírozás lehetővé teszi, hogy a program a jövőben tovább bővüljön, és egyre több mentor segítse a diákokat, valamint bíznak abban is, hogy a kezdeményezés mellé magánforrásokat is be tudnak vonni.

György László elmondta, a programban a mentorálásra felkészítő egyetemi kurzust az idei tanév tavaszi félévében 34 százalékkal több hallgató vette fel, mint ősszel, a résztvevők száma 825-ről 1108-re emelkedett.

Hozzátette, a ténylegesen mentoráló hallgatók száma 783-ról 894-re nőtt, ami 14 százalékos bővülést jelent. A kormánybiztos azt mondta, gondot jelent, hogy a felkészítő kurzust elvégzők jelentős része végül nem vállal mentorálást, és felméréseik szerint a hallgatók több mint 70 százaléka tanulmányai vagy munkája miatt nem folytatja a részvételt.

Jelezte, a műhelykonferencia egyik célja, hogy megoldást találjanak a mentorok számának növelésére, különösen a tanárszakos hallgatók körében. A mentorok mintegy 40 százaléka pedagógusképzésben tanul, azonban a programban a tanárszakos hallgatók mindössze 6-8 százaléka vesz részt.

György László rámutatott, 

a jövőben még inkább gyakorlatorientálttá tennék a mentorok felkészítését és nagyobb hangsúlyt kapna a pályaorientáció is. 

Ennek részeként a programban részt vevő, mintegy ezerötszáz hetedik osztályos diák számára pályaorientációs táborokat szerveznek a szakképzési centrumok közreműködésével.

A kormánybiztos hozzátette, a mentorok munkájának segítésére a jövőben gépjárműveket is be akarnak szerezni, hogy az egyetemisták könnyebben eljuthassanak a távolabbi településeken élő diákokhoz.

A műhelykonferencia megnyitóján Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, az intézmény az elsők között csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért! programhoz. Úgy fogalmazott, az egyetem számára különösen fontos a kezdeményezés, hiszen az ország egyik legnehezebb helyzetű térségében működik, ahol sok fiatal olyan családi és társadalmi környezetből érkezik, ahonnan nehezebb kitörni. 

A program célja ezért az, hogy az általános iskolás diákok számára új lehetőségeket és pozitív mintákat mutasson.

Kiemelte, a Miskolci Egyetem hallgatói nemcsak a pedagógusképzésből, hanem szinte minden karról részt vesznek mentorként a programban, ami egyszerre segíti a fiatalabb diákokat és erősíti az egyetemisták társadalmi felelősségvállalását. Horváth Zita rámutatott, a programban ma már több mint húsz felsőoktatási intézmény vesz részt több ezer mentorált diákkal és több mint ezer egyetemi mentorral.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


További játékainkhoz kattintson ide!


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gulyás Virág
idezojelekhormuzi - szoros

A világ gazdasága egy őrült kezében remeg

Gulyás Virág avatarja

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, és ha ott zavar keletkezik, az azonnal megjelenik az olajárakban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu