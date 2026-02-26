Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Olyan üzemet adtak át, amely a rezsicsökkentés újabb lépését is eredményezi

A támogatások háromnegyedét megérdemelten a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások kapják, amelyeknek ezért fejlesztéseket kell végrehajtaniuk és munkahelyeket kell teremteniük – hangsúlyozta György László gazdasági stratégiákért felelős kormánybiztos csütörtökön. A szerencsi üzem átadóünnepségén részt vett a térség országgyűlési képviselője, Koncz Zsófia is, aki arról beszélt, a Metrinox Zrt. üzemével a város a jövőben a földgázmérő-hitelesítés országos központjává válhat.

2026. 02. 26. 15:02
Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– A szerencsi-tiszaújvárosi térségbe 2020 óta 38 milliárd forint vállalkozásfejlesztési támogatás érkezett 748 vállalkozáshoz – mondta a gazdasági stratégiákért is felelős kormánybiztos csütörtökön Szerencsen, a Metrinox Zrt. új gyártó- és fejlesztőüzemének átadóján. György László a közmédiának kifejtette: nem igaz az, hogy csak egy szűk kör kap Magyarországon támogatásokat. A támogatások háromnegyedét megérdemelten a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások kapják, amelyeknek ezért fejlesztéseket kell végrehajtaniuk és munkahelyeket kell teremteniük.

Szerencs, 2026. február 26.György László gazdasági stratégiákért felelős kormánybiztos beszédet mond a Metrinox Zrt. új gyártó- és fejlesztőüzemének átadásán Szerencsen 2026. február 26-án.MTI/Vajda János
György László kormánybiztos a Metrinox Zrt. üzemátadó ünnepségén. / Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

A Metrinox üzemében okos gáz- és árammérő műszereket fognak gyártani

A kormánybiztos közölte, „mi, magyarok nem gyarmatosítottunk, ráadásul megszenvedtük a kommunizmus 45 évét, ezért a magyar vállalkozások tőkeellátottsága, eszközállománya, termelőberendezésekkel való ellátottsága a huszada egy holland vállalkozásénak”. – Megérdemlik ezeket a támogatásokat a magyar vállalkozások – jelentette ki a távirati iroda ismertetése szerint. György László kitért arra, hogy a térség országgyűlési képviselőjének is nagy szerepe van abban, hogy az országos átlagnál magasabb támogatás érkezett a vállalkozásokhoz.

A kormánybiztos elmondása szerint a szerencsi Metrinox Zrt. új üzemének átadása a rezsicsökkentés újabb lépését is eredményezi, mert a jövőben okos gáz-, később pedig árammérő műszereket fognak ott gyártani, amelyekkel a családok pontosan, valós időben kapnak tájékoztatást a fogyasztásukról. A fejlesztés a gázszolgáltató társaságok költségét is mérsékli, így mindenki számára olcsóbbá válik az energia.

György László beszédében rámutatott, amíg Magyarországon arra készülnek, hogy a rezsivédelmet fenntartsák és a családok számára tovább fejlesszék, addig „azt látjuk, hogy pár száz kilométerre Szerencstől havi szinten 35 ezer ember veszíti életét vagy nyomorodik meg” a szomszédban zajló háborúban.

Közölte, Magyarország azon dolgozik, hogy kimaradjon a háborúból és Európa vezetőit lebeszélje a szándékaikról. Rámutatott, a NATO és európai vezetők is arról beszélnek, hogy Európa 2028-ra háborúba vonul, olyanba, amilyet dédnagyszüleink éltek át.

– Mi ezt nem szeretnénk elfogadni, ez nemcsak a rezsicsökkentés végét jelentené, hanem a biztonságos, rendezett és békés életünknek is a végét – jelentette ki a kormánybiztos, hozzátéve, a választást a jelenlegi kormányzó közösségnek kell megnyernie azért, hogy ezt a békés, rendezett, biztonságos életet fenn tudjuk tartani Magyarországon.

Történelmi pillanat

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője az avatóünnepségen elmondta, az új gyár avatója történelmi pillanat Szerencs város életében, hiszen a volt cukorgyár területén létesült az üzem.

Emlékeztetett, a rendszerváltás után tizenkét cukorgyár működött Magyarországon, ma már azonban csak egy. Hozzátette, a szerencsit zárták be utolsóként 2008-ban, a baloldali kormány idején.

A képviselő elmondta, a terület szomszédságában üzemel 

  • a Nestlé, amely ötszáz családnak biztosít megélhetést 
  • és itt működik a szerencsi Bonbon Kft. csokoládégyára is. 

Hozzátette, szintén a volt cukorgyár területén hamarosan egy élelmiszeripari tudásközpont is megkezdi működését.

Szerencs, 2026. február 26.Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a Metrinox Zrt. új gyártó- és fejlesztőüzemének átadásán Szerencsen 2026. február 26-án.MTI/Vajda János
Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője. / Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

Koncz Zsófia a távirati iroda ismertetése szerint rámutatott, a Metrinox Zrt. üzemével Szerencs a jövőben a földgázmérő-hitelesítés országos központjává válhat, hosszú távon pedig az okos földgázmérők gyártása által regionális szerepet is betölthet. Emlékeztetett, a városban már harminc éve jelen van a vezetékes gázelosztás, és tavaly adták át az ország első okos nyomásszabályozó földgázállomását.

Jászberényi Zoltán, a Metrinox Zrt. vezérigazgatója elmondta, az üzem jelenleg tíz embert foglalkoztat, ezt a számot az év végére ötvenre akarják emelni. Kiemelte, első fázisban a lakossági földgázmérőknek a hitelesítésével és javításával foglalkoznak. 

Közölte, Magyarországon 3,2 millió lakossági földgáz-fogyasztásmérő van felszerelve, ennek évente tíz-tizenkét százalékát kell javítani, hitelesíteni és újrakalibrálni.

Tájékoztatása szerint a második ütemben tervezik elindítani egy nemzetközi partnerrel közösen az okos földgázmérést, világ legmodernebb ultrahangos technológiáján alapuló okosmérője közül az első pár száz darabot a szerencsi fogyasztóknál szerelik fel.

A Metrinox Zrt. száz százalékban magyar tulajdonú vállalat, hazai befektetők összefogásával, 2024-ben hozták létre azzal a céllal, hogy a mérési üzletág megvalósításával Magyarországon olyan gyártó- és fejlesztőbázist alakítsanak ki, amely a korszerű földgáz- és villamosenergia-mérők teljes értékláncát a gyártástól a hitelesítésen át az innovációig lefedi.

