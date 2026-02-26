Újabb kétszázmilliárd forintnyi kedvezményes hitel vált elérhetővé a magyar vállalkozások számára

Az újabb keretemelést a vállalkozások finanszírozási igényei és a jelenlegi piaci környezet indokolják, amelyben korlátozottan érhetők el kedvező feltételű finanszírozási lehetőségek. A kétszázmilliárd forintos keretbővítésből százmilliárd forint kifejezetten a forgóeszközök finanszírozására irányul. A forgóeszköztervek megvalósítása esetében a vállalkozások legfeljebb egymilliárd forint összegű pénzügyi forrást igényelhetnek. A lízinghitelek finanszírozási kerete további negyvenmilliárd forinttal emelkedik, míg a beruházási és zöldberuházási hitelek kerete összesen hatvanmilliárd forinttal bővül. A termékekre a kérelembefogadás március 16-tól indul − tájékoztatott csütörtökön az EXIM Magyarország.

EXIM Magyarország: A Demján Sándor-program hatékonyan járul hozzá a magyar gazdaság dinamizálásához. Fotó: Kallus György

Az EXIM Magyarország Demján Sándor-programban meghirdetett termékek tavaly január óta érhetők el

„A Demján Sándor-program EXIM-es termékeire az indulás óta 2863 darab igény érkezett be, és eddig összesen 778 vállalkozás számára tudtunk támogatást nyújtani. Ez nagyon fontos visszajelzés számunkra és egyértelműen mutatja, hogy a hazai vállalkozásoknak valódi értéket jelentenek a kedvező feltételekkel elérhető forrásaink. A keret bővítésével a célunk, hogy a hazai kis- és középvállalkozások minél szélesebb köre férjen hozzá kedvező kamatozású finanszírozási lehetőségekhez, ezzel elősegítve méretük növekedését, valamint versenyképességük és exportteljesítményük erősítését” – nyilatkozta dr. Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója.

A program tavalyi indulása óta az EXIM Magyarország összesen 655 milliárd forint értékben fogadott be finanszírozási kérelmeket. Az igénylések ágazati megoszlása alapján a termékpaletta a vállalati igények széles körét fedi le. A befogadott hitelvolumen

26 százaléka a feldolgozóiparhoz,

24 százaléka az ingatlanfejlesztés és építőipar területéhez,

míg 18 százaléka a kereskedelemhez kapcsolódik.

A befogadott kérelmek összege ötven százalékban forint-, ötven százalékban euróalapú konstrukcióra érkezett. Az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként megvalósuló Demján Sándor-program hatékonyan járul hozzá a magyar gazdaság dinamizálásához, a vállalkozások beruházási aktivitásának fenntartásához, valamint az exportképesség erősítéséhez.