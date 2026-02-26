Újabb kétszázmilliárd forintnyi kedvezményes hitel vált elérhetővé a magyar vállalkozások számára

Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Újabb kétszázmilliárd forinttal növeli a kormány az EXIM Magyarország Demján Sándor-programban elérhető finanszírozási termékeinek keretösszegét, amely így összesen kilencszázmilliárd forintra bővül. A keretemelés célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások kedvező feltételek mellett juthassanak fejlesztéseiket és működésüket támogató forrásokhoz a jelenlegi piaci környezetben is, ezzel erősítve versenyképességüket, valamint exportpiaci jelenlétüket. A program tavalyi indulása óta az EXIM Magyarország összesen 655 milliárd forint értékben fogadott be finanszírozási kérelmeket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 13:37
Forrás: dsprogram.hu
Az újabb keretemelést a vállalkozások finanszírozási igényei és a jelenlegi piaci környezet indokolják, amelyben korlátozottan érhetők el kedvező feltételű finanszírozási lehetőségek. A kétszázmilliárd forintos keretbővítésből százmilliárd forint kifejezetten a forgóeszközök finanszírozására irányul. A forgóeszköztervek megvalósítása esetében a vállalkozások legfeljebb egymilliárd forint összegű pénzügyi forrást igényelhetnek. A lízinghitelek finanszírozási kerete további negyvenmilliárd forinttal emelkedik, míg a beruházási és zöldberuházási hitelek kerete összesen hatvanmilliárd forinttal bővül. A termékekre a kérelembefogadás március 16-tól indul − tájékoztatott csütörtökön az EXIM Magyarország.

EXIM Magyarország: A Demján Sándor-program hatékonyan járul hozzá a magyar gazdaság dinamizálásához. Fotó: Kallus György

Az EXIM Magyarország Demján Sándor-programban meghirdetett termékek tavaly január óta érhetők el

„A Demján Sándor-program EXIM-es termékeire az indulás óta 2863 darab igény érkezett be, és eddig összesen 778 vállalkozás számára tudtunk támogatást nyújtani. Ez nagyon fontos visszajelzés számunkra és egyértelműen mutatja, hogy a hazai vállalkozásoknak valódi értéket jelentenek a kedvező feltételekkel elérhető forrásaink. A keret bővítésével a célunk, hogy a hazai kis- és középvállalkozások minél szélesebb köre férjen hozzá kedvező kamatozású finanszírozási lehetőségekhez, ezzel elősegítve méretük növekedését, valamint versenyképességük és exportteljesítményük erősítését” – nyilatkozta dr. Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója.

A program tavalyi indulása óta az EXIM Magyarország összesen 655 milliárd forint értékben fogadott be finanszírozási kérelmeket. Az igénylések ágazati megoszlása alapján a termékpaletta a vállalati igények széles körét fedi le. A befogadott hitelvolumen 

  • 26 százaléka a feldolgozóiparhoz, 
  • 24 százaléka az ingatlanfejlesztés és építőipar területéhez, 
  • míg 18 százaléka a kereskedelemhez kapcsolódik. 

A befogadott kérelmek összege ötven százalékban forint-, ötven százalékban euróalapú konstrukcióra érkezett. Az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként megvalósuló Demján Sándor-program hatékonyan járul hozzá a magyar gazdaság dinamizálásához, a vállalkozások beruházási aktivitásának fenntartásához, valamint az exportképesség erősítéséhez.

Az EXIM Magyarország Demján Sándor-programban meghirdetett termékei 2025. január 6-án indultak, négy finanszírozási konstrukcióval és 350 milliárd forintos kezdő keretösszeggel. A finanszírozási lehetőségek köre 2025 tavaszán tovább bővült. 

Kiemelkedő érdeklődés mutatkozott a forgóeszközhitel iránt

Március elején elindult a Jövő exportőrei lízing konstrukció, majd májusban a Jövő exportőrei befektetési hitel és a Jövő exportőrei forgóeszközhitel is elérhetővé vált a vállalkozások számára. Az új konstrukciók bevezetésével a program teljes keretösszege hatszázmilliárd forintra emelkedett. 

A forgóeszközhitel iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, a konstrukció 250 milliárd forintos kerete néhány nap alatt teljes egészében lekötésre került. 2025 novemberében – a vállalkozások részéről jelentkező jelentős finanszírozási igényekre reagálva – a kormány döntése alapján további százmilliárd forinttal hétszázmilliárd forintra emelkedett a program keretösszege.

