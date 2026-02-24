Hatalmas összeggel emeli a kormány a kis- és közepes cégek támogatását

– Tovább növeljük a magyar vállalkozások versenyképességét és exportteljesítményét! – írta közösségi oldalán Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter jelezte:

A Demján Sándor-program célja a kis- és közepes vállalkozások (kkv) méretének megduplázása, az export ösztönzése és a hazai vállalkozások működésének támogatása, beruházásaik és befektetéseik előmozdítása, valamint a nemzetközi versenyképességük növelése.

Ezért a kormány 200 milliárd forinttal, azaz 700-ról 900 milliárd forintra emeli a Demján Sándor-programon belül elérhető és rendkívül népszerű EXIM konstrukciókat.

– Arról döntöttünk, hogy 100 milliárd forinttal emelkedik a forgóeszköz-beszerzések és a beruházások hitelkerete, 40 milliárd forinttal a lízinghitelek kerete és 60 milliárd forinttal a beruházási és zöld beruházási hitelek kerete. A hiteleket a magyar kkv-k kedvező kamatozás mellett vehetik igénybe – ezzel is segítve a fejlődésüket – tette hozzá.