munkahelytámogatásszijjártó pétermetal kingdom kft

Szijjártó Péter a fémipar új korszakát jelentő beruházást jelentett be

Százötven új munkahelyet teremt Napkoron a magyar tulajdonú Metal Kingdom Kft. legújabb, 7,5 milliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházása. A fémszerkezet-gyártó vállalat három új üzemcsarnokának építését a kormány hárommilliárd forintos támogatással segíti, ez a fejlesztés is segít abban, hogy a magyar fémipar újabb nagy lendületet kapjon − jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 15:57
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Százötven új munkahelyet hoz létre a hazai tulajdonú Metal Kingdom Kft. friss, 7,5 milliárd forint értékű beruházása Napkoron − közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a hazai tulajdonú Metal Kingdom Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a fémszerkezeteket gyártó vállalat 7,5 milliárd forint értékben három újabb üzemcsarnokot épít a kormány hárommilliárd forintos támogatásával, aminek nyomán százötven új munkahely jöhet létre Napkoron.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter:Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye példája is jól bizonyítja, hogy sikeres volt az a kormányzati stratégia, amelynek célja a fejlettségbeli különbségek felszámolása volt/Fotó:  MTI/EPA

Kifejtette, az eddigieknél összetettebb, magasabb hozzáadott értékű termelés fog zajlani, ráadásul az itt előállított termékek kétharmada exportra kerül majd, a cég energiaigényét pedig húsz százalékban megújuló forrásokból fogják fedezni. Majd üdvözölte, hogy ezen projekt nyomán a Metal Kingdom Kft. megerősítheti pozícióját a nemzetközi ellátási láncokban.

"Ez olyan beruházás, amelynek a nyomán egy magyar vállalat az eddiginél magasabb hozzáadott értékű, magasabb technológiai színvonalú tevékenységet fog végezni, és egy olyan beruházás, amely a magyar gazdaság általános nemzetközi versenyképességét összességében is javítja" − mondta. "Ez a beruházás is segít abban, hogy a magyar fémipar újabb nagy lendületet kapjon. A fémipar a tavalyi évben 3500 milliárd forintos beruházási értéket tudott felmutatni, és a nemzetközi versenyképességet jól mutatja, hogy a magyar fémipar által előállított termékek több mint felét a külpiacokon értékesítik" − tette hozzá.

Majd arra is kitért, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye példája is jól bizonyítja, hogy sikeres volt az a kormányzati stratégia, amelynek célja a fejlettségbeli különbségek felszámolása volt az ország nyugati és keleti fele között. Itt a munkanélküliség az elmúlt tíz évben a felére csökkent, az ipari termelés a két és félszeresére nőtt, így a tavalyi évben megközelítve a kétezermilliárd forintot. Az elmúlt tíz év alatt 121 nagyberuházás valósult itt meg állami támogatással, összesen 1700 milliárd forintos értékben, több mint harmincezer munkahelyet teremtve.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, 

és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.

"Ilyen bravúr, hogy míg a világ válságról válságra bukdácsolt, addig a magyar tulajdonban lévő vállalatok úgy meg tudtak erősödni, hogy mostanra már olyan beruházásokat is végre tudnak hajtani, amelyhez hasonlókat korábban kizárólag a külföldiek tudtak csinálni itt, Magyarországon és amely beruházások a nemzetközi piacokon is abszolút versenyképessé teszik ezeket a magyar vállalkozásokat" − húzta alá.

"Az elmúlt tizenkét év során 1131 magyar vállalat kapott beruházási támogatást, összesen 620 milliárd forintot, amelyből összesen 2500 milliárd forintnyi beruházás jött létre. És soha annyi magyar tulajdonú vállalat nem kapott beruházásösztönzési támogatást, mint a tavalyi esztendőben, amikor is egy nagy rekordot tudtunk ezzel megdönteni" − összegzett.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.