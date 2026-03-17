Szijjártó Péter a fémipar új korszakát jelentő beruházást jelentett be

Százötven új munkahelyet hoz létre a hazai tulajdonú Metal Kingdom Kft. friss, 7,5 milliárd forint értékű beruházása Napkoron − közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a hazai tulajdonú Metal Kingdom Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a fémszerkezeteket gyártó vállalat 7,5 milliárd forint értékben három újabb üzemcsarnokot épít a kormány hárommilliárd forintos támogatásával, aminek nyomán százötven új munkahely jöhet létre Napkoron.

Szijjártó Péter:Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye példája is jól bizonyítja, hogy sikeres volt az a kormányzati stratégia, amelynek célja a fejlettségbeli különbségek felszámolása volt/Fotó: MTI/EPA

Kifejtette, az eddigieknél összetettebb, magasabb hozzáadott értékű termelés fog zajlani, ráadásul az itt előállított termékek kétharmada exportra kerül majd, a cég energiaigényét pedig húsz százalékban megújuló forrásokból fogják fedezni. Majd üdvözölte, hogy ezen projekt nyomán a Metal Kingdom Kft. megerősítheti pozícióját a nemzetközi ellátási láncokban.

"Ez olyan beruházás, amelynek a nyomán egy magyar vállalat az eddiginél magasabb hozzáadott értékű, magasabb technológiai színvonalú tevékenységet fog végezni, és egy olyan beruházás, amely a magyar gazdaság általános nemzetközi versenyképességét összességében is javítja" − mondta. "Ez a beruházás is segít abban, hogy a magyar fémipar újabb nagy lendületet kapjon. A fémipar a tavalyi évben 3500 milliárd forintos beruházási értéket tudott felmutatni, és a nemzetközi versenyképességet jól mutatja, hogy a magyar fémipar által előállított termékek több mint felét a külpiacokon értékesítik" − tette hozzá.

Majd arra is kitért, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye példája is jól bizonyítja, hogy sikeres volt az a kormányzati stratégia, amelynek célja a fejlettségbeli különbségek felszámolása volt az ország nyugati és keleti fele között. Itt a munkanélküliség az elmúlt tíz évben a felére csökkent, az ipari termelés a két és félszeresére nőtt, így a tavalyi évben megközelítve a kétezermilliárd forintot. Az elmúlt tíz év alatt 121 nagyberuházás valósult itt meg állami támogatással, összesen 1700 milliárd forintos értékben, több mint harmincezer munkahelyet teremtve.