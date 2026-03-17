Tragédiák árnyékában virágzott a kecskeméti drogüzlet

Két családi tragédia sem volt elég ahhoz, hogy a kecskeméti díler felhagyjon a kábítószer-kereskedelemmel. Éveken át árulta a kristályt, ám végül egy szabálytalan kanyarodás miatt lebukott, így a hatóságok az autóban talált droggal együtt az utolsó családtagot is kivonták a forgalomból.

2026. 03. 17. 22:12
Vádemeléssel zárult a kecskeméti „kristálybiznisz” nyomozása: a járási ügyészség jelentős mennyiségű kábítószerrel való visszaélés miatt állítja bíróság elé a helyi férfit. Az elkövető éveken át családja segítségével terjesztette a veszélyes drogokat, a hálózatnak pedig csak a férfi lebukása vetett véget – írta az Origo.hu.

Igazoltatás során találták meg a férfinál a drogot
Fotó: Magyarország Ügyészsége

Megörökölt drogbiznisz

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki családtagjai halála után egyedül vitte tovább a kiterjedt kristályhálózatot. A korábban éjjel-nappali műszakban, professzionális munkamegosztással működő üzlet 2024-ben indult összeomlásnak, amikor a rendőrség lecsapott az édesanyára, aki az eljárás ideje alatt meghalt, majd a nagybácsi egy kábítószer-szállítmánnyal a kocsijában halálos balesetet szenvedett.

A sorozatos tragédiák ellenére a fiú nem állt le a tiltott szerek terjesztésével, ám 2025 januárjában egy szabálytalan kanyarodás miatt ő is lebukott. Az igazoltatás során a rendőrök digitális mérleget, marihuánát és jelentős mennyiségű kristályt találtak a bódult állapotban vezető sofőrnél. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a család utolsó drogkereskedőjével szemben.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelektiszás

A paksi tiszás és a paksi öreg úr

Bayer Zsolt avatarja

Önmagáért beszél.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
