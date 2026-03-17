Tragédiák árnyékában virágzott a kecskeméti drogüzlet

Vádemeléssel zárult a kecskeméti „kristálybiznisz” nyomozása: a járási ügyészség jelentős mennyiségű kábítószerrel való visszaélés miatt állítja bíróság elé a helyi férfit. Az elkövető éveken át családja segítségével terjesztette a veszélyes drogokat, a hálózatnak pedig csak a férfi lebukása vetett véget – írta az Origo.hu.

Igazoltatás során találták meg a férfinál a drogot

Megörökölt drogbiznisz

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki családtagjai halála után egyedül vitte tovább a kiterjedt kristályhálózatot. A korábban éjjel-nappali műszakban, professzionális munkamegosztással működő üzlet 2024-ben indult összeomlásnak, amikor a rendőrség lecsapott az édesanyára, aki az eljárás ideje alatt meghalt, majd a nagybácsi egy kábítószer-szállítmánnyal a kocsijában halálos balesetet szenvedett.

A sorozatos tragédiák ellenére a fiú nem állt le a tiltott szerek terjesztésével, ám 2025 januárjában egy szabálytalan kanyarodás miatt ő is lebukott. Az igazoltatás során a rendőrök digitális mérleget, marihuánát és jelentős mennyiségű kristályt találtak a bódult állapotban vezető sofőrnél. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a család utolsó drogkereskedőjével szemben.