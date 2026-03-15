Kijöttek a pontos számok: mutatjuk mennyien voltak a Békemeneten és a tiszás rendezvényen

A Kossuth téren és környékén tartott állami ünnepség vonzotta a nagyobb tömeget, míg a Tisza Párt rendezvényén a Hősök terén és az Andrássy úton kevesebben gyűltek össze. Ez derült ki a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) közleményéből.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából tartott két nagy fővárosi rendezvény mobilcella-adatokon alapuló előzetes elemzése alapján megállapítható, hogy

a Kossuth téren, az Alkotmány utcában és a környező utcák területén mintegy 180 ezer mobiltelefon jelenléte volt azonosítható. A Hősök terén és az Andrássy úton hozzávetőlegesen 150 ezer készüléket számolt a Magyar Turisztikai Ügynökség

– közölte az MTÜ vasárnap.

– Az előzetes adatok alapján továbbá az is megállapítható, hogy a főváros állami és önkormányzati, valamint egyéb ünnepi rendezvényein is több tízezer ember vett részt – ismertették.

– Az adatok a mobilcella-információk anonim, feldolgozott és aggregált elemzésén alapulnak, amelyek teljes mértékben megfelelnek a General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak, valamint a hatályos magyar jogszabályoknak – írták.

Borítókép: Orbán Viktor beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen az Országház előtti Kossuth Lajos téren (Forrás: MTI)