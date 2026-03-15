Kijöttek a pontos számok: mutatjuk mennyien voltak a Békemeneten és a tiszás rendezvényen

A mobilcella-adatok előzetes elemzése szerint mintegy 180 ezren vettek részt az állami ünnepségen a Kossuth téren és környékén, míg a Tisza Párt rendezvényén a Hősök terén és az Andrássy úton körülbelül 150 ezren voltak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 18:09
A Kossuth téren és környékén tartott állami ünnepség vonzotta a nagyobb tömeget, míg a Tisza Párt rendezvényén a Hősök terén és az Andrássy úton kevesebben gyűltek össze. Ez derült ki a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) közleményéből.

Kossuth tér március 15. Orbán Viktor
Fotó: Kurucz Árpád

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából tartott két nagy fővárosi rendezvény mobilcella-adatokon alapuló előzetes elemzése alapján megállapítható, hogy 

a Kossuth téren, az Alkotmány utcában és a környező utcák területén mintegy 180 ezer mobiltelefon jelenléte volt azonosítható. A Hősök terén és az Andrássy úton hozzávetőlegesen 150 ezer készüléket számolt a Magyar Turisztikai Ügynökség

– közölte az MTÜ vasárnap.

– Az előzetes adatok alapján továbbá az is megállapítható, hogy a főváros állami és önkormányzati, valamint egyéb ünnepi rendezvényein is több tízezer ember vett részt – ismertették.

– Az adatok a mobilcella-információk anonim, feldolgozott és aggregált elemzésén alapulnak, amelyek teljes mértékben megfelelnek a General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak, valamint a hatályos magyar jogszabályoknak – írták.

Borítókép: Orbán Viktor beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen az Országház előtti Kossuth Lajos téren (Forrás: MTI)

               
       
       
       

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Váratlan húzás rombolhatja szét Magyar Péter és a Tisza Párt kampányát

