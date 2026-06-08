Két településen negyven helyre tört be a borsodi férfi, annyi mindent hozott el, hogy eladni sem tudta a szajrét

A férfi június 2-a előtt Járdánházán és Borsodnádasdon családi házakba és telephelyekre tört be. A tízrendbeli sorozatlopás alkalmával a tolvaj leginkább fémtárgyakat, fűnyírót, hosszabbítót, elektromos kéziszerszámokat, televíziót, centrifugát, fűkaszát, pálinkát vitt el, összességében több mint egymillió forint kárt okozva a sértetteknek.

A gyanúsított ezt megelőzően legalább 30 hasonló bűncselekményt hajtott végre, amelyeket a hatóság szintén vizsgál.