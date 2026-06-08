mtvafábry sándorprodukcióműsor

Ennyi volt, Fábry Sándor valóban távozhat a köztévétől? Itt az MTVA válasza

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Sajtóinformációk szerint a stáb tényként kezeli, hogy vége.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 06. 08. 16:50
Fábry Sándor Fotó: Teknős Miklós
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További érdekesség, hogy a produkció stábja tényként kezeli, hogy a műsor ebben a formában nem készül tovább. Állítólag több adást már előre felvettek. Hozzáfűzik, a stáb egyes tagjaitól már el is búcsúztak.

A Médiapiac megkeresésére az MTVA azt reagálta: 

„A Fábry című műsor – több más műsorhoz hasonlóan – nyári szünetre megy. Az őszi struktúráról később adunk tájékoztatást.”

A portál felidézi, hogy Fábry Sándor televíziós pályafutásának egyik legismertebb műsora, az Esti Showder Fábry Sándorral 1998-ban indult a Magyar Televízióban, amely gyorsan az RTL Klub műsorára került, ahol egészen 2011-ig futott. 2012-től újra a közmédiánál pattogott a labda: előbb az M1-en, majd 2015-től a Duna TV-n volt látható a produkció. 

 

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