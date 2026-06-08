gyermekszékesfehérvári józsef attila középiskolai kollégiumfejér vármegyei szent györgy egyetemi oktató kórház

Elindult a vizsgálat a székesfehérvári kollégiumból kizuhant fiú ügyében

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Megkezdődött a vizsgálat a székesfehérvári kollégiumból kizuhant középiskolás fiú ügyében – közölte a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója. Török Szabolcs tudatta, hogy az eseményről vasárnapról hétfőre virradó éjszaka értesült, és azonnal a helyszínre sietett.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 08. 14:29
A székesfehérvári kollégium, amelynek az 5. emeletéről hajnalban kiesett egy fiú Fotó: Szabó Zsolt Forrás: Feol
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Az igazgató jelezte, hogy már a kora reggeli órákban felvette a kapcsolatot a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálattal, és megszervezték a pszichológiai segítségnyújtást az érintett tanulóknak. Leszögezte, hogy 

a hasonló esetek megelőzése minden köznevelési intézménynek kiemelt jelentőségű.

A konkrét ügy tapasztalatait a vizsgálatok lezárását követően lehet felelősen értékelni, azok alapján lehet szükség esetén további intézkedésekről dönteni. A vizsgálat a József Attila Középiskolai Kollégium vezetése, a fenntartó és az illetékes hatóságok együttműködésével történik. 

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház a személyiségi és betegjogokra való tekintettel nem adott felvilágosítást a diák állapotáról. Ugyanakkor Cser-Palkovics András polgármester a közösségi oldalán azt írta, hogy a tanulót stabil állapotban vitték kórházba a mentők. 

Nagyon bízunk mielőbbi, teljes felépülésében, melynek során ha tudunk és a család ezt kéri, akkor az önkormányzat segítsége a rendelkezésükre áll

– fogalmazott. A városvezető azt is közölte, hogy hajnal óta kapcsolatban vannak a tankerülettel, valamint a szakképzési centrummal, előbbinek felajánlotta a város segítségét.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter délelőtt közölte, hogy kizuhant egy diák a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium ötödik emeletéről. A gyermek életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják. A politikus jelezte, hogy a diákok azonnali pszichológusi támogatást kapnak.

Lannert Judit megjegyezte, hogy az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi: sok helyen a gyermekek és a diákok a legsúlyosabb mentális terheikkel is magukra maradnak. – Ez az eset is arra erősít rá, hogy többet és jobban kell foglalkoznunk a gyermekekkel – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a tankerületet arra kérte: folyamatosan tájékoztasson a gyermek állapotáról és a vizsgálat folyamatáról.

A Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 1977. szeptember 1-én kezdte meg működését a Széchenyi utcai toronyépületben: hét emeleten tíz kollégiumi közösség várja a tanulókat, biztosítva nekik a lakhatási és tanulási feltételeket, valamint a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló foglalkozásokat – olvasható az intézmény honlapján.

A kollégiumban a diákok háromágyas szobákban laknak, minden emeleten tanulószoba, számos foglalkoztató helyiség, valamint jól felszerelt konditerem, szauna, könyvtár, kosárlabdapálya és kivilágítható kispályás futballpálya várja a tanulókat.

 

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