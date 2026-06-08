Elindult a vizsgálat a székesfehérvári kollégiumból kizuhant fiú ügyében

Az igazgató jelezte, hogy már a kora reggeli órákban felvette a kapcsolatot a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálattal, és megszervezték a pszichológiai segítségnyújtást az érintett tanulóknak. Leszögezte, hogy
a hasonló esetek megelőzése minden köznevelési intézménynek kiemelt jelentőségű.
A konkrét ügy tapasztalatait a vizsgálatok lezárását követően lehet felelősen értékelni, azok alapján lehet szükség esetén további intézkedésekről dönteni. A vizsgálat a József Attila Középiskolai Kollégium vezetése, a fenntartó és az illetékes hatóságok együttműködésével történik.
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