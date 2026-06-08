Elindult a vizsgálat a székesfehérvári kollégiumból kizuhant fiú ügyében

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház a személyiségi és betegjogokra való tekintettel nem adott felvilágosítást a diák állapotáról. Ugyanakkor Cser-Palkovics András polgármester a közösségi oldalán azt írta, hogy a tanulót stabil állapotban vitték kórházba a mentők.

Nagyon bízunk mielőbbi, teljes felépülésében, melynek során ha tudunk és a család ezt kéri, akkor az önkormányzat segítsége a rendelkezésükre áll

– fogalmazott. A városvezető azt is közölte, hogy hajnal óta kapcsolatban vannak a tankerülettel, valamint a szakképzési centrummal, előbbinek felajánlotta a város segítségét.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter délelőtt közölte, hogy kizuhant egy diák a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium ötödik emeletéről. A gyermek életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják. A politikus jelezte, hogy a diákok azonnali pszichológusi támogatást kapnak.