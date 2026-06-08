A bejelentése záró soraiban Tényi István leszögezte: Magyarország joga és kötelessége megvédeni saját kultúráját, törvényeit, hagyományait és nemzeti értékeit. Csak azok az idegen állampolgárok léphetnek az ország területére, akik megfelelnek a magyar hatósági előírásoknak és menekültstátust kaptak. Nem az Európai Unió döntheti el, hogy kikkel kell együtt élnünk, ugyanakkor, ha a Tisza-kormány asszisztál a brüsszeli trükkhöz, illegális migránsok látszólag legálisan érkezhetnek tömegével Magyarországra is, hamarosan.
Tényi István Magyar Péter miniszterelnökhöz fordult a migrációs paktum miatt
Több ponton is sértheti a magyar alaptörvényt a migrációs paktum – hívta fel a figyelmet a miniszterelnöknek küldött közérdekű bejelentésében Tényi István. Az iratában ezért az Országgyűlés házszabályára hivatkozva arra kéri a miniszterelnököt, terjesszen be politikai nyilatkozatot a törvényhozás elé, hogy utasítsák el az uniós paktumot.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Forrás: YouTube)
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