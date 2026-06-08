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Migrációs paktum: újabb meghívólevél a migránsoknak, s ez sokak életébe kerül majd

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Tíz illegális migráns vesztette életét, miután felborult egy migránsokat szállító hajó Málta partjainál – közölte az olasz parti őrség. A szerencsétlenség ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a Földközi-tenger középső része továbbra is az illegális bevándorlás egyik legforgalmasabb és legveszélyesebb útvonala Európa felé.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 08. 10:45
Illusztráció egy migráns kimentése a tengerből Fotó: Sameer Al-Doumy Forrás: AFP
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Az olasz parti őrség azonnal járőrhajót küldött a helyszínre, amely eddig tíz holttestet emelt ki a tengerből. A kutatási és mentési műveletek továbbra is zajlanak, az akciót a máltai hatóságok koordinálják.

Málta az esetet követően nemzetközi segítséget kért a mentéshez, mivel több ember a vízbe került a hajó felborulásakor.

Migránsútvonal a Földközi-tengeren

A nemzetközi szervezetek adatai szerint a Földközi-tenger középső útvonala továbbra is rendkívül kockázatos. Az útvonal Észak-Afrikából, elsősorban Líbiából vezet Olaszország és Málta felé. 

Az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete szerint idén már legalább 827 ember vesztette életét ezen az útvonalon, míg tavaly több mint 1330 halálos áldozatot követeltek az átkelési kísérletek.

Az Európai Unió évek óta együttműködik Líbiával az illegális migráció visszaszorítása érdekében. Brüsszel 2015 óta mintegy hétszázmillió euró támogatást nyújtott az észak-afrikai országnak, amelynek jelentős részét a határőrizet megerősítésére fordították. Olaszország migrációs politikája szintén nagyban támaszkodik az együttműködésre a líbiai hatóságokkal és parti őrséggel annak érdekében, hogy minél kevesebb migránshajó induljon el Európa irányába.

 

A migrációs paktum veszélyei

A Földközi-tengeren történt újabb halálos migránsbaleset ismét ráirányítja a figyelmet az illegális bevándorlás kérdésére, amely a 2015-ös migrációs válság óta Európa egyik legmeghatározóbb politikai és társadalmi vitatémája. A kontinensre nehezedő migrációs nyomás kezelésének módja továbbra is megosztja az európai országokat. Magyarország Orbán Viktor vezetésével következetesen a szigorú határvédelem és az illegális migráció elutasítása mellett állt ki, hangsúlyozva, hogy az ország nem kíván bevándorlóországgá válni. 

Most úgy tűnik, Magyar Péter kormánya ezen a politikai síkon is változást hoz, aminek csupán a mértéke és az iránya a kérdés. Orbán Viktor többször is határozottan kijelentette, hogy Magyarország migránsmentes ország lesz, nem engedjük, hogy bevándorlóországot csináljanak belőlünk − valamint arról is számtalanszor beszélt, hogy az általa vezetett kormány elutasítja a migrációs paktum végrehajtását. 

Az Európai Bizottság javaslata alapján elkészített jogi csomag 2026. június 12-től életbe lép, a paktum létrehozását pedig Magyarország megakadályozni nem tudta, így kiutat csupán az ellenállás jelenthet, ehhez azonban erős politikai akaratra lenne szükség. 

Magyar Péter. Fotó: Havran Zoltán

A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Magyar Péter továbbra sem ad egyértelmű választ arra, támogatja-e az uniós migrációs paktumot. Dömötör Csaba úgy látja, hogy az illegális bevándorlás elutasítása önmagában nem jelent garanciát, ha közben a legális bevándorlás előtt nyitva marad az út.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Sameer Al-Doumy) 

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