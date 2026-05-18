A tömeges migráció szétverte Nyugat-Európa közbiztonságát – visszafordítható-e még a folyamat?

2015. szeptember 16-án tömegzavargás tört ki a röszkei határátkelőnél Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Arra is kitért, hogy szerinte a társadalmi percepció gyorsabban változott, mint a politikai döntéshozatal. A szakértő úgy fogalmazott: több országban a választók már évekkel ezelőtt szigorúbb fellépést vártak volna el, miközben az európai intézmények sokáig inkább a kvótarendszerre és az elosztási mechanizmusokra helyezték a hangsúlyt. Hozzátette:

mostanra egyre több tagállam ismeri fel, hogy hosszú távon csak a külső határok védelme és az illegális migráció visszaszorítása jelenthet fenntartható megoldást.

Egyre többször fordul elő, hogy a helyiek saját kezükbe akarják venni a rendfenntartást, mert elvesztették a bizalmukat az államban. Arra is rákérdeztünk, hogyan tartható fenn az egyensúly az állampolgárok biztonsága és a kisebbségek jogainak védelme között. Gönczi Róbert erre reagálva azt mondta: az állam egyik legfontosabb feladata a közrend és a biztonság garantálása. Véleménye szerint

ha a társadalom egy része azt érzékeli, hogy bizonyos problémákra a hatóságok késve vagy nem megfelelően reagálnak, akkor könnyen megjelenhetnek önszerveződő csoportok vagy radikális reakciók.

Hozzátette: ennek jeleit több nyugat-európai országban is láthattuk az elmúlt években.

Lapunk korábban beszámolt róla, hogy Spanyolországban például egy észak-afrikai menedékkérő letépte egy nő nyakláncát, majd menekülni próbált. A helyiek üldözőbe vették, lefogták, és nem kímélték a támadót.

A szakértő példaként említette, hogy Franciaországban a 2023-as zavargások során több mint 40 ezer rendőrt vezényeltek az utcákra, miközben több száz középületet és üzletet támadtak meg. Svédországban pedig az elmúlt években a bandaháborúk és robbantásos esetek száma emelkedett jelentősen: 2023-ban a svéd rendőrség több mint 300 robbantásos incidenst regisztrált. Leszögezte, hogy ezek az esetek természetesen nem kizárólag migrációs problémák, de jól mutatják, hogy az integrációs kudarcok és a társadalmi szegregáció hosszú távon komoly biztonsági kihívásokat okozhatnak. Gönczi Róbert arról is beszélt, hogy

a társadalmi bizalom általában akkor kezd meggyengülni, amikor az emberek úgy érzik, bizonyos problémákról nem lehet nyíltan beszélni, vagy hogy az állam nem tudja megfelelően érvényesíteni a jogrendet.

Ugyanakkor hangsúlyozta: „a biztonság és a kisebbségi jogok nem egymást kizáró fogalmak”. Az elemző szerint egy demokratikus jogállamnak egyszerre kell garantálnia az állampolgárok biztonságát és a törvénytisztelő kisebbségi közösségek védelmét is.

Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a hatóságok következetesen és politikai nyomástól függetlenül lépjenek fel minden erőszakos cselekménnyel szemben, függetlenül attól, hogy az elkövető milyen háttérrel rendelkezik. Ha ez nem történik meg, az könnyen tovább növelheti a társadalmi polarizációt és a szélsőséges politikai reakciók támogatottságát

– hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint hosszú távon a stabilitást valószínűleg nem a radikális megoldások, hanem az erős állami intézmények, a hatékony rendvédelem és a világos integrációs elvárások tudják biztosítani.