Magyar PéterWeisz ViktorEP-képviselő

Magyar Péter „Soros-ügynöknek” nevezte, most mégis EP-képviselő lesz a Tisza politikusa

Weisz Viktor, a Tisza Párt új európai parlamenti képviselője korábban több, a Soros-hálózathoz és globalista szervezetekhez köthető projektben vett részt. Magyar Péter egy korábban kiszivárgott hangfelvételen „Soros-ügynöknek” és „totál alkalmatlan” politikusnak nevezte saját párttársát.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 19:29
Weisz Viktor, a Tisza Párt EP-képviselője (Fotó: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A felvételen Magyar Péter többek között azt mondta Weisz Viktorról, hogy „Soros-ügynök és nem tud magyarul”, később pedig „totál alkalmatlan politikusnak” nevezte. A beszélgetésben arról is beszélt, hogy képviselői szerinte „tehetségtelenek”.

Az Ellenpont azt írta: Weisz Viktor korábban az Artemisszió Alapítványnál dolgozott, ahol migránsmentorprogramban vett részt. A lap szerint az alapítvány támogatást kapott az Open Society Foundations szervezetétől is. A cikk felidézi, hogy Weisz saját korábbi bemutatkozásában arról írt: afgán menekültek magyarországi beilleszkedését segítette mentorként.

A portál szerint Weisz később megpróbálta eltávolítani nyilvános profiljaiból azokat a részeket, amelyek a migrációs projektekhez vagy Soros György szervezeteihez kapcsolták. A portál ugyanakkor arra is kitért, hogy Weisz Viktor korábban kapcsolatba került a Világgazdasági Fórumhoz köthető kezdeményezésekkel, illetve dolgozott a Richard Attias & Associates nevű cégnél Rijádban.

A lap szerint Richard Attias hosszú ideje kapcsolatban áll a Világgazdasági Fórum alapítójával, Klaus Schwabbal, valamint a szaúdi politikai és gazdasági elittel. Az Ellenpont úgy fogalmazott: Weisz Viktor életútja több ponton is a globalista nemzetközi hálózatokhoz kapcsolódik.

 

Borítókép: Weisz Viktor, a Tisza Párt EP-képviselője (Fotó: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjobboldal

Ilyen tényleg nincs!

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várjuk, hogy Szilágyi alezredes elvtárs mondjon valami okosat…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu