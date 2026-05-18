Mount Everest: egyedülálló rekord született a Föld legmagasabb hegycsúcsán

A Mount Everest vagy Csomolungma a Himalája és a Föld legmagasabb hegye Fotó: Pavel Novak / Wikimedia Commons

A nem serpa hegymászók között a brit Kenton Cool hegyi vezető tartja a rekordot , aki 19 alkalommal teljesítette sikeresen a csúcstámadást. Őt két amerikai hegymászó követi, Dave Hahn és Garrett Madison, egyenként 15-15 sikeres mászással.

Cool és Madison jelenleg is az Everesten vannak, hogy megjavítsák saját rekordjukat.

A külföldi hegymászók Mount Everestre és más nyolcezres csúcsokra való felkísérése létfontosságú családi megélhetési forrást biztosít számos serpa számára, akik a Solukhumbu körzet szülöttei, azé a területé, ahol a Csomolungma is található. A nepáli hatóságok a csúcstámadásra alkalmas március-májusi időszakra idén összesen 462 mászási engedélyt adtak ki. Az idei szezonban eddig három serpa hegyi vezető vesztette életét a Mount Everesten.

Trópusi tengeri élőlények maradványai a felhők felett

A Himalája az eurázsiai hegységrendszer részeként földtani értelemben fiatal lánchegységnek számít. A hegylánc, benne a Mount Everest kiemelkedése a késői eocén időszakban, nagyjából 40 millió éve kezdődött el, amikor az indiai szubkontinens az eurázsiai kontinentális lemeznek ütközött bezárva az egykor több ezer kilométer széles Tethys-óceánt, és magasba gyűrve a kőzetté szilárdult óceáni eredetű tengeri üledéket.

Edmund Hillary és Tenzing Norgay, az Everest első megmászói Fotó: Wikimedia Commons

Ez az oka annak, hogy a Mount Everest égbenyúló ormán ősi mészvázas tengeri élőlények maradványai találhatók. Indiai északra nyomulása, és emiatt a Himalája emelkedése jelenleg is tart. Erre vezethető vissza, hogy a Mount Everest évente 3-5 milliméterrel tovább magasodik, miközben minden évben 27 milliméterre tolódik észak felé.

A hegyóriás folyamatos emelkedése csak az erózió miatt nem tűnik annyira gyorsnak, illetve látványosnak.

Az Everest a legutolsó, 2020-ban a legkorszerűbb módszerekkel elvégzett mérések szerint 8848,86 méter magas. Még ezt megelőzően, 1998-ban az amerikai tudományos Everest-expedíció GPS mérőegységet helyezett el a csúcs legmagasabban fekvő sziklájának tetejére.