Az Európai Tanács meghosszabbította a Szíriát érintő szankciókat

Az első szankciók 2011-ben léptek érvénybe, válaszul az Aszad-rezsim polgári lakosság ellen elkövetett erőszakos cselekményeire.

Ezek a korlátozások magukban foglalták az olajembargót, a banki és pénzügyi tranzakciók korlátozását, a civil és katonai felhasználású technológiák blokkolásán át a fegyverkereskedelmet és több személy célzott vagyonelkobzását, illetve kitiltását az EU területéről.

Változás a rezsim bukása után

Az Aszad-rezsim 2024 végi bukásával az EU fokozatosan enyhített a Szíriát érintő szankciók kapcsán, hogy segítse az ország gazdasági talpra állását és biztosítsa a békés politikai átmenetet. 2025 februárjában elsőként az energetikai, közlekedési és pénzügyi szektorokat sújtó korlátozásokat szüntették meg. Majd májusban a gazdasági szankciókat oldották fel – ennek nyomán 24 szervezet, köztük a Szír Központi Bank is lekerült a listáról.

A célzott, konkrét személyeket/szervezeteket érintő és a biztonsági alapon fenntartott korlátozások fennmaradtak.

Ezalatt értendő a vagyonbefagyasztás – ezen személyek és szervezetek eszközeit zárolják, és senki nem bocsáthat a rendelkezésükre forrásokat –, az utazási tilalom, ami több mint 350 személyt és szervezetet érint. A biztonsági jellegű korlátozás értelmében fennmaradt a fegyverembargó, miszerint megtiltanak minden fegyverexportot Szíria irányába, a belső elnyomásra alkalmas eszközökre és technológiákra irányuló tiltás, illetve a megfigyelésre és az internet korlátozására alkalmas szoftverek exportja is ide tartozik.