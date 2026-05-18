Az Európai Tanács meghosszabbította a Szíriát érintő szankciókat

Az Európai Unió ismét meghosszabbította a Szíriát érintő korlátozó intézkedések egy részét, miközben az elmúlt években fokozatosan enyhített a gazdasági szankciókon a politikai átmenet támogatása érdekében. A korábbi Aszad-rezsim bukása után több területen feloldották a korlátozásokat, a célzott intézkedések azonban továbbra is érvényben maradtak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 19:06
Szír zászlót tartó férfi Forrás: AFP
Az első szankciók 2011-ben léptek érvénybe, válaszul az Aszad-rezsim polgári lakosság ellen elkövetett erőszakos cselekményeire.

Ezek a korlátozások magukban foglalták az olajembargót, a banki és pénzügyi tranzakciók korlátozását, a civil és katonai felhasználású technológiák blokkolásán át a fegyverkereskedelmet és több személy célzott vagyonelkobzását, illetve kitiltását az EU területéről.

Változás a rezsim bukása után

Az Aszad-rezsim 2024 végi bukásával az EU fokozatosan enyhített a Szíriát érintő szankciók kapcsán, hogy segítse az ország gazdasági talpra állását és biztosítsa a békés politikai átmenetet. 2025 februárjában elsőként az energetikai, közlekedési és pénzügyi szektorokat sújtó korlátozásokat szüntették meg. Majd májusban a gazdasági szankciókat oldották fel – ennek nyomán 24 szervezet, köztük a Szír Központi Bank is lekerült a listáról. 

A célzott, konkrét személyeket/szervezeteket érintő és a biztonsági alapon fenntartott korlátozások fennmaradtak. 

Ezalatt értendő a vagyonbefagyasztás – ezen személyek és szervezetek eszközeit zárolják, és senki nem bocsáthat a rendelkezésükre forrásokat –, az utazási tilalom, ami több mint 350 személyt és szervezetet érint. A biztonsági jellegű korlátozás értelmében fennmaradt a fegyverembargó, miszerint megtiltanak minden fegyverexportot Szíria irányába, a belső elnyomásra alkalmas eszközökre és technológiákra irányuló tiltás, illetve a megfigyelésre és az internet korlátozására alkalmas szoftverek exportja is ide tartozik.

Az Európai Tanács ismét hosszabbított a szankciókon

Az Európai Tanács döntése értelmében 2027. június 1-jéig hosszabbítja meg az EU korlátozó intézkedéseit az Aszad-rezsimmel összeköthető személyekkel és szervezetekkel kapcsolatban – szerepel a tanács hivatalos oldalán
Ezzel párhuzamosan hét szervezetet levesz a szankciós listáról, köztük a szír védelmi és a belügyminisztériumot. A lépést az Európai Unió és Szíria közötti kapcsolatok erősítésének szándékával indokolták.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
