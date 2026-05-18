Üres a parlament, a Tisza Párt egy hét szünettel indítja a munkát

A politika az internetre költözött

Továbbra is látható, hogy a miniszterelnök és a Tisza Párt továbbra is szinte csak a közösségi médiában aktív, ott politizálnak továbbra is a parlament helyett. Amíg az Országház ülésterme üresen áll, addig a jól hangzó, látványos, de alapvetően semmitmondó tartalmak gyártásáról nem tettek le az új kormány tagjai.

A Magyar Nemzetnek korábban nyilatkozó Kálomista Gábor rámutatott: a politika részben átköltözött a való világból az internet világába, ahol a képek, gesztusok és rövid videók sokszor fontosabb szerepet kapnak, mint a szakpolitikai teljesítmény.

Sokan már TikTok-kormányzásként írják le ezt a kommunikációs modellt

– emelte ki a producer. Arra figyelmeztetett, ha valamiről sokat beszélnek, azt az emberek idővel hajlamosak elhinni. Szerinte most egy előre kitalált narratívaépítés zajlik a szemünk előtt.

Kálomista Gábor rámutatott, hogy a Tisza Párt eközben látványos helyszíneket is bevont a politikai kommunikációba: a miniszterelnök néhány miniszterrel bejárást tartott a karmelitában és a Belügyminisztériumban, a kormány első sajtótájékoztatóját pedig a Feszty-körkép elé szervezték.

„Egy megválasztott miniszterelnöknek nem az a dolga , hogy idegenvezetést tartson a karmelita kolostorban vagy különböző minisztériumokban. Az ország vezetésére kapott felhatalmazást, nem politikai látványosságok szervezésére” – írta még délelőtt a közösségi oldalán Simicskó István. A KDNP képviselője szerint a magyar embereket nem a kamerák előtti sétálgatás érdekli, hanem az, hogy hogyan alakul a megélhetésük, erősödik-e a gazdaság, biztonságban vannak-e a családok, és a kampányban elhangzott ígéretekből mit fognak megvalósítani.