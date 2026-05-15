Ennyit a tiszás sajtószabadságról: Magyar Péter tájékoztatóin sem kérdezhet akárki

A Tisza Párt szóvivői a sajtó türelmét kérték, majd csak baloldali lapoknak adták meg a kérdezés lehetőségét Ópusztaszeren.

Munkatársunktól
2026. 05. 15. 5:43
Fotó: Ladóczki Balázs
Az újdonsült miniszterelnök az őt nem támogató média elhallgattatásával nem változtatott az eredeti stílusán. Amint arról már korábban is beszámoltunk, Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni a Mandiner riportere, Móna Márk, ám a korábbi vezérkari főnök válaszadás helyett többször is meglökte az újságírót. Az ügyben azóta nyomozás is indult.

Magyar Péter a Dunába lökné az újságírókat

Amióta Magyar Péter megjelent a politikai porondon, több alkalommal tett sértő megjegyzést a rendezvényeiről tudósító újságírókra. A Tisza Párt elnöke tavaly márciusban, országjárásának kiskőrösi állomásán oroszul fenyegette a Hír TV riporterét a színpadról, miután már a rendezvény elején is gúnyolódott vele.

Egy másik helyszínen is ingerülten reagált, hívei pedig nem csupán verbálisan, hanem fizikailag is inzultálták a Mandiner riporterét, aki csupán kérdéseket akart feltenni. A pártelnök egy zalaegerszegi fórumán a megafonos Nyerges Csengét propagandistázta le, azt üvöltve a mikrofonba, hogy a hölgy ötmillió forintot keres.

Tapsoljuk meg a bátor propagandistát!

– üvöltötte, majd drónnal követték a nőt. A baloldali politikus egy korábban kiszivárgott hangfelvételen ráadásul arról beszélt, a Dunába lökné a Hír TV munkatársait.

Az is emlékezetes, hogy Magyar Péter kivonult az ATV stúdiójából, amikor kemény kérdéseket kapott.

 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, kihelyezett ülése közben tartott sajtótájékoztatón az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a Feszty-körkép előtt (Fotó: Ladóczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

