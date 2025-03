Szintet lépett Magyar Péter az újságírók sértegetésében + videó

Ismét a neki nem tetsző újságírókat sértegette Magyar Péter, a Hír TV riporterének még a családjára is megjegyzést tett – közölte Hír TV. A Tisza Párt elnökénél már bevett gyakorlat, hogy megjegyzésetek tesz azokra az újságírókra, akik nem szimpatikusak neki, vagy olyan kérdéseket akarnak feltenni, amelyek kínosak lennének a baloldali politikusnak.

Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balázs

A héten is több alkalommal tett sértő megjegyzést a rendezvényein tudósító újságírókra a baloldali párvezér. Magyar Péter oroszul fenyegette a Hír TV riporterét a színpadon, miután már a rendezvény elején is gúnyolódott vele. Egy másik helyszínen a Tisza Párt elnöke ingerülten reagált, hívei pedig nem csupán verbálisan, hanem fizikailag is inzultálták a Mandiner riporterét, aki csupán kérdéseket akart feltenni a baloldali politikusnak.