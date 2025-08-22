Férfi-kajaknégyesünk centikre volt a vb-címtől, női egységünk messze volt az éremcsatától

Csütörtök délután került sor kajaknégyeseink világbajnoki elődöntőire, ahol mindkét egységünk győzelemmel harcolta ki döntős szereplését, annak ellenére, hogy akadtak nehezítő körülmények a milánói Idroscalo versenypályán. Pénteken következhettek a finálék, amelyek során férfi- és női kajaknégyesünk mellett Fejes Dániel (C1 500m), Kiss Ágnes és Nagy Bianka (C2 500m), Csikós Zsóka (K1 1000m), Hajdú Jonatán (C1 200m) és Csizmadia Kolos (K1 200m) is a főszerepben volt.

Női kajaknégyesünk a nem túl jó rajt után sem tudott erősíteni. (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI )

Világbajnoki ezüstérmes férfi-kajaknégyesünk

Az előfutamban a spanyoloktól hajszállal kikapó Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor összeállítású csapathajó nagyot harcolt a németekkel az elődöntőben, végül az első helyen zárt. Futamgyőzelemmel a háta mögött, egészséges önbizalommal várhatta a finálét a magyar egység.

A döntőben a hármas pályán lapátoltak a mieink. A magyar hajó jól kapta el a rajtot, és azonnal az élmezőnyben evezhetett. A táv felénél, 250 méternél néhány centivel, de a spanyolok vezettek a mieink előtt. Fej-fej mellett haladt a két hajó, miközben a portugálok kezdtek óriási hajrába. A portugál egység lett a világbajnok, 0,05 másodperccel megelőzve az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor összeállítású magyar egységet, amely így ezüstérmet szerzett.

Hiányzott az erő női kajaknégyesünkből

Az idei Európa-bajnok egységünk, a Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura és Kőhalmi Emese alkotta kvartett megnyerte elődöntős futamát a britek és a szlovákok előtt, úgy jutott a döntőbe.