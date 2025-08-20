Lisa Carringtonvilágbajnokságkajak-kenu

Robbant a bomba: váratlanul visszatér a kajakkirálynő, de az új magyar csillag ellen nem áll ki

Ahogy Magyarország jelenlegi első számú női kajakosa, úgy az új-zélandi is versenymentes évet tervezett 2025-re. Amíg Csipes Tamara tartja magát a tervéhez, addig Lisa Carrington úgy döntött: mégis rajthoz áll a szerdán kezdődő milánói világbajnokságon. A nyolcszoros olimpiai bajnok legenda honfitársa sérülése után vállalja a beugró szerepét, ám egyéniben nem méreti meg magát, kizárólag a négyest segíti. A nagy csatája így elmarad az új magyar üdvöskével, az Európa-bajnokságon három aranyéremmel berobbant Csikós Zsókával. Lisa Carrington beszállásával ugyanakkor női négyesünk egyik legfőbb riválisa erősödött.

P.Fülöp Gábor
2025. 08. 20. 6:12
Lisa Carrington (k), az ezüstérmes Csipes Tamara (b) és a bronzérmes dán Emma Jorgensen a női kajak egyesek 500 méteres versenyének eredményhirdetésén a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a Sea Forest K
Lisa Carrington (középen) Tokióban és Párizsban is megelőzte Csipes Tamarát (balra) és Emma Jörgensent (jobbra) Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Valahogy nem volt benne a levegőben, ugyanakkor egy sérülés átírta a forgatókönyvet. Napjaink legjobb női kajakosa, Lisa Carrington lapátot ragad a szerdától vasárnapig tartó kajak-kenu világbajnokságon. Az olimpiai címvédő új-zélandi női négyes csak egyetlen helyen változik a párizsi csapathoz képest.

Az olimpiai bajnok új-zélandi négyes: Lisa Carrington, Alicia Hoskin, Olivia Brett és Tara Vaughan (j-b)
Az olimpiai bajnok új-zélandi négyes: Lisa Carrington, Alicia Hoskin, Olivia Brett és Tara Vaughan (j-b) Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás

Lisa Carrington segít

Edzésen szenvedett alkar sérülést a felkészülés hajrájában Olivia Brett, aki nem vehet részt az év fő versenyén, a milánói vb-n. Az Új-Zéland színeiben Párizsban olimpiai bajnoki címet szerző, Magyarország 2012 óta tartó hegemóniáját megtörő négyes fiatal tagja helyére a legrutinosabb csapattag „ugrik be” a 36 éves Lisa Carrington személyében. A nyolcszoros olimpiai bajnok, tízszeres világbajnok sportági legenda idén nem szeretett volna versenyezni, a szegedi és a poznani világkupát is kihagyta. Ugyanakkor nem állt le, és mivel edzésben volt, formában tartotta magát, augusztus elején csatlakozott a „Kiwik” már Olaszországban edzőtáborozó válogatottjához. 

Szerencsések vagyunk, hogy van egy Lisa kaliberű versenyzőnk, aki be tud lépni a helyünkre. Bár idén nem versenyzett nemzetközi szinten, teljes munkaidőben edz, és versenykész formában van

– idézi Nathan Luce-t, az új-zélandi szövetség teljesítményért felelős vezérigazgatóját a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) hivatalos oldala.

Megakadt a négyesük

Lisa Carrington visszatérése reménykedésre ad okot az új-zélandiaknak. Az idei két világkupán ugyanis hiába szerepelt nélküle három olimpiai bajnokkal a csapathajójuk, erősen akadozott a gépezet. 

Nemhogy győzniük nem sikerült, még a dobogóra sem fértek fel: Szegeden – két magyar egység mögött – az ötödik lett az Alicia Hoskin, Tara Vaughan, Olivia Brett és az újonc, Lucy Matehaere alkotta négyesük, Poznanban – már a magyarokat megelőzve – a negyedik helyre futottak be. 

A mieink is keresték tavasszal az ideális felállást és formát. Két párizsi bronzérmes, Fojt Sára és Pupp Noémi mellé végül Kőhalmi Emese és Ujfalvi Laura került be az egységbe, akik megnyerték a júniusi Európa-bajnokságot. A dobogó reális cél lehet a magyar lányoknak, akik akár Carringtonékkal az aranyért is megküzdhetnek. A dolog pikantériája, hogy a szerda délelőtti programban egy előfutamba került Magyarország és Új-Zéland.

Az első helyezett Kőhalmi Emese, Ujfalvi Laura, Pupp Noémi és Fojt Sára (b-j) a kajak-kenu Európa-bajnokság női kajak négyes 500 méteres számának eredményhirdetésen
Az első helyezett Kőhalmi Emese, Ujfalvi Laura, Pupp Noémi és Fojt Sára (b-j) a kajak-kenu Európa-bajnokság női kajak négyes 500 méteres számának eredményhirdetésen  Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Egyesben nyitva az aranykapu

Biztosan elmarad Lisa Carrington és Csikós Zsóka nagy összecsapása. Az új-zélandi klasszis ugyanis kizárólag a négyesbeli szereplést vállalta, vélhetően felesleges kockázatot nem szeretne, pedig felkészülten egyértelműen a 200 és az 500 méter egyeduralkodója. Az új magyar csillag, az Eb-n három egyéni számban is aranyérmes Csikós ezúttal is megméreti magát K1 500, 1000 és 5000 méteren. 

A 24 esztendős szolnoki kajakos valósággal berobbant a gyorsasági szakágba, holott maratoni szakágra készült, de lemaradt a világjátékokról.

Ehhez képest most például olimpiai számban dobbanthat nagyot 500 egyesben, s ha összejön neki, az sem kisebbíti az érdemeit, hogy Lisa Carrington nem lesz ott a mezőnyben. Előbb vagy utóbb annak az erőfelmérőnek is eljöhet az ideje.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdöbbenetes

Bréking! Döbbenetes felfedezés

Bayer Zsolt avatarja

Fáradhatatlan Proli Ákos ezen a hajnalon is hóna alá vette felfújható prolihergelőjét és elindult Hatvanpuszta irányába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu