Robbant a bomba: váratlanul visszatér a kajakkirálynő, de az új magyar csillag ellen nem áll ki

Valahogy nem volt benne a levegőben, ugyanakkor egy sérülés átírta a forgatókönyvet. Napjaink legjobb női kajakosa, Lisa Carrington lapátot ragad a szerdától vasárnapig tartó kajak-kenu világbajnokságon. Az olimpiai címvédő új-zélandi női négyes csak egyetlen helyen változik a párizsi csapathoz képest.

Az olimpiai bajnok új-zélandi négyes: Lisa Carrington, Alicia Hoskin, Olivia Brett és Tara Vaughan (j-b) Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás

Lisa Carrington segít

Edzésen szenvedett alkar sérülést a felkészülés hajrájában Olivia Brett, aki nem vehet részt az év fő versenyén, a milánói vb-n. Az Új-Zéland színeiben Párizsban olimpiai bajnoki címet szerző, Magyarország 2012 óta tartó hegemóniáját megtörő négyes fiatal tagja helyére a legrutinosabb csapattag „ugrik be” a 36 éves Lisa Carrington személyében. A nyolcszoros olimpiai bajnok, tízszeres világbajnok sportági legenda idén nem szeretett volna versenyezni, a szegedi és a poznani világkupát is kihagyta. Ugyanakkor nem állt le, és mivel edzésben volt, formában tartotta magát, augusztus elején csatlakozott a „Kiwik” már Olaszországban edzőtáborozó válogatottjához.

Szerencsések vagyunk, hogy van egy Lisa kaliberű versenyzőnk, aki be tud lépni a helyünkre. Bár idén nem versenyzett nemzetközi szinten, teljes munkaidőben edz, és versenykész formában van

– idézi Nathan Luce-t, az új-zélandi szövetség teljesítményért felelős vezérigazgatóját a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) hivatalos oldala.

Megakadt a négyesük

Lisa Carrington visszatérése reménykedésre ad okot az új-zélandiaknak. Az idei két világkupán ugyanis hiába szerepelt nélküle három olimpiai bajnokkal a csapathajójuk, erősen akadozott a gépezet.

Nemhogy győzniük nem sikerült, még a dobogóra sem fértek fel: Szegeden – két magyar egység mögött – az ötödik lett az Alicia Hoskin, Tara Vaughan, Olivia Brett és az újonc, Lucy Matehaere alkotta négyesük, Poznanban – már a magyarokat megelőzve – a negyedik helyre futottak be.

A mieink is keresték tavasszal az ideális felállást és formát. Két párizsi bronzérmes, Fojt Sára és Pupp Noémi mellé végül Kőhalmi Emese és Ujfalvi Laura került be az egységbe, akik megnyerték a júniusi Európa-bajnokságot. A dobogó reális cél lehet a magyar lányoknak, akik akár Carringtonékkal az aranyért is megküzdhetnek. A dolog pikantériája, hogy a szerda délelőtti programban egy előfutamba került Magyarország és Új-Zéland.