dartsdarts-vbdarts-világbajnokság

Dráma a tetőfokon, a darts-vb legjobb meccsén búcsúzott a titkos esélyes

Eseménydús mérkőzésekkel zárult a londoni Alexandra Palace-ban zajló PDC-dartsvilágbajnokság szünet előtti utolsó napja. A darts-vb eddigi legjobb mérkőzésén Justin Hood drámai végjátékban búcsúztatta a 6. kiemelt Danny Noppertet, Gary Anderson és Michael van Gerwen viszont továbbjutott a harmadik fordulóba.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 23:31
Justin Hood és Danny Noppert szenzációs meccset játszott egymással Forrás: PDC
Már a délutáni mérkőzések is remek és izgalmas pillanatokkal ajándékozták meg a szurkolókat, a darts-vb keddi játéknapjának esti szakasza azonban erre is rá tudott tenni egy lapáttal.

Justin Hood idegei bírták jobban a fantasztikus összecsapás végét a darts-vb-n
Justin Hood idegei bírták jobban a fantasztikus összecsapás végét a darts-vb-n (Fotó: PDC)

A világbajnokság titkos esélyesének tartott Danny Noppert nem kezdett jól Justin Hood ellen, az élete első vb-jén szereplő angol az első szettben százszázalékos kiszállózással került előnybe az egyébként szintén nagyszerűen dobó hollanddal szemben, a másodikban viszont Noppert hibái is kellettek, hogy megduplázza vezetését az angol.

Az első kulcspillanatban aztán megremegett, a harmadik szettbe nem tudta kihasználni a meccsnyilát, Noppert viszont élt az eséllyel, szépített, majd a negyedik játszmában már inkább ő diktálta a tempót, és kiharcolta a döntő szettet.

A két játékos az addigi pazar teljesítményre is rá tudott tenni egy lapáttal, Noppert 1-1-nél hátsó pályáról került nyerő helyzetbe, de aztán nem tudta hozni a saját kezdését, pedig neki is volt meccsnyila. Ezután már benne volt a pakliban, hogy elmennek a hirtelen halált jelentő mindent eldöntő legig, és nem is okoztak csalódást, közben pedig olyan emlékezetes pillanatokat adtak, mint Noppert 157-es kiszállója ellenfele újabb elrontott meccsnyila után. Tegyük hozzá, Hoodot sem kellett félteni, ő a 156-ot oldotta meg.

A mindent eldöntő legben Hood kezdett, és a negyedik mérkőzésnyilát már kihasználta, véget vetve a maratoni, 19 darab 180-at hozó összecsapásnak, amelyen mindketten 100 feletti átlaggal és 40 százalék feletti kiszállózással zártak.

A két világbajnok továbbment a darts-vb-n

A kétszeres világbajnok Gary Andersonra csak ráijesztett Connor Scutt, az első szettet elveszítő skót végül magabiztos teljesítménnyel jutott tovább. Michael van Gerwen nehezen jutott tovább az első fordulóból, most azonban csak egy játszmát bukott William O’Connor ellen, így a háromszoros vb-győztes holland klasszis is ott lesz a következő körben.

Most három nap szünet következik a világbajnokságon, legközelebb december 27-én, szombaton lesznek mérkőzések, immár a harmadik fordulóban.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, 2. FORDULÓ:

A keddi eredmények:

Délutáni mérkőzések

  • Jonny Tata (új-zélandi, 86.51)–Ryan Meikle (angol, 85.54) 2:3 (3-1, 3-2, 2-3, 1-3, 1-3)
  • Daryl Gurney (északír, 22., 93.51)–Callan Rydz (angol, 96.59) 2:3 (1-3, 3-0, 3-1, 0-3, 3-5)
  • Jermaine Wattimena (holland, 19., 95.91)–Scott Williams (angol, 92.69) 3:2 (3-2, 3-2, 1-3, 0-3, 3-0)
  • Peter Wright (skót, 30., 79.20)–Arno Merk (német, 92.17) 0:3 (0-3, 1-3, 1-3)

Esti mérkőzések

  • Danny Noppert (holland, 6., 102.27)–Justin Hood (angol, 103.01) 2:3 (2-3, 1-3, 3-2, 3-1, 5-6)
  • Gary Anderson (skót, 14., 105.41)–Connor Scutt (angol, 97.84) 3:1 (1-3, 3-1, 3-1, 3-2)
  • Michael van Gerwen (holland, 3., 100.2)–William O’Connor (ír, 93.5) 3:1 (3-2, 3-0, 1-3, 3-0)
  • Josh Rock (északír, 11., 101.32)–Joe Comito (ausztrál, 90.22) 3:0 (3-1, 3-0, 3-1)

A teljes ágrajzot itt tekintheti meg!

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

