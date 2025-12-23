A dartsvilágbajnok szándékosan hibázhatta el a mérkőzésnyilát a 71 éves legenda ellen

Jeffrey de Graaf első fordulóbeli legyőzésével a 71 éves Paul Lim lett a PDC darts-vb történetének legidősebb játékosa, aki főtáblás mérkőzést tudott nyerni. A második körben az a Luke Humphries volt a szingapúri legenda ellenfele, akit öt évvel korábban egyszer már legyőzött a londoni világbajnokságon – az angol dartsos ugyanakkor azóta a világ egyik legjobbja lett. Hétfő este ezt be is bizonyította, hiszen nagyon könnyedén diadalmaskodott Lim ellen, és mérkőzésnyila is volt ahhoz, hogy ellenfele leget sem nyerjen. Végül a harmadik szett harmadik legjét a szingapúri nyerte, amit a közönség mellett a vele kezet fogó Humphries is megünnepelt – a következő játékban aztán a világranglista-2. angol lezárta a találkozót.

Luke Humphries Paul Lim legyőzésével jutott a darts-vb harmadik fordulójába (Fotó: Csudai Sándor)

Luke Humphries Paul Limnek egy leget engedett

A harmincéves angol világbajnok a találkozó után méltatta ellenfelét, a kihagyott mérkőzésnyila utáni mosolyán, majd a szavain mégis az érződött, hogy szándékosan vesztette el az utolsó előtti leget: – Olyasvalaki ellen, akit ennyire kedvelek, az első hat leg megnyerése után nehéz volt, mert nem akarom mindig elpusztítani az ellenfeleket.

Vannak játékosok, akik ellen kegyetlen akarok lenni, de bizonyosak ellen nem. Ő az utóbbiak közé tartozik, ezért is örülök, hogy nyert egy leget, mert igazából ő is jól játszott.

A győzelem volt a legfontosabb, és az első két játszma után jó helyzetbe helyeztem magam. Ő egy legenda, imádom, és remélem, nem utoljára volt ezen a színpadon – mondta Humphries, aki a német Gabriel Clemens ellen folytatja karácsony után.

Aspinallt megijesztették, Van Veené a darts-vb új rekordja

Humphries mellett másik két angol, Charlie Manby és Nathan Aspinall is könnyedén jutott tovább hétfő este, utóbbi a szintén közönségkedvenc Leonard Gates ellen. Aspinall a sikere után elárulta, az 55 éves amerikai megijesztette őt a mérkőzés előtt a Csillagok háborújából ismert vuki maszkjával: –

A bemelegítő teremben vállon veregetett, megfordultam, és ő volt ott egy Csubakka-maszkban.

Majdnem besz**tam tőle! Amúgy remek srác, Len kiváló karakter, és jó dolog a dartsnak, hogy az Egyesült Államoknak van egy ilyen játékosa. Kemény ellenfél tud lenni, szerencsémre ma nem játszott igazán jól – értékelt a kétszeres vb-elődöntős angol.