A dartsvilágbajnok szándékosan hibázhatta el a mérkőzésnyilát a 71 éves legenda ellen

A PDC-dartsvilágbajnokság 2. fordulójának hétfő esti mérkőzésein Luke Humphries magabiztosan győzött a 71 éves Paul Lim ellen, Gian van Veen a darts-vb eddigi legmagasabb körátlagával jutott tovább, míg Nathan Aspinall és Charlie Manby egyaránt szettveszteség nélkül jutott a legjobb 32 közé.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 7:11
Paul Lim (balra) egy leget nyert Luke Humphries ellen a darts-vb-n (Fotó: PDC)
Jeffrey de Graaf első fordulóbeli legyőzésével a 71 éves Paul Lim lett a PDC darts-vb történetének legidősebb játékosa, aki főtáblás mérkőzést tudott nyerni. A második körben az a Luke Humphries volt a szingapúri legenda ellenfele, akit öt évvel korábban egyszer már legyőzött a londoni világbajnokságon – az angol dartsos ugyanakkor azóta a világ egyik legjobbja lett. Hétfő este ezt be is bizonyította, hiszen nagyon könnyedén diadalmaskodott Lim ellen, és mérkőzésnyila is volt ahhoz, hogy ellenfele leget sem nyerjen. Végül a harmadik szett harmadik legjét a szingapúri nyerte, amit a közönség mellett a vele kezet fogó Humphries is megünnepelt – a következő játékban aztán a világranglista-2. angol lezárta a találkozót.

Luke Humphries Paul Lim legyőzésével jutott a darts-vb harmadik fordulójába
Luke Humphries Paul Lim legyőzésével jutott a darts-vb harmadik fordulójába (Fotó: Csudai Sándor)

Luke Humphries Paul Limnek egy leget engedett

A harmincéves angol világbajnok a találkozó után méltatta ellenfelét, a kihagyott mérkőzésnyila utáni mosolyán, majd a szavain mégis az érződött, hogy szándékosan vesztette el az utolsó előtti leget: – Olyasvalaki ellen, akit ennyire kedvelek, az első hat leg megnyerése után nehéz volt, mert nem akarom mindig elpusztítani az ellenfeleket. 

Vannak játékosok, akik ellen kegyetlen akarok lenni, de bizonyosak ellen nem. Ő az utóbbiak közé tartozik, ezért is örülök, hogy nyert egy leget, mert igazából ő is jól játszott.

A győzelem volt a legfontosabb, és az első két játszma után jó helyzetbe helyeztem magam. Ő egy legenda, imádom, és remélem, nem utoljára volt ezen a színpadon – mondta Humphries, aki a német Gabriel Clemens ellen folytatja karácsony után.

Aspinallt megijesztették, Van Veené a darts-vb új rekordja

Humphries mellett másik két angol, Charlie Manby és Nathan Aspinall is könnyedén jutott tovább hétfő este, utóbbi a szintén közönségkedvenc Leonard Gates ellen. Aspinall a sikere után elárulta, az 55 éves amerikai megijesztette őt a mérkőzés előtt a Csillagok háborújából ismert vuki maszkjával: –

A bemelegítő teremben vállon veregetett, megfordultam, és ő volt ott egy Csubakka-maszkban.

Majdnem besz**tam tőle! Amúgy remek srác, Len kiváló karakter, és jó dolog a dartsnak, hogy az Egyesült Államoknak van egy ilyen játékosa. Kemény ellenfél tud lenni, szerencsémre ma nem játszott igazán jól – értékelt a kétszeres vb-elődöntős angol.

A hétfő esti program negyedik továbbjutója a European Championship bajnoka, Gian van Veen volt, aki Alan Soutar ellen a vb eddigi legmagasabb, 108,28-as körátlagával nyert 3-1-re. A második forduló kedden zárul, a harmadik kör december 27-én kezdődik.

2026-os PDC-dartsvilágbajnokság

2. forduló, hétfő esti eredmények:

  • Gian van Veen (holland, 10. kiemelt, 108,28-as körátlag)–Alan Soutar (skót, 95,15) 3-1
  • Nathan Aspinall (angol, 15., 91,76)–Leonard Gates (amerikai, 88,00) 3-0
  • Luke Humphries (angol, 2., 97,21)–Paul Lim (szingapúri, 85,24) 3-0
  • Charlie Manby (angol, 90,88)–Adam Sevada (amerikai, 79,04) 3-0

2. forduló, keddi program:

  • Jonny Tata (új-zélandi)–Ryan Meikle (angol)
  • Daryl Gurney (északír, 22.)–Callan Rydz (angol)
  • Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Scott Williams (angol)
  • Peter Wright (skót, 30.)–Arno Merk (német)
  • Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)
  • Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)
  • Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)
  • Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)

A 3. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért) már ismert párosításai:

  • Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák)
  • Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.)
  • Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.)
  • Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
  • Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol)
  • Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)
  • Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland)
  • Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német)
  • Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)
  • Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)
  • Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)
  • Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)

 

