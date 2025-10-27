Gian van VeenLuke Humphriesdarts

„Nehéz ezt megemészteni” – a világelső Humphries a darts Eb-döntő elvesztése után

Új Európa-bajnokot avattak Dortmundban a vasárnap véget ért darts Európa-bajnokságon, amely Gian van Veen sikerével ér véget. A holland dartsozó Luke Humphries ellen diadalmaskodott a fináléban, megnyerve az első major tornáját a felnőttek között.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 9:28
Így ünnepelte Gian van Veen az eddigi legnagyobb sikerét Fotó: Bernd Thissen Forrás: DPA/AFP
A PDC darts Európa-bajnoksága a szombati drámák után a záró napon is tartogatott izgalmakat, a negyeddöntőben például a Luke Littlert kiejtő James Wade küzdött meg Luke Humphries-szal, a rutinos angol azonban a világelsőt már nem tudta megszorongatni.

Luke Humphries nagy csatában elbukta a darts Eb-döntőt
Luke Humphries nagy csatában elbukta a darts Eb-döntőt (Fotó: Bernd Thissen/DPA)

A ranglista első helyét megtartó Humphries az elődöntőben sikeresen megakadályozta, hogy holland belcsatává váljon a kontinensviadal, az egyébként szintén kiválóan dobó Danny Noppert búcsúztatásával bejutott a döntőbe, ahol a 2021 után ismét elődöntőt játszó Michael van Gerwent kiejtő Gian van Veennel küzdhetett meg élete első Európa-bajnoki címéért.

A darts legszebb arca

A fináléban jobban is kezdett a világelső, 4-1-ig úgy nézett ki, hogy a hollandnak nem terem sok babér, aztán egy 160-as és egy 121-es kiszállónak is köszönhetően már Van Veen vezetett 7-6-ra. A legnagyobb izgalmak a végén jöttek, az utolsó négy leg mindegyikében a hátsó pályáról kezdő játékos nyert, ám hiába harcolta ki Humphries bravúrosan a mindent eldöntő játékot, a korábban két meccsnyilat is elhibázó holland ekkor már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

A 23 esztendős Van Veen a felnőttek között először nyert major tornát, eddigi legnagyobb sikere a 2024-es ifjúsági világbajnokság megnyerése volt, egy évvel a Littlertől elszenvedett vereségét követően ért fel akkor a csúcsra. A felnőttek között két vb-n szerepelt eddig, s bár meccset még nem nyert, ha ilyen formában dartsozik tovább, decemberben minden bizonnyal megszakad a rossz sorozata.

– Fenomenális érzés. Amikor elhibáztam a meccsnyilaimat, azt gondoltam magamban, hogy vége. Elképesztő, hogy ugyanaz a százas kiszálló megdobásával értem fel a csúcsra. Sohasem fogom elfelejteni ezt a pillanatot, hihetetlen, hogy az első major címemet Németországban szereztem meg.

Tudom, hogy Luke hihetetlenül csalódott a döntő elvesztése miatt, de az a sportszerűség, amit az irányomba tett, megmutatta, hogy miért ő a világelső. Csodálatos ember

mondta a 120 ezer fontot zsebre tévő Van Veen, aki sikerének köszönhetően nyolc helyett előre lépett, s már a hetedik pozícióban található a világranglistán.

Humphries sem fukarkodott a dicsérő jelzőkkel ellenfele teljesítményével kapcsolatban.

– Ahogy Gian játszott a második és harmadik etapban, az valami hihetetlen. Tudtam, hogy kijár már neki egy ilyen siker. Elképesztő játékos, a Premier League-ben is megállná a helyét, nagyon büszke vagyok rá. Nehéz ezt megemészteni, nagyon csalódott vagyok, de elfogadom a vereséget. Egyszerűen nem az én estém volt – értékelt a 2024-es világbajnok.

DARTS PDC EURÓPA-BAJNOKSÁG:

Negyeddöntő:

  • Gian van Veen (holland, 10., 101.40)–Ryan Joyce (angol, 15., 90.76) 10-5
  • Michael van Gerwen (holland, 19., 99.57)–Daryl Gurney (északír, 27., 96.61) 10-7
  • Danny Noppert (holland, 17., 95.22)–Ricardo Pietreczko (német, 25., 90.29) 10-5
  • Luke Humphries (angol, 5., 100.82)–James Wade (angol, 26., 92.61) 10-3

Elődöntő:

  • Van Veen (93.76)–Van Gerwen (93.57) 11-9
  • Humphries (99.34)–Noppert (96.85) 11-8

Döntő:

  • Van Veen (101.00)–Humphries (95.24) 11-10 

 

 

