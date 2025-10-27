„Nehéz ezt megemészteni” – a világelső Humphries a darts Eb-döntő elvesztése után

A PDC darts Európa-bajnoksága a szombati drámák után a záró napon is tartogatott izgalmakat, a negyeddöntőben például a Luke Littlert kiejtő James Wade küzdött meg Luke Humphries-szal, a rutinos angol azonban a világelsőt már nem tudta megszorongatni.

Luke Humphries nagy csatában elbukta a darts Eb-döntőt (Fotó: Bernd Thissen/DPA)

A ranglista első helyét megtartó Humphries az elődöntőben sikeresen megakadályozta, hogy holland belcsatává váljon a kontinensviadal, az egyébként szintén kiválóan dobó Danny Noppert búcsúztatásával bejutott a döntőbe, ahol a 2021 után ismét elődöntőt játszó Michael van Gerwent kiejtő Gian van Veennel küzdhetett meg élete első Európa-bajnoki címéért.

A darts legszebb arca

A fináléban jobban is kezdett a világelső, 4-1-ig úgy nézett ki, hogy a hollandnak nem terem sok babér, aztán egy 160-as és egy 121-es kiszállónak is köszönhetően már Van Veen vezetett 7-6-ra. A legnagyobb izgalmak a végén jöttek, az utolsó négy leg mindegyikében a hátsó pályáról kezdő játékos nyert, ám hiába harcolta ki Humphries bravúrosan a mindent eldöntő játékot, a korábban két meccsnyilat is elhibázó holland ekkor már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

A 23 esztendős Van Veen a felnőttek között először nyert major tornát, eddigi legnagyobb sikere a 2024-es ifjúsági világbajnokság megnyerése volt, egy évvel a Littlertől elszenvedett vereségét követően ért fel akkor a csúcsra. A felnőttek között két vb-n szerepelt eddig, s bár meccset még nem nyert, ha ilyen formában dartsozik tovább, decemberben minden bizonnyal megszakad a rossz sorozata.

– Fenomenális érzés. Amikor elhibáztam a meccsnyilaimat, azt gondoltam magamban, hogy vége. Elképesztő, hogy ugyanaz a százas kiszálló megdobásával értem fel a csúcsra. Sohasem fogom elfelejteni ezt a pillanatot, hihetetlen, hogy az első major címemet Németországban szereztem meg.

Tudom, hogy Luke hihetetlenül csalódott a döntő elvesztése miatt, de az a sportszerűség, amit az irányomba tett, megmutatta, hogy miért ő a világelső. Csodálatos ember

– mondta a 120 ezer fontot zsebre tévő Van Veen, aki sikerének köszönhetően nyolc helyett előre lépett, s már a hetedik pozícióban található a világranglistán.