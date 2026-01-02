2026ZelenszkijHszi Csin-pingTrump

Így köszöntötték a világ vezetői az új esztendőt

Az új esztendő hagyományosan a számadásról és a jövőbeni tervekről szól. A világ vezetői köszöntötték 2026-ot. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint kilencven százalékban készek a béketervek, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismét Ukrajnát éltette, Hszi Csin-ping kínai elnök pedig kemény hangú beszédet mondott.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 0:09
Fotó: SHEN HONG Forrás: XINHUA
A 2025-ös év mozgalmas volt, hiszen Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével talán ez volt az első olyan év, amelyben a béketörekvéseké volt a főszerep. Az új esztendő érkezését a világ minden táján megünnepelték, azonban a politikusok sem maradhattak ki az elmúlt esztendő értékeléséből és az új év köszöntéséből. 

A világ vezetői, köztük Zelenszkij is köszöntötte az Új esztendőt
(Fotó: ALEXI J. ROSENFELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korrupciós botrányok árnyékában mondta el köszöntőjét, amelyben azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna hisz a békében.

 

Egy újabb év telt el, amelyet az ukránok elhivatottsága és kitartása, elvei és naponta tett erőfeszítései tesznek emlékezetessé. Ezt az évet a védelmezőink tették lehetővé – azok, akik nemcsak Ukrajnáért, hanem mindazokért kiálltak, akiknek fontos a szabadság és a méltóság. Együtt haladunk előre mindannak köszönhetően, ami továbbvisz minket: a tapasztalatokkal és emlékekkel, az anyanyelvünkkel, a reménnyel és a hittel. Magunkkal visszük a közös cselekvés képességét és az emberségünket – amely minden nehézség ellenére kitart. Hiszünk a békében, harcolunk érte, és dolgozunk annak elérése érdekében 

– hangoztatta az ukrán elnök. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is üzent az ünnep alakalmából, azonban ezúttal sem tudta kihagyni Ukrajnát. A bizottság elnöke újévi bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a brüsszeli vezetés idén is azért fog dolgozni, hogy Európa erősebb legyen. Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy szeretné növelni az EU versenyképességét és megragadni az innovációs lehetőségeket. Egyúttal pedig nyomatékosította, hogy a nyitottságért, a jóhiszeműségért és a demokráciáért fognak kiállni. 

Von der Leyen Ukrajna támogatásáról is beszélt, amely kapcsán elmondta, hogy 2026-ra tartós békét kíván az egész ország számára.

Andrej Babis cseh miniszterelnök is a béke fontosságát hangsúlyozta és hitet tett amellett, hogy 2026 a béke éve lehet. Ugyanakkor a cseh miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy még mindig sokan vannak az EU vezetői között, akik felelőtlen politikát folytatva egy elkerülhetetlen háborúval riogatják az embereket. 

 

Azt kívánom, hogy 2026 a béke éve legyen. És hiszem, hogy az lesz. Ahelyett, hogy a békés megoldások után kutatnánk, egyre gyakrabban halljuk, hogy a háború elkerülhetetlen, hogy két-három éven belül bekövetkezik. Ez nem a politika feladata. A politikusoknak nem szabad háborúval riogatniuk. Az ő felelősségük, hogy a háborúk véget érjenek

– fogalmazott Babis ünnepi beszédében.

Vlagyimir Putyin orosz elnök is megtartotta hagyományos újévi beszédét, amelyben hangsúlyozta, hogy Oroszország hisz a győzelemben. Az elnök az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Kremlben beszélt arról, hogy az orosz emberek és Oroszország sorsa közös és egységük erején múlik, hogy milyen jövő vár az országra. 

Putyin emellett megköszönte minden orosz katonának az áldozatát, „akik az anyaföldért és az igazságért harcolnak”.  

A világ másik felén is köszöntötték az új évet

Donald Trump Mar-a Lagóban köszöntette 2026-ot, ahol az összejövetel keretében hangsúlyozta, hogy habár senki nem hitt benne, a vámok és a gazdasági intézkedések működnek. Az amerikai elnök egyúttal hangsúlyozta, hogy egy következő nagyszerű év vár az Egyesült Államokra. 

Pekingben azonban nem az ukrán háborúé volt a főszerep. Kína és az Egyesült Államok ugyanis nem sokkal az év vége előtt komoly diplomáciai csatározásba kezdett, miután Amerika újabb fegyverüzletet kötött Tajvannal. 

A Tajvan és Kína közti konfliktus a szakértők egy része szerint elkerülhetetlennek látszik, miután Kína a szigetet elidegeníthetetlen területének tekinti, Tajvan pedig az elmúlt évtizedekben szakítva a Csang Kaj-sek által korábban folytatott politikával, egyre inkább a függetlenedés felé fordult. 

A kínai elnök beszédében hangsúlyozta, hogy az anyaföld egyesítése továbbra is elkerülhetetlen történelmi feladat.

 Hszi Csin-ping beszédében emlékeztetett arra, hogy 2025-ben lezárult Kína 14. ötéves terve, amelynek célkitűzéseit az ország teljesítette. Az államfő szerint Kína gazdasági teljesítménye, tudományos és technológiai képességei, valamint átfogó nemzeti ereje új szintre emelkedett, így lehetővé vált a következő fejlesztési időszak, a 15. ötéves terv megkezdése.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök kezet fog októberi találkozójuk alkalmával (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

