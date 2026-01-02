Így köszöntötték a világ vezetői az új esztendőt

Vlagyimir Putyin orosz elnök is megtartotta hagyományos újévi beszédét, amelyben hangsúlyozta, hogy Oroszország hisz a győzelemben. Az elnök az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Kremlben beszélt arról, hogy az orosz emberek és Oroszország sorsa közös és egységük erején múlik, hogy milyen jövő vár az országra.
Putyin emellett megköszönte minden orosz katonának az áldozatát, „akik az anyaföldért és az igazságért harcolnak”.
A világ másik felén is köszöntötték az új évet
Donald Trump Mar-a Lagóban köszöntette 2026-ot, ahol az összejövetel keretében hangsúlyozta, hogy habár senki nem hitt benne, a vámok és a gazdasági intézkedések működnek. Az amerikai elnök egyúttal hangsúlyozta, hogy egy következő nagyszerű év vár az Egyesült Államokra.
Pekingben azonban nem az ukrán háborúé volt a főszerep. Kína és az Egyesült Államok ugyanis nem sokkal az év vége előtt komoly diplomáciai csatározásba kezdett, miután Amerika újabb fegyverüzletet kötött Tajvannal.
