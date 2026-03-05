A kütyü, amire vágytunk? Itt a világ első állati okostelefonja

Sokan régóta tréfálkoznak rajta, hogy fel akarják hívni okostelefonon hobbiállatukat – tessék! A GlocalMe kis méretű, kényelmes okossága, a PetPhone háziállatok nyakörvére rögzíthető, beszélhetünk velük és pontosan követhetjük, merre járnak éppen.

Bár a kutyamacska-mobilkommunikátort csak most, az MWC 2026 után kapta fel a szaksajtó, már a tavalyi MWC-n és Hongkongban is bemutatták. Ez a kütyü tulajdonképpen nyomkövető és kommunikátor egyben.

A Cuteness már az MWC előtt tesztelte a nyakörvre csatolható, kétirányú mobilkommunikátort. Próbájuk szerint a kütyü könnyen párosítható az okostelefonunkkal, állítólag tisztán hallani és másodpercek alatt létrejön a kapcsolat.

Ami a technikát illeti, nem takarékoskodtak vele: az eszköz IP67-es vízállósággal rendelkezik, GPS-szel, egészségfigyelő funkcióval, Bluetooth 5.0-t tud, 390 szolgáltatóhoz kapcsolódik a világ 200 országában. Két feltűnő – rózsaszín és zöld – színben árulják.

Mennyibe kerül?

Kétféle csomagban létezik: az alapcsomag egyszeri 34 800 forintba kerül és magát az okostelefont tartalmazza, valamint egy hónap ingyenes szolgáltatást. Az éves csomagban a készüléket és egy esztendő szolgáltatást adnak 58 000 forintért.

Némi kételyünk akad a „kutya visszahív” funkcióval: ez ugyanis akkor működik, ha a kedvenc hat másodpercen belül háromszor felugrándozik… Az MWC-n, Barcelonában óriási felhajtás fogadta a dolgot, de hogy ez mennyire megbízható, azt inkább talán (betanítható) kutyája válogatja.

Az állati okostelefon néhány másodperc alatt csatlakozik, hangosan és tisztán hallani a gazdi hangját. A Cuteness egészen meglepő funkcióra is fényt derít: a tesztelő nyolcéves, Helios nevű cicájára – pontosabban a nyakörvére – felszerelték, és nemcsak beszélni tudtak hozzá, valamint előre rögzített üzeneteket küldeni, hanem zenét is tudtak játszani neki.

Az alkalmazásból ugyanis számos zeneszám közül lehet választani, amelyek a háziállat hangszóróján szólalnak meg. Beállítható a hangerő a távolból. Helios a beszámoló szerint először zavartnak bizonyult, de néhány pillanat múlva elcsendesedett: a zenelejátszás állítólag kifejezetten jól jön szorongó vagy ideges háziállatoknak.