Megölhették az MSZP politikusát – Tíz éve tűnt el rejtélyesen Sápi Attila

Tíz éve, hogy rejtélyes körülmények között eltűnt Sápi Attila, zuglói MSZP-s önkormányzati képviselő. Sápit utoljára újpalotai lakhelyén látták: 2016. január 5-én a lakásból a boltba indult, még az iratait sem vitte magával. A zavart férfi egy sört és egy kávét rendelt magának. Úgy tűnt, be van drogozva, ennyire zavartan nem tud viselkedni senki a sörtől – mondta korábban annak a vendéglátóhelynek a pultosa, ahol utoljára látták a szocialista képviselőt, akinek testét állítólag sérülések is borították. Egyik ismerőse azt mondta, Sápi neki csak annyit árult el, hogy verekedett. A nő öt nappal az eltűnés után jelzett a rendőröknek.

Százmilliós tartozást hagyott hátra

Sápi száz százalékban tulajdonosa volt a felszámolás alatt álló Toro Security System Vagyonvédelmi Kft.-nek. A felszámolási eljárás 2015 októberében indult. A cég 2011-ben érte el a legnagyobb adózott eredményét: akkor 3,7 millió forintos nyereségre tettek szert. A céget százmillió forintot, illetve 180 napot meghaladó adótartozás miatt számolták fel.

Az eltűnés miatt a Monori Rendőrkapitányság kereste az önkormányzati képviselőt, míg a BRFK Életvédelmi Osztálya át nem vette tőlük az ügyet. A politikus cégének ügyfélkörét többször is végigvizsgálták, csakúgy, mint politikusi és magánkapcsolatait. Nyomozás egyelőre nincs az ügyben.

A főpolgármester attól félt, ha visszamegy Zuglóba, el fogják ásni

Sápi Attila eltűnése 2019 szeptemberében is előkerült, amikor egy kiszivárgott hangfelvételen Karácsony azt mondta, ha vissza kell mennie Zuglóba politikzálni, akkor el fogják ásni.

Várnai László ex-LMP-s képviselő erre reagálva hangsúlyozta, hogy „elásnak Zuglóban kifejezés sem valami költői metafora, ha visszagondoltok a Pécset elítélt védőemberükre Gottira, az MMM harcos fenyegetéseire, és ott van Sápi Attila MSZP-s képviselő három évvel ezelőtti nyomtalan eltűnése“. Hozzátette, hogy Zuglóban maffiamódszerek jellemzőek és Sápi Tóth Csaba volt szocialista erős ember bizalmi embereként sokat tudhatott a helyi piszkos ügyekről. Tóth Csaba ugyanakkor visszautasította Várnai állításait és pert indított ellene.

Előbb-utóbb valaki beszélni fog

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Életvédelmi Osztályának vezetője, Gál Sándor e sorok írójának adott interjújában elmondta: megölhették a szocialisták piszkos ügyeiről sokat tudó zuglói MSZP-s politikust. Noha a férfit eltűntként keresik, nincs nyomozás, de Gál Sándor szerint csak idő kérdése, hogy megtalálják azt a sarkalatos pontot, ahonnan el tudnak indulni. Hangsúlyozta : „az idő ezt meg fogja oldani és ezért mondom mindig azt, hogy sose legyen egy gyilkos sem nyugodt. Azért, mert egy héten belül, vagy egy hónapon belül, vagy egy éven belül nem oldódik meg egy emberölés, az nem jelenti azt, hogy majd 15-20 év múlva nem derül fény a bűncselekményre, hiszen megváltoznak az emberi kapcsolatok, és akiknek sokáig nem volt érdeke megszólalni, idővel beszélni kezdenek“.