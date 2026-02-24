Nagy a nyomás a kisebb pártokon

Döcög az aláírások gyűjtése egyes ellenzéki pártoknál és jelölteknél, négy nap elteltével is bőven akad olyan jelenlegi országgyűlési képviselő, akit a Nemzeti Választási Iroda (NVI) még nem vett nyilvántartásba. Ilyen például Tordai Bence, aki, noha már szombat kora délután bejelentette, hogy pár óra alatt sikerült összegyűjtenie a szükséges számú aláírást ahhoz, hogy hivatalosan is egyéni képviselőjelölt legyen az április 12-i országgyűlési választáson,

a Párbeszédből kiugrott politikust még mindig nem jegyezte be az NVI.

Tordai Bence vagy kivár, vagy még nem rendelkezik a szükséges ötszáz érvényes ajánlással (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Választás.hu kedd reggel 9 órakor frissített adatai szerint ugyanis Tordai február 21-én átvette az ajánlóíveket, a bejelentés, azaz, hogy az aláírásokat leadta a jelölt, azonban még várat magára. A dolog azért érdekes, mert a jelöltek általában törekednek arra, hogy minél előbb nyilvántartásba vegyék őket, így

Tordai Bence vagy kivár valamiért, vagy még nem rendelkezik a szükséges 500 érvényes ajánlással.

Nem áll jól a Jobbik sem, a párt összesen 104 választókerületben indít jelöltet, de még egyiküket sem jegyezték be az NVI-nél, így nem vették még nyilvántartásba a párt újrázó országgyűlési képviselőit sem. A Demokratikus Koalíció sincs sokkal jobb helyzetben, a párt 105 jelöltjéből mindeddig csak négyet jegyztek be. Köztük van Varju László, Barkóczi Balázs, valamint Jakab Péter is, aki egyébként tegnap jelentette be, hogy összegyűlt az 500 szignó.

Nem adott le még ajánlásokat Kálmán Olga, Vadai Ágnes, Arató Gergely és Gréczi Zsolt sem.

Kálmán Olga sem dőlhet még hátra (Forrás: Facebook)

A Mi Hazánk Mozgalom mind a 106 választókerületben állított jelöltet, közülük már 20-an leadták a szükséges aláírásokat, többüket már nyilvántartásba is vették.

A parlementen kívüli MKKP 81 jelöltet állított, de még senkit nem jegyeztek be a jelöltek közül.

Olyan jelölt is van, aki meggondolta magát, és kiszáll a versenyből, ilyen Szabó Szabolcs Csepelen, aki tegnap saját közösségi oldalán ismerte be, hogy „a jelenlegi körülmények között nem tudná megnyerni az országgyűlési választást a Budapest 9. OEVK-ban.” Szabó úgy fogalmazott,

mivel nincs jelölőszervezete, amelyiknek a listaállításhoz szüksége lenne ahhoz, hogy ott legyen a neve a szavazólapon, ezért úgy döntött, hogy mégsem indul ezen a választáson.

Amint arról lapunk is beszámolt, Szabó Szabolcsot közösségi oldalán már korábban is támadták Magyar Péter szimpatizánsai, így semmi meglepő nincs Szabó Szabolcs ellehetetlenítésében.

A tiszások nyomására sorra lépnek vissza a választáson való indulástól a baloldal pártjai, az LMP, a Momentum, a Párbeszéd és legutóbb az MSZP.

Magyar Péterék célkeresztjébe a Kutyapárt is bekerült: lapunk információi szerint az elmúlt időszakban több egyeztetés is zajlott a Tisza Párt elnökségében, amelyeken nyilvánvalóvá tették: stratégiai okokból meg kell akadályozni a párt elindulását.