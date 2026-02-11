kutyatisza pártmagyar pétertűzfalcsoport444

Visszalépésre kényszerítenék a Kutyapártot a tiszások

Lapunk információi szerint a Tisza Párt informális eszközökkel próbálhatja rávenni a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot a visszalépésre.

2026. 02. 11. 13:03
A Tisza Párt informális csatornákon keresztül próbálhatja rávenni a visszalépésre a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot (MKKP). A Magyar Nemzet információi szerint az elmúlt időszakban több egyeztetés is zajlott a Tisza Párt elnökségében, amelyeken nyilvánvalóvá tették: stratégiai okokból meg kell akadályozni a párt elindulását. 

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt kihagyja a téli olimpiát.
A forrásunk szerint

egyértelműen érzékelhető volt a nyomás. Nem hivatalos ultimátumról van szó, inkább politikai üzenetekről, amelyek arra utalnak, hogy a visszalépés lenne az elvárt lépés.

A forrás szerint a Tisza Párt érvelése arra épül, hogy az ellenzéki oldalon a szavazatok megoszlása veszélyeztetheti a győzelmi esélyeket, és ezért „koordinált indulásra” lenne szükség. Az informátor ugyanakkor azt állítja, hogy a felvetés nem pusztán együttműködési javaslatként hangzott el, hanem erőteljes politikai elvárásként. Láthatóan a Kutyapárt részéről is érezhető a rájuk nehezedő nyomás, ugyanis nemrég Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója mindenkit arra kért, egyéniben ne rájuk szavazzanak, hanem más ellenzéki jelöltekre, és csak listán támogassák az MKKP-t. 

A pártigazgató állítása szerint csupán azért állítanak egyéni jelölteket, mert a magyar választási szabályok szerint egy pártnak muszáj a 106 egyéni választókerületből legalább 71-ben jelöltet indítania ahhoz, hogy országos listája lehessen. Az MKKP tervei szerint minden körzetben indítanak jelöltet, de április 12-re néhányat visszaléptetnek majd, és csak 71-gyel futnak neki a választásnak – de az Országgyűlésbe kizárólag a listás szavazatokkal akarnak bejutni. 

A nyomásgyarkolást a Tisza Párt a közösségi médiában is folytatja. Különböző profilokon keresztül ugyanis azt állítják, amennyiben a Kutyapárt nem lép vissza, úgy „veszélyezteti a kormányváltást”. Mindezzel persze a tiszások hamisként tüntetik fel a saját maguk által promotált közvélemény-kutatásokat is, amelyek szerint pártjuk jelentős arányban vezet a kormánypártok előtt. 

Nemrég a Tisza Párt propagandalapjaként számon tartott 444.hu is a Kutyapárt ócsárolásába kezdett annak érdekében, hogy visszalépésre kényszerítsék őket. Augusztusban a 444 válogatott hazugságokkal tűzdelt cikkek sorozatával igyekezett lejáratni a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot, miután az bejelentette, önállóan indul a választásokon. 

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a balliberális 444 beállt Magyar Péter mögé, és mindegyik ellenzéki pártnak nekiesett, amely nem állt félre a Tisza útjából. Legújabb ellenségük a Kutyapárt lett. A Soros Györgyhöz köthető szervezetek által pénzelt 444-re hárulhatott az a feladat, hogy teljes mértékben megtisztítsa az utat Magyar Péter előtt – írta meg a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó blog emlékeztetett, hogy a portál beleállt a XII. kerületet vezető Kovács Gergelybe, a Kutyapárt elnökébe. A Tűzfalcsoport szerint kitört a háború a baloldali aktivista újságírók és a Magyar Péter mögé be nem tagozódó baloldaliak között. 

A 444 pedig teljes erővel beállt Magyar mögé.

Nemrég egy karaktergyilkosság jellemvonásait is magán hordozó cikk jelent meg a 444-en, amely azt sejteti, hogy Kovács Gergely talán korrupt lehet.

A Tűzfalcsoport emlékeztet, hogy a 444 már 2021-ben is erőteljes üzeneteket küldött a Kutyapártnak. Többek között azt írták: „Nem vicc: akár a Kutyapárton is múlhat, ki fogja irányítani az országot.” Ács Dániel, a 444 újságírója diadalittasan számolt be arról, hogy összejött a baloldali összefogás. Csak egy baj volt vele: hiányzott belőle a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, és a balos portálon akkor azt állították, akár miattuk is bukhat az ellenzék.

A Telexnél már korábban is ellenség volt a Kutyapárt

A történet innen jól ismert: bukott az ellenzék, de nem a Kutyapárt miatt. A 444.hu azonban nem tanult a leckéből – most ismét megpróbálják ledarálni az MKKP-t. Kovács Gergő pártelnök egy interjúban elárulta, hogy szerinte a baloldali magyar sajtó építette fel a Tisza Pártot és Magyar Pétert. Példaként említette, hogy Magyar Péterről több cikk volt a Telexen, mint a Kutyapártról valaha, még azelőtt, hogy hírértékű eseményeket csinált volna. De Kovács tovább ment: szerinte a 444-nél, a Telexnél és más hasonló oldalakon a Kutyapárt „közellenség” volt, mert a baloldali sajtó a Fidesz-gyűlölet miatt ellenségként tekintett a Kutyapártra, amiért az nem fogott össze a DK-val és az MSZP-vel.

Az ominózus cikk szerzője Keller-Alánt Ákos, aki a Szabad Európától érkezett a 444-hez. Keller-Alánt független „oknyomozó újságíróként” aposztrofálja magát, azonban az X-oldalán érdekes módon leginkább csak Magyarországot lejárató anyagokat tesz közzé, és az ukrán külügyi hírszerzés videóit is terjeszti. Mindenképpen érdekes egybeesés, hogy előző munkahelyét az amerikai baloldalhoz köthető, súlyos korrupcióval vádolt és azóta megszüntetett USAID pénzelte.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

