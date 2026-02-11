Visszalépésre kényszerítenék a Kutyapártot a tiszások

A Tisza Párt informális csatornákon keresztül próbálhatja rávenni a visszalépésre a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot (MKKP). A Magyar Nemzet információi szerint az elmúlt időszakban több egyeztetés is zajlott a Tisza Párt elnökségében, amelyeken nyilvánvalóvá tették: stratégiai okokból meg kell akadályozni a párt elindulását.

Fotó: Bach Máté

A forrásunk szerint

egyértelműen érzékelhető volt a nyomás. Nem hivatalos ultimátumról van szó, inkább politikai üzenetekről, amelyek arra utalnak, hogy a visszalépés lenne az elvárt lépés.

A forrás szerint a Tisza Párt érvelése arra épül, hogy az ellenzéki oldalon a szavazatok megoszlása veszélyeztetheti a győzelmi esélyeket, és ezért „koordinált indulásra” lenne szükség. Az informátor ugyanakkor azt állítja, hogy a felvetés nem pusztán együttműködési javaslatként hangzott el, hanem erőteljes politikai elvárásként. Láthatóan a Kutyapárt részéről is érezhető a rájuk nehezedő nyomás, ugyanis nemrég Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója mindenkit arra kért, egyéniben ne rájuk szavazzanak, hanem más ellenzéki jelöltekre, és csak listán támogassák az MKKP-t.

A pártigazgató állítása szerint csupán azért állítanak egyéni jelölteket, mert a magyar választási szabályok szerint egy pártnak muszáj a 106 egyéni választókerületből legalább 71-ben jelöltet indítania ahhoz, hogy országos listája lehessen. Az MKKP tervei szerint minden körzetben indítanak jelöltet, de április 12-re néhányat visszaléptetnek majd, és csak 71-gyel futnak neki a választásnak – de az Országgyűlésbe kizárólag a listás szavazatokkal akarnak bejutni.

Forrás: Facebook Forrás: Facebook

A nyomásgyarkolást a Tisza Párt a közösségi médiában is folytatja. Különböző profilokon keresztül ugyanis azt állítják, amennyiben a Kutyapárt nem lép vissza, úgy „veszélyezteti a kormányváltást”. Mindezzel persze a tiszások hamisként tüntetik fel a saját maguk által promotált közvélemény-kutatásokat is, amelyek szerint pártjuk jelentős arányban vezet a kormánypártok előtt.