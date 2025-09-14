A Kutyapárt után az MSZP-nek esett neki a 444

Nem ez volt az első eset, hogy a Soros-blog rátámadt egy Magyar Péter előtt meg nem hajló baloldali pártra. Augusztusban a 444 válogatott hazugságokkal tűzdelt cikkek sorozatával igyekezett lejáratni a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot, miután az bejelentette, önállóan indul a választásokon.

Amint arról korábban beszámoltunk, a balliberális 444 beállt Magyar Péter mögé, és mindegyik ellenzéki pártnak nekiesnek, amelyik nem áll félre a Tisza Párt útjából. Legújabb ellenségük a Kutyapárt lett. A Soros Györgyhöz köthető szervezetek által pénzelt 444-re hárulhatott az a feladat, hogy teljes mértékben megtisztítsa az utat Magyar Péter előtt – írta meg a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó blog emlékeztetett, hogy a portál beleállt a XII. kerületet vezető Kovács Gergelybe, a Kutyapárt elnökébe. Véleményük szerint kitört a háború a baloldali aktivista újságírók és a Magyar Péter mögé be nem tagozódó baloldaliak között.

A 444 pedig teljes erővel beállt Magyar mögé.

Nemrég egy karaktergyilkosság jellemvonásait is magán hordozó cikk jelent meg a 444-en, amely azt sejteti, hogy Kovács Gergely talán korrupt lehet.

A Tűzfalcsoport emlékeztet, hogy a 444 már 2021-ben is erőteljes üzeneteket küldött a Kutyapártnak. Többek között azt írták: „Nem vicc: akár a Kutyapárton is múlhat, ki fogja irányítani az országot.” Ács Dániel, a 444 újságírója diadalittasan számolt be arról, hogy összejött a baloldali összefogás. Csak egy baj volt vele: hiányzott belőle a Kétfarkú Kutya Párt, és a balos portálon akkor azt állították, akár miattuk is bukhat az ellenzék.