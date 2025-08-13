Magyar PéterKutyapárttelex.hu444

A Soros-blog eltakarítja Magyar Péter baloldali versenytársait

Az elemző szerint a Tisza Párt mögött álló külső szereplők célja egyértelműen az, hogy Magyar Pétert segítsék a miniszterelnöki székbe. Pár nappal ezelőtt egy karaktergyilkosság jellemvonásait is magán hordozó cikk jelent meg a 444-en, amely azt sejteti, hogy Kovács Gergely talán korrupt lehet.

Gábor Márton
2025. 08. 13. 4:52
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A baloldali térfélen már régóta zajlik annak a tervnek a végrehajtása, amelynek az a lényege, hogy jövő tavasszal egy párt álljon szemben a Fidesszel. Ennek a stratégiának a része, hogy olyan cinkelt közvélemény-kutatási adatokat szórnak a nyilvánosságban, amelyek azt a valóságtól messze elrugaszkodott látszatot próbálják kelteni, amely szerint Magyar Péterék vezetik a pártok versenyét – mondta el lapunknak Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. Kiemelte: ennek látványos mozzanata volt, amikor a Momentum bejelentette, hogy nem méretik meg magukat a következő országgyűlési választáson.

Budapest, 2024. október 21. Fekete-Győr András, a Momentum képviselője felszólal napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. október 21-én. MTI/Koszticsák Szilárd
fekete-Győr András javaslatára úgy döntött a Momentum küldöttgyűlése, hogy nem indulnak a 2026-os választáson. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

Nemrég Márki-Zay Péter is látványosan behódolt, amikor gyakorlatilag arról beszélt, hogy Magyar Péter ugyanazt csinálja, mint amit annak idején ő is tett, csak szerinte könnyebb dolga van. Egy hosszú hónapok óta zajló folyamat újabb állomásáról van tehát szó, amikor a Kétfarkú Kutyapártot is igyekeznek eltakarítani az útból.

Útban van nekik a jelenlegi kormány

Zila szerint a Tisza Párt mögött álló külső szereplők célja egyértelműen az, hogy Magyar Pétert segítsék a miniszterelnöki székbe, mert Orbán Viktor és a jelenlegi kormány útban van nekik, egyebek mellett azért, mert erős szövetséget hozott létre a magyar választók többségével, hogy meggátolja az ország érdekeivel ellentétes, gyorsított ukrán uniós csatlakozást. 

– A Kutyapárt nem illeszkedik a már vázolt stratégiához, ahogy egyetlen olyan politikai erő sem, amelyik a kormánnyal nem szimpatizáló választók szavazataira számíthat. Ez a megközelítés azonban az ellenéki érzelmű szavazók jelentős részének akaratával is szembemegy. Még a baloldali kötődésű 21 Kutatóközpont nyilvános adataiból is jól látszik ugyanis, hogy ebben a körben is sokan vannak, akik nem szeretnék, hogy a Tisza Párt egyedül alakíthasson kormányt, sőt Magyar Péter hívei is ódzkodnak egy ilyen eshetőségtől – jelentette ki az elemző. 

A balliberális 444 beállt Magyar Péter mögé

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a balliberális 444 beállt Magyar Péter mögé, és mindegyik ellenzéki pártnak nekiesnek, amelyik nem áll félre a Tisza Párt útjából. Legújabb ellenségük a Kutyapárt lett. A Soros Györgyhöz köthető szervezetek által pénzelt 444-re hárulhatott az a feladat, hogy teljes mértékben megtisztítsa az utat Magyar Péter előtt – írta meg a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó blog emlékeztetett, hogy a portál beleállt a XII. kerületet vezető Kovács Gergelybe, a Kutyapárt elnökébe. Véleményük szerint kitört a háború a baloldali aktivista újságírók és a Magyar Péter mögé be nem tagozódó baloldaliak között. A 444 pedig teljes erővel beállt Magyar mögé. Pár nappal ezelőtt egy karaktergyilkosság jellemvonásait is magán hordozó cikk jelent meg a 444-en, amely azt sejteti, hogy Kovács Gergely talán korrupt lehet.

A Tűzfalcsoport emlékeztet, hogy a 444 már 2021-ben is erőteljes üzeneteket küldött a Kutyapártnak. Többek között azt írták akkor, hogy: „Nem vicc: akár a Kutyapárton is múlhat, ki fogja irányítani az országot.” Ács Dániel, a 444 újságírója diadalittasan számolt be arról, hogy összejött a baloldali összefogás. Csak egy baj volt vele: hiányzott belőle a Kétfarkú Kutya Párt, és a balos portálon akkor azt állították, akár miattuk is bukhat az ellenzék.

A Telexnél már korábban is ellenség volt a Kutyapárt

A történet innen jól ismert: bukott az ellenzék, de nem a Kutyapárt miatt. De a 444 nem tanult a leckéből – most ismét megpróbálják ledarálni a Kutyapártot. Kovács Gergő pártelnök egy interjúban elárulta, hogy szerinte a baloldali magyar sajtó építette fel a Tisza Pártot és Magyar Pétert. Példaként említette, hogy Magyar Péterről több cikk volt a Telexen, mint a Kutyapártról valaha, még azelőtt, hogy hírértékű eseményeket csinált volna. De Kovács tovább ment: szerinte a 444-nél, a Telexnél és más hasonló oldalakon a Kutyapárt „közellenség” volt, mert a baloldali sajtó a Fidesz-gyűlölet miatt ellenségként tekintett a Kutyapártra, amiért az nem fogott össze a DK-val és az MSZP-vel.

Az ominózus cikk szerzője Keller-Alánt Ákos, aki a Szabad Európától érkezett a 444-hez. Keller-Alánt független „oknyomozó újságíróként” aposztrofálja magát, azonban az X-oldalán érdekes módon leginkább csak Magyarországot lejárató anyagokat tesz közzé, és az ukrán külügyi hírszerzés videóit is terjeszti. Mindenképp érdekes egybeesés, hogy előző munkahelyét az amerikai baloldalhoz köthető, súlyos korrupcióval vádolt és azóta megszüntetett USAID pénzelte.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekszárszói szellem

Szárszónak sosincs vége

Faggyas Sándor avatarja

A tettekre serkentő hit erősítése örök kihívás és küldetés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu