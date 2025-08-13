A Soros-blog eltakarítja Magyar Péter baloldali versenytársait

A baloldali térfélen már régóta zajlik annak a tervnek a végrehajtása, amelynek az a lényege, hogy jövő tavasszal egy párt álljon szemben a Fidesszel. Ennek a stratégiának a része, hogy olyan cinkelt közvélemény-kutatási adatokat szórnak a nyilvánosságban, amelyek azt a valóságtól messze elrugaszkodott látszatot próbálják kelteni, amely szerint Magyar Péterék vezetik a pártok versenyét – mondta el lapunknak Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. Kiemelte: ennek látványos mozzanata volt, amikor a Momentum bejelentette, hogy nem méretik meg magukat a következő országgyűlési választáson.

fekete-Győr András javaslatára úgy döntött a Momentum küldöttgyűlése, hogy nem indulnak a 2026-os választáson. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

Nemrég Márki-Zay Péter is látványosan behódolt, amikor gyakorlatilag arról beszélt, hogy Magyar Péter ugyanazt csinálja, mint amit annak idején ő is tett, csak szerinte könnyebb dolga van. Egy hosszú hónapok óta zajló folyamat újabb állomásáról van tehát szó, amikor a Kétfarkú Kutyapártot is igyekeznek eltakarítani az útból.

Útban van nekik a jelenlegi kormány

Zila szerint a Tisza Párt mögött álló külső szereplők célja egyértelműen az, hogy Magyar Pétert segítsék a miniszterelnöki székbe, mert Orbán Viktor és a jelenlegi kormány útban van nekik, egyebek mellett azért, mert erős szövetséget hozott létre a magyar választók többségével, hogy meggátolja az ország érdekeivel ellentétes, gyorsított ukrán uniós csatlakozást.

– A Kutyapárt nem illeszkedik a már vázolt stratégiához, ahogy egyetlen olyan politikai erő sem, amelyik a kormánnyal nem szimpatizáló választók szavazataira számíthat. Ez a megközelítés azonban az ellenéki érzelmű szavazók jelentős részének akaratával is szembemegy. Még a baloldali kötődésű 21 Kutatóközpont nyilvános adataiból is jól látszik ugyanis, hogy ebben a körben is sokan vannak, akik nem szeretnék, hogy a Tisza Párt egyedül alakíthasson kormányt, sőt Magyar Péter hívei is ódzkodnak egy ilyen eshetőségtől – jelentette ki az elemző.

A balliberális 444 beállt Magyar Péter mögé

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a balliberális 444 beállt Magyar Péter mögé, és mindegyik ellenzéki pártnak nekiesnek, amelyik nem áll félre a Tisza Párt útjából. Legújabb ellenségük a Kutyapárt lett. A Soros Györgyhöz köthető szervezetek által pénzelt 444-re hárulhatott az a feladat, hogy teljes mértékben megtisztítsa az utat Magyar Péter előtt – írta meg a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó blog emlékeztetett, hogy a portál beleállt a XII. kerületet vezető Kovács Gergelybe, a Kutyapárt elnökébe. Véleményük szerint kitört a háború a baloldali aktivista újságírók és a Magyar Péter mögé be nem tagozódó baloldaliak között. A 444 pedig teljes erővel beállt Magyar mögé. Pár nappal ezelőtt egy karaktergyilkosság jellemvonásait is magán hordozó cikk jelent meg a 444-en, amely azt sejteti, hogy Kovács Gergely talán korrupt lehet.