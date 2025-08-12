Magyar Péterglobalista hálózatVolodimir ZelesznkijSoros György

Kiderült, ki áll Zelenszkij és Magyar Péter mögött

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és Magyar Pétert ugyanaz a nemzetközi médiahálózat és pénzügyi háttér építhette fel. A kapcsolódási pontok Soros György szervezeteitől az amerikai baloldalhoz köthető alapítványokig vezetnek Zelenszkij és Magyar között.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 18:57
Volodimir Zelenszkij
Egyre több jel utal arra, hogy Magyar Pétert és Volodimir Zelenszkijt ugyanaz a hálózat építette fel és irányítja – számol be róla az Ellenpont. A lap szerint a két politikus mögött álló gazdasági érdekcsoportok és médiahálózatok között feltűnően sok az átfedés.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij

Mint írják, Zelenszkij 2019-es megválasztása előtt már teljes erőbedobással támogatta az ukrán elnököt az Euromaidan Press, amelynek partnerei között megtalálható Soros György ukrán alapítványa, az International Renaissance Foundation, valamint a kétes hírű, amerikai baloldalhoz köthető National Endowment for Democracy (NED).

Ez utóbbi nemcsak Ukrajnában, hanem Magyarországon is aktív volt: többek között a Partizán, a K-Monitor és a Political Capital is kapott tőlük támogatást.

Az Euromaidan Press másik fő partnere a Lviv Media Forum, amelyen felszólaltak a guruló dollárok botrányában érintett szervezetek képviselői is. 

Mindkét szervezet nyakig érintett volt a 2022-es választásokat megelőző botrányban

 – hangsúlyozza a lap. A fórumon a Zelenszkij-kormányzat több tisztviselője is részt vett, valamint olyan magyar kötődésű szereplők, akik nyíltan támogatták Magyar Pétert.

A cikk kitér az ukrán Texty.org portálra is, amely szintén Zelenszkij mellé állt, és olyan partnerek állnak mögötte, mint a Media Development Investment Fund (MDIF) – ez a szervezet korábban közvetett résztulajdonos volt a 444-et és a Lakmuszt kiadó Magyar Jeti Zrt.-ben. Az MDIF két vezetője, Marie Nemcova és Valer Kot a közelmúltig a cég ügyvezetői között is szerepelt.

Az Ellenpont szerint 

a Magyar Pétert népszerűsítő ellenzéki magyar média mögötti hálózat és a Zelenszkijt felépítő globalista körök között közvetlen kapcsolódások vannak, a szereplők és a finanszírozók személye sok esetben azonos.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

