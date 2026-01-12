Nemzedékváltás a Fideszben

Nemzedékváltás megy végbe a Fideszben, ezért volt szükség az új jelöltekre – vélekedett Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője, aki szerint Orbán Viktor beszédének fő üzenete az, hogy a választóknak inkább a már bevált formulát kellene választaniuk. Hozzátette, a videóüzenetben bejelentkezett politikusokkal pedig az elszigetelődésről szóló vádakat próbálta megcáfolni.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Ismert, a nagyobbik kormánypárt szombaton tartotta kongresszusát, ahol bejelentették a Fidesz 106 országgyűlési egyéni választókerületi jelöltjét is. Miként Orbán Viktor miniszterelnök fogalmazott, „65 régi és 41 új jelölttel kezdjük meg a választási hadjáratot”. A miniszterelnök hozzátette, abban hisz, hogy az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb. Kiemelte,

jelöltjeik higgadt és magabiztos emberek, akikre a kormánypártoknak szükségük van.

A kongresszus után több elemző is értékelte az elhangzottakat Mráz Ágostonon mellett.

Horn Gábor nem érti

Az Index azt írta, Horn Gábor a Republikon Intézet vezetője nem érti, miért olyan magabiztos a Fidesz, mivel „ha tényleg minden rendben lenne, akkor nem kellett volna lecserélniük a képviselőik egy részét”. Horn szerint a

cseréket a miniszterelnök döntötte el, a helyi közösségeknek pedig nem volt beleszólásuk abba, hogy ki képviselje őket.

– Orbán Viktor a beszéde alatt azokat a paneleket húzta elő, amelyeket az elmúlt egy évben hallottunk tőle, és alig beszélt a társadalom problémáiról – vélte Horn. A Tisza Párt kapcsán elhangzott kritikákról azt mondta: elfogadhatatlannak tartja, hogy külföldi ügynöknek nevezték a párt tagjait.

Zemplényi Lili Naómi, a Nézőpont Intézet elemzője szerint a Fidesz kongresszusa egy „sikeres erődemonstráció” volt. Az EP jobboldali politikusainak bejelentkezései Zemplényi értelmezése szerint

megmutatták a Fidesz „nemzetközi erejét, kapcsolati tőkéjét”, de még a kormányzóképességét is.

Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet másik elemzője Giorgia Meloni olasz miniszterelnök üzenetének fontosságát emelte ki a Fidesz szombati eseményével kapcsolatban a Facebook-oldalán. A kongresszuson Meloni videóüzenetének vetítésével hangsúlyozták a személyes és politikai kapcsolat jelentőségét Orbán Viktorral. Szerinte az olasz kormányfő szűk politikai mozgástérben képviseli az olasz érdekeket, és az olasz baloldal nyomása ellenére fenntartotta kapcsolatait Orbánnal, ami a szövetséget erősíti, miközben Orbán más, párbeszédre nyitott európai politikusokkal és a Patrióta-szövetségekkel mélyíti együttműködését.