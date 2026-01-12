Rendkívüli

horn gáborminiszterelnöknézőpont intézetmráz ágoston sámuelorbán viktor

Nemzedékváltás a Fideszben

Azért volt szükség új jelöltekre a Fidesznél, mert ott is nemzedékváltás van – erről beszélt Mráz Ágoston Sámuel a szombati kongresszus után. Horn Gábor viszont úgy látja, ha tényleg minden rendben lenne, akkor nem kellett volna lecserélniük a képviselőik egy részét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 6:45
Fidesz kongresszus Orbán Viktor Ladóczki Balázs
Nemzedékváltás megy végbe a Fideszben, ezért volt szükség az új jelöltekre – vélekedett Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője, aki szerint Orbán Viktor beszédének fő üzenete az, hogy a választóknak inkább a már bevált formulát kellene választaniuk. Hozzátette, a videóüzenetben bejelentkezett politikusokkal pedig az elszigetelődésről szóló vádakat próbálta megcáfolni.

Budapest, 2026. január 10. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) és a képviselőjelöltek a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Ismert, a nagyobbik kormánypárt szombaton tartotta kongresszusát, ahol bejelentették a Fidesz 106 országgyűlési egyéni választókerületi jelöltjét is. Miként Orbán Viktor miniszterelnök fogalmazott, „65 régi és 41 új jelölttel kezdjük meg a választási hadjáratot”. A miniszterelnök hozzátette, abban hisz, hogy az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb. Kiemelte, 

jelöltjeik higgadt és magabiztos emberek, akikre a kormánypártoknak szükségük van.

A kongresszus után több elemző is értékelte az elhangzottakat Mráz Ágostonon mellett.

Horn Gábor nem érti

Az Index azt írta, Horn Gábor a Republikon Intézet vezetője nem érti, miért olyan magabiztos a Fidesz, mivel „ha tényleg minden rendben lenne, akkor nem kellett volna lecserélniük a képviselőik egy részét”. Horn szerint a 

cseréket a miniszterelnök döntötte el, a helyi közösségeknek pedig nem volt beleszólásuk abba, hogy ki képviselje őket.

 – Orbán Viktor a beszéde alatt azokat a paneleket húzta elő, amelyeket az elmúlt egy évben hallottunk tőle, és alig beszélt a társadalom problémáiról – vélte Horn. A Tisza Párt kapcsán elhangzott kritikákról azt mondta: elfogadhatatlannak tartja, hogy külföldi ügynöknek nevezték a párt tagjait.

Zemplényi Lili Naómi, a Nézőpont Intézet elemzője szerint a Fidesz kongresszusa egy „sikeres erődemonstráció” volt. Az EP jobboldali politikusainak bejelentkezései Zemplényi értelmezése szerint 

megmutatták a Fidesz „nemzetközi erejét, kapcsolati tőkéjét”, de még a kormányzóképességét is.

Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet másik elemzője Giorgia Meloni olasz miniszterelnök üzenetének fontosságát emelte ki a Fidesz szombati eseményével kapcsolatban a Facebook-oldalán. A kongresszuson Meloni videóüzenetének vetítésével hangsúlyozták a személyes és politikai kapcsolat jelentőségét Orbán Viktorral. Szerinte az olasz kormányfő szűk politikai mozgástérben képviseli az olasz érdekeket, és az olasz baloldal nyomása ellenére fenntartotta kapcsolatait Orbánnal, ami a szövetséget erősíti, miközben Orbán más, párbeszédre nyitott európai politikusokkal és a Patrióta-szövetségekkel mélyíti együttműködését.

