Mutatjuk a Fidesz–KDNP egyéni képviselőjelöltjeit

A Fidesz szombati jelöltállító kongresszusán bemutatták azokat a politikusokat, akikkel a kormánypártok a 106 egyéni körzetben nekivágnak a választásnak. Orbán Viktor miniszterelnök a kongresszusi beszédében tudatta, hogy 65 régi és 41 új jelölttel kezdi meg a Fidesz–KDNP a választási hadjáratot. Kiemelte, jelöltjeik higgadt és magabiztos emberek, akikre a kormánypártoknak szükségük van.
Budapest:
- 1. választókerület: Fazekas Csilla I. kerületi alpolgármester,
- 2. választókerület: Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos,
- 3. választókerület: Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár,
- 4. választókerület: Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár,
- 5. választókerület: Kovács Balázs Norbert, a budapesti kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztos,
- 6. választókerület: Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés képviselője,
- 7. választókerület: D. Kovács Antal Róbert kőbányai polgármester,
- 8. választókerület: Tarnai Richárd főispán,
- 9. választókerület: Király Nóra országgyűlési képviselő,
- 10. választókerület: Kocsondi Márk önkormányzati képviselő,
- 11. választókerület: Gyepes Ádám önkormányzati képviselő,
- 12. választókerület: Zsigmond Barna Pá parlamenti államtitkár,
- 13. választókerület: Németh Balázs, a közmédia volt híradósa, a Fidesz-frakció szóvivője,
- 14. választókerület: Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő,
- 15. választókerület: Dunai Mónika országgyűlési képviselő,
- 16. választókerület: Földesi Gyula országgyűlési képviselő.
Baranya vármegye:
- Baranya 1. (Pécs): Cziráki Attila, a Pécsi Szívgyógyászati Klinika professzora,
- Baranya 2. (Pécs): Hoppál Péter országgyűlési képviselő,
- Baranya 3. (Mohács): Hargitai János országgyűlési képviselő,
- Baranya 4. (Szigetvár): Nagy Csaba országgyűlési képviselő.
Békés vármegye:
- Békés 1. (Békéscsaba): Takács Árpád főispán,
- Békés 2. (Békés): Dankó Béla országgyűlési képviselő,
- Békés 3. (Gyula): Kónya István vármegyei képviselő,
- Békés 4. (Orosháza): Erdős Norbert országgyűlési képviselő.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye:
- Borsod-Abaúj Zemplén 1. (Miskolc): Csöbör Katalin országgyűlési képviselő,
- Borsod-Abaúj Zemplén 2. (Miskolc): Hollósy András miskolci alpolgármester,
- Borsod-Abaúj Zemplén 3. (Ózd): Csuzda Gábor önkormányzati képviselő,
- Borsod-Abaúj Zemplén 4. (Kazincbarcika): Demeter Zoltán országgyűlési képviselő,
- Borsod-Abaúj Zemplén 5. (Sátoraljaújhely): Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke,
- Borsod-Abaúj Zemplén 6. (Tiszaújváros): Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, államtitkár,
- Borsod-Abaúj Zemplén 7. (Mezőkövesd): Tállai András országgyűlési képviselő, államtitkár.
Csongrád-Csanád vármegye:
- Csongrád-Csanád 1. (Szeged): Farkas Levente önkormányzati képviselő
- Csongrád-Csanád 2. (Szeged): Mihálffy Béla országgyűlési képviselő,
- Csongrád-Csanád 3. (Szentes): Szabó István, Derekegyház polgármestere,
- Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely): Czirbus Gábor makói alpolgármester.
Fejér vármegye:
- Fejér 1. (Székesfehérvár): Vargha Tamás országgyűlési képviselő,
- Fejér 2. (Székesfehérvár): Törő Gábor országgyűlési képviselő,
- Fejér 3. (Bicske): Tessely Zoltán országgyűlési képviselő,
- Fejér 4. (Dunaújváros): Mészáros Lajos országgyűlési képviselő,
- Fejér 5. (Sárbogárd): Varga Gábor országgyűlési képviselő.
Győr-Moson-Sopron vármegye:
- Győr-Moson-Sopron 1. (Győr): Szeles Szabolcs volt győri alpolgármester,
- Győr-Moson-Sopron 2. (Győr): Fekete Dávid önkormányzati képviselő,
- Győr-Moson-Sopron 3. (Csorna): Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő,
- Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron): Barcza Attila országgyűlési képviselő,
- Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár): Nagy István agrárminiszter.
Hajdú-Bihar vármegye:
- Hajdú-Bihar 1. (Debrecen): Barcsa Lajos debreceni alpolgármester,
- Hajdú-Bihar 2. (Debrecen): Széles Diána debreceni alpolgármester,
- Hajdú-Bihar 3. (Debrecen): Antal Szabolcs Hajdúsámson polgármestere,
- Hajdú-Bihar 4. (Berettyóújfalu): Vitányi István József országgyűlési képviselő,
- Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló): Bodó Sándor országgyűlési képviselő,
- Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény): Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.
Heves vármegye:
- Heves 1. (Eger): Pajtók Gábor országgyűlési képviselő,
- Heves 2. (Gyöngyös): Horváth László országgyűlési képviselő,
- Heves 3. (Hatvan): Szabó Zsolt országgyűlési képviselő.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye:
- Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok): Berkó Attila főispán,
- Jász-Nagykun-Szolnok 2. (Jászberény): Pócs János országgyűlési képviselő,
- Jász-Nagykun-Szolnok 3. (Karcag): F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő,
- Jász-Nagykun-Szolnok 4. (Törökszentmiklós): Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő.
Komárom-Esztergom vármegye:
- Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya): Bencsik János országgyűlési képviselő,
- Komárom-Esztergom 2. (Esztergom): Erős Gábor országgyűlési képviselő,
- Komárom-Esztergom 3. (Komárom): Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő.
Nógrád vármegye:
- Nógrád 1. (Salgótarján): Becsó Zsolt országgyűlési képviselő,
- Nógrád 2. (Balassagyarmat): Balla Mihály országgyűlési képviselő.
Pest vármegye:
- Pest 1. (Érd): Kardosné Gyurkó Katalin miniszterelnöki biztos,
- Pest 2. (Budaörs): Czuczor Gergely önkormányzati képviselő,
- Pest 3. (Pilisvörösvár): Menczer Tamás országgyűlési képviselő, a Fidesz kommunikációs igazgatója,
- Pest 4. (Szentendre): Vitályos Eszter országgyűlési képviselő, kormányszóvivő,
- Pest 5. (Dunakeszi): Tuzson Bence országgyűlési képviselő, igazságügyi miniszter,
- Pest 6. (Gödöllő): Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter,
- Pest 7. (Pécel): Katus Norbert, Sülysáp alpolgármestere,
- Pest 9. (Ráckeve): Bóna Zoltán országgyűlési képviselő,
- Pest 10. (Szigetszentmiklós): Vántsa Botond önkormányzati képviselő,
- Pest 11. (Vác): Rétvári Bence országgyűlési képviselő, államtitkár,
- Pest 12. (Monor): Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő,
- Pest 13. (Dabas): Feldman László, Dabas alpolgármestere,
- Pest 14. (Cegléd): Földi László országgyűlési képviselő.
Somogy vármegye:
- Somogy 1. (Kaposvár): Gelencsér Attila országgyűlési képviselő,
- Somogy 2. (Barcs): Kelei Zita őrtilosi polgármester,
- Somogy 3. (Marcali): Móring József Attila országgyűlési képviselő,
- Somogy 4. (Siófok): Witzmann Mihály országgyűlési képviselő.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye:
- Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. (Nyíregyháza): Polgári András kormányhivatali főigazgató,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg 2. (Nyíregyháza): Vinnai Győző országgyűlési képviselő,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda): Seszták Miklós országgyűlési képviselő,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. (Vásárosnamény): Tilki Attila országgyűlési képviselő,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. (Mátészalka): Kovács Sándor országgyűlési képviselő,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. (Nyírbátor): Simon Miklós országgyűlési képviselő.
Tolna vármegye:
- Tolna 1. (Szekszárd): Horváth István országgyűlési képviselő,
- Tolna 2. (Dombóvár): Csibi Krisztina országgyűlési képviselő,
- Tolna 3. (Paks): Süli János országgyűlési képviselő.
Vas vármegye:
- Vas 1. (Szombathely): Vámos Zoltán főispán,
- Vas 2. (Sárvár): Ágh Péter országgyűlési képviselő,
- Vas 3. (Körmend): V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő.
Veszprém vármegye:
- Veszprém 1. (Veszprém): Ovádi Péter országgyűlési képviselő, állatvédelemért felelős miniszteri biztos,
- Veszprém 2. (Balatonfüred): Hegedűs Barbara országgyűlési képviselő,
- Veszprém 3. (Tapolca): Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter,
- Veszprém 4. (Pápa): Takács Péter egészségügyi államtitkár.
Zala vármegye:
- Zala 1. (Zalaegerszeg): Szilasi Gábor önkormányzati képviselő,
- Zala 2. (Keszthely): Nagy Bálint országgyűlési képviselő,
- Zala 3. (Nagykanizsa): Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő.
