Mutatjuk a Fidesz–KDNP egyéni képviselőjelöltjeit

Orbán Viktorral közösen álltak színpadra a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjei a Fidesz kongresszusán. A jobboldalon a jelöltek nagyjából negyven százaléka lecserélődött az előző választáshoz képest.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 20:12
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
A Fidesz szombati jelöltállító kongresszusán bemutatták azokat a politikusokat, akikkel a kormánypártok a 106 egyéni körzetben nekivágnak a választásnak. Orbán Viktor miniszterelnök a kongresszusi beszédében tudatta, hogy 65 régi és 41 új jelölttel kezdi meg a Fidesz–KDNP a választási hadjáratot. Kiemelte, jelöltjeik higgadt és magabiztos emberek, akikre a kormánypártoknak szükségük van.

Fidesz kongresszus Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz kongresszusán (Fotó: Ladóczki Balázs)

Budapest:

  • 1. választókerület: Fazekas Csilla I. kerületi alpolgármester,
  • 2. választókerület: Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos,
  • 3. választókerület: Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár,
  • 4. választókerület: Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár,
  • 5. választókerület: Kovács Balázs Norbert, a budapesti kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztos,
  • 6. választókerület: Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés képviselője,
  • 7. választókerület: D. Kovács Antal Róbert kőbányai polgármester,
  • 8. választókerület: Tarnai Richárd főispán,
  • 9. választókerület: Király Nóra országgyűlési képviselő,
  • 10. választókerület: Kocsondi Márk önkormányzati képviselő,
  • 11. választókerület: Gyepes Ádám önkormányzati képviselő,
  • 12. választókerület: Zsigmond Barna Pá  parlamenti államtitkár,
  • 13. választókerület: Németh Balázs, a közmédia volt híradósa, a Fidesz-frakció szóvivője,
  • 14. választókerület: Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő,
  • 15. választókerület: Dunai Mónika országgyűlési képviselő,
  • 16. választókerület: Földesi Gyula országgyűlési képviselő.

Baranya vármegye:

  • Baranya 1. (Pécs): Cziráki Attila, a Pécsi Szívgyógyászati Klinika professzora,
  • Baranya 2. (Pécs): Hoppál Péter országgyűlési képviselő,
  • Baranya 3. (Mohács): Hargitai János országgyűlési képviselő,
  • Baranya 4. (Szigetvár): Nagy Csaba országgyűlési képviselő.

Békés vármegye:

  • Békés 1. (Békéscsaba): Takács Árpád főispán,
  • Békés 2. (Békés): Dankó Béla országgyűlési képviselő,
  • Békés 3. (Gyula): Kónya István vármegyei képviselő,
  • Békés 4. (Orosháza): Erdős Norbert országgyűlési képviselő.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye:

  • Borsod-Abaúj Zemplén 1. (Miskolc): Csöbör Katalin országgyűlési képviselő,
  • Borsod-Abaúj Zemplén 2. (Miskolc): Hollósy András miskolci alpolgármester,
  • Borsod-Abaúj Zemplén 3. (Ózd): Csuzda Gábor önkormányzati képviselő,
  • Borsod-Abaúj Zemplén 4. (Kazincbarcika): Demeter Zoltán országgyűlési képviselő,
  • Borsod-Abaúj Zemplén 5. (Sátoraljaújhely): Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke,
  • Borsod-Abaúj Zemplén 6. (Tiszaújváros): Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, államtitkár,
  • Borsod-Abaúj Zemplén 7. (Mezőkövesd): Tállai András országgyűlési képviselő, államtitkár.

Csongrád-Csanád vármegye:

  • Csongrád-Csanád 1. (Szeged): Farkas Levente önkormányzati képviselő
  • Csongrád-Csanád 2. (Szeged): Mihálffy Béla országgyűlési képviselő,
  • Csongrád-Csanád 3. (Szentes): Szabó István, Derekegyház polgármestere,
  • Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely): Czirbus Gábor makói alpolgármester.

Fejér vármegye:

  • Fejér 1. (Székesfehérvár): Vargha Tamás országgyűlési képviselő,
  • Fejér 2. (Székesfehérvár): Törő Gábor országgyűlési képviselő,
  • Fejér 3. (Bicske): Tessely Zoltán országgyűlési képviselő,
  • Fejér 4. (Dunaújváros): Mészáros Lajos országgyűlési képviselő,
  • Fejér 5. (Sárbogárd): Varga Gábor országgyűlési képviselő.

Győr-Moson-Sopron vármegye:

  • Győr-Moson-Sopron 1. (Győr): Szeles Szabolcs volt győri alpolgármester,
  • Győr-Moson-Sopron 2. (Győr): Fekete Dávid önkormányzati képviselő,
  • Győr-Moson-Sopron 3. (Csorna): Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő,
  • Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron): Barcza Attila országgyűlési képviselő,
  • Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár): Nagy István agrárminiszter.

Hajdú-Bihar vármegye:

  • Hajdú-Bihar 1. (Debrecen): Barcsa Lajos debreceni alpolgármester,
  • Hajdú-Bihar 2. (Debrecen): Széles Diána debreceni alpolgármester,
  • Hajdú-Bihar 3. (Debrecen): Antal Szabolcs Hajdúsámson polgármestere,
  • Hajdú-Bihar 4. (Berettyóújfalu): Vitányi István József országgyűlési képviselő,
  • Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló): Bodó Sándor országgyűlési képviselő,
  • Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény): Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

Heves vármegye:

  • Heves 1. (Eger): Pajtók Gábor országgyűlési képviselő,
  • Heves 2. (Gyöngyös): Horváth László országgyűlési képviselő,
  • Heves 3. (Hatvan): Szabó Zsolt országgyűlési képviselő.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye:

  • Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok): Berkó Attila főispán,
  • Jász-Nagykun-Szolnok 2. (Jászberény): Pócs János országgyűlési képviselő,
  • Jász-Nagykun-Szolnok 3. (Karcag): F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő,
  • Jász-Nagykun-Szolnok 4. (Törökszentmiklós): Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő.

Komárom-Esztergom vármegye:

  • Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya): Bencsik János országgyűlési képviselő,
  • Komárom-Esztergom 2. (Esztergom): Erős Gábor országgyűlési képviselő,
  • Komárom-Esztergom 3. (Komárom): Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő.

Nógrád vármegye:

  • Nógrád 1. (Salgótarján): Becsó Zsolt országgyűlési képviselő,
  • Nógrád 2. (Balassagyarmat): Balla Mihály országgyűlési képviselő.

Pest vármegye:

  • Pest 1. (Érd): Kardosné Gyurkó Katalin miniszterelnöki biztos,
  • Pest 2. (Budaörs): Czuczor Gergely önkormányzati képviselő,
  • Pest 3. (Pilisvörösvár): Menczer Tamás országgyűlési képviselő, a Fidesz kommunikációs igazgatója,
  • Pest 4. (Szentendre): Vitályos Eszter országgyűlési képviselő, kormányszóvivő,
  • Pest 5. (Dunakeszi): Tuzson Bence országgyűlési képviselő, igazságügyi miniszter,
  • Pest 6. (Gödöllő): Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter,
  • Pest 7. (Pécel): Katus Norbert, Sülysáp alpolgármestere,
  • Pest 9. (Ráckeve): Bóna Zoltán országgyűlési képviselő,
  • Pest 10. (Szigetszentmiklós): Vántsa Botond önkormányzati képviselő,
  • Pest 11. (Vác): Rétvári Bence országgyűlési képviselő, államtitkár,
  • Pest 12. (Monor): Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő,
  • Pest 13. (Dabas): Feldman László, Dabas alpolgármestere,
  • Pest 14. (Cegléd): Földi László országgyűlési képviselő.

Somogy vármegye:

  • Somogy 1. (Kaposvár): Gelencsér Attila országgyűlési képviselő,
  • Somogy 2. (Barcs): Kelei Zita őrtilosi polgármester,
  • Somogy 3. (Marcali): Móring József Attila országgyűlési képviselő,
  • Somogy 4. (Siófok): Witzmann Mihály országgyűlési képviselő.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye:

  • Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. (Nyíregyháza): Polgári András kormányhivatali főigazgató,
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg 2. (Nyíregyháza): Vinnai Győző országgyűlési képviselő,
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda): Seszták Miklós országgyűlési képviselő,
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. (Vásárosnamény): Tilki Attila országgyűlési képviselő,
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. (Mátészalka): Kovács Sándor országgyűlési képviselő,
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. (Nyírbátor): Simon Miklós országgyűlési képviselő.

Tolna vármegye:

  • Tolna 1. (Szekszárd): Horváth István országgyűlési képviselő,
  • Tolna 2. (Dombóvár): Csibi Krisztina országgyűlési képviselő,
  • Tolna 3. (Paks): Süli János országgyűlési képviselő.

Vas vármegye:

  • Vas 1. (Szombathely): Vámos Zoltán főispán,
  • Vas 2. (Sárvár): Ágh Péter országgyűlési képviselő,
  • Vas 3. (Körmend): V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő.

Veszprém vármegye:

  • Veszprém 1. (Veszprém): Ovádi Péter országgyűlési képviselő, állatvédelemért felelős miniszteri biztos,
  • Veszprém 2. (Balatonfüred): Hegedűs Barbara országgyűlési képviselő,
  • Veszprém 3. (Tapolca): Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter,
  • Veszprém 4. (Pápa): Takács Péter egészségügyi államtitkár.

Zala vármegye:

  • Zala 1. (Zalaegerszeg): Szilasi Gábor önkormányzati képviselő,
  • Zala 2. (Keszthely): Nagy Bálint országgyűlési képviselő,
  • Zala 3. (Nagykanizsa): Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a kormánypártok jelöltjeivel a Fidesz kongresszusán (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

