Mutatjuk a Fidesz–KDNP egyéni képviselőjelöltjeit

A Fidesz szombati jelöltállító kongresszusán bemutatták azokat a politikusokat, akikkel a kormánypártok a 106 egyéni körzetben nekivágnak a választásnak. Orbán Viktor miniszterelnök a kongresszusi beszédében tudatta, hogy 65 régi és 41 új jelölttel kezdi meg a Fidesz–KDNP a választási hadjáratot. Kiemelte, jelöltjeik higgadt és magabiztos emberek, akikre a kormánypártoknak szükségük van.

Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz kongresszusán (Fotó: Ladóczki Balázs)

Budapest:

1. választókerület: Fazekas Csilla I. kerületi alpolgármester,

2. választókerület: Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos,

3. választókerület: Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár,

4. választókerület: Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár,

5. választókerület: Kovács Balázs Norbert, a budapesti kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztos,

6. választókerület: Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés képviselője,

7. választókerület: D. Kovács Antal Róbert kőbányai polgármester,

8. választókerület: Tarnai Richárd főispán,

9. választókerület: Király Nóra országgyűlési képviselő,

10. választókerület: Kocsondi Márk önkormányzati képviselő,

11. választókerület: Gyepes Ádám önkormányzati képviselő,

12. választókerület: Zsigmond Barna Pá parlamenti államtitkár,

13. választókerület: Németh Balázs, a közmédia volt híradósa, a Fidesz-frakció szóvivője,

14. választókerület: Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő,

15. választókerület: Dunai Mónika országgyűlési képviselő,

16. választókerület: Földesi Gyula országgyűlési képviselő.

Baranya vármegye:

Baranya 1. (Pécs): Cziráki Attila, a Pécsi Szívgyógyászati Klinika professzora,

Baranya 2. (Pécs): Hoppál Péter országgyűlési képviselő,

Baranya 3. (Mohács): Hargitai János országgyűlési képviselő,

Baranya 4. (Szigetvár): Nagy Csaba országgyűlési képviselő.

Békés vármegye:

Békés 1. (Békéscsaba): Takács Árpád főispán,

Békés 2. (Békés): Dankó Béla országgyűlési képviselő,

Békés 3. (Gyula): Kónya István vármegyei képviselő,

Békés 4. (Orosháza): Erdős Norbert országgyűlési képviselő.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye:

Borsod-Abaúj Zemplén 1. (Miskolc): Csöbör Katalin országgyűlési képviselő,

Borsod-Abaúj Zemplén 2. (Miskolc): Hollósy András miskolci alpolgármester,

Borsod-Abaúj Zemplén 3. (Ózd): Csuzda Gábor önkormányzati képviselő,

Borsod-Abaúj Zemplén 4. (Kazincbarcika): Demeter Zoltán országgyűlési képviselő,

Borsod-Abaúj Zemplén 5. (Sátoraljaújhely): Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke,

Borsod-Abaúj Zemplén 6. (Tiszaújváros): Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, államtitkár,

Borsod-Abaúj Zemplén 7. (Mezőkövesd): Tállai András országgyűlési képviselő, államtitkár.

Csongrád-Csanád vármegye:

Csongrád-Csanád 1. (Szeged): Farkas Levente önkormányzati képviselő

Csongrád-Csanád 2. (Szeged): Mihálffy Béla országgyűlési képviselő,

Csongrád-Csanád 3. (Szentes): Szabó István, Derekegyház polgármestere,

Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely): Czirbus Gábor makói alpolgármester.

Fejér vármegye:

Fejér 1. (Székesfehérvár): Vargha Tamás országgyűlési képviselő,

Fejér 2. (Székesfehérvár): Törő Gábor országgyűlési képviselő,

Fejér 3. (Bicske): Tessely Zoltán országgyűlési képviselő,

Fejér 4. (Dunaújváros): Mészáros Lajos országgyűlési képviselő,

Fejér 5. (Sárbogárd): Varga Gábor országgyűlési képviselő.

Győr-Moson-Sopron vármegye:

Győr-Moson-Sopron 1. (Győr): Szeles Szabolcs volt győri alpolgármester,

Győr-Moson-Sopron 2. (Győr): Fekete Dávid önkormányzati képviselő,

Győr-Moson-Sopron 3. (Csorna): Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő,

Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron): Barcza Attila országgyűlési képviselő,

Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár): Nagy István agrárminiszter.

Hajdú-Bihar vármegye:

Hajdú-Bihar 1. (Debrecen): Barcsa Lajos debreceni alpolgármester,

Hajdú-Bihar 2. (Debrecen): Széles Diána debreceni alpolgármester,

Hajdú-Bihar 3. (Debrecen): Antal Szabolcs Hajdúsámson polgármestere,

Hajdú-Bihar 4. (Berettyóújfalu): Vitányi István József országgyűlési képviselő,

Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló): Bodó Sándor országgyűlési képviselő,

Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény): Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

Heves vármegye:

Heves 1. (Eger): Pajtók Gábor országgyűlési képviselő,

Heves 2. (Gyöngyös): Horváth László országgyűlési képviselő,

Heves 3. (Hatvan): Szabó Zsolt országgyűlési képviselő.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye:

Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok): Berkó Attila főispán,

Jász-Nagykun-Szolnok 2. (Jászberény): Pócs János országgyűlési képviselő,

Jász-Nagykun-Szolnok 3. (Karcag): F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő,

Jász-Nagykun-Szolnok 4. (Törökszentmiklós): Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő.

Komárom-Esztergom vármegye:

Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya): Bencsik János országgyűlési képviselő,

Komárom-Esztergom 2. (Esztergom): Erős Gábor országgyűlési képviselő,

Komárom-Esztergom 3. (Komárom): Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő.

Nógrád vármegye:

Nógrád 1. (Salgótarján): Becsó Zsolt országgyűlési képviselő,

Nógrád 2. (Balassagyarmat): Balla Mihály országgyűlési képviselő.

Pest vármegye:

Pest 1. (Érd): Kardosné Gyurkó Katalin miniszterelnöki biztos,

Pest 2. (Budaörs): Czuczor Gergely önkormányzati képviselő,

Pest 3. (Pilisvörösvár): Menczer Tamás országgyűlési képviselő, a Fidesz kommunikációs igazgatója,

Pest 4. (Szentendre): Vitályos Eszter országgyűlési képviselő, kormányszóvivő,

Pest 5. (Dunakeszi): Tuzson Bence országgyűlési képviselő, igazságügyi miniszter,

Pest 6. (Gödöllő): Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter,

Pest 7. (Pécel): Katus Norbert, Sülysáp alpolgármestere,

Pest 9. (Ráckeve): Bóna Zoltán országgyűlési képviselő,

Pest 10. (Szigetszentmiklós): Vántsa Botond önkormányzati képviselő,

Pest 11. (Vác): Rétvári Bence országgyűlési képviselő, államtitkár,

Pest 12. (Monor): Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő,

Pest 13. (Dabas): Feldman László, Dabas alpolgármestere,

Pest 14. (Cegléd): Földi László országgyűlési képviselő.

Somogy vármegye:

Somogy 1. (Kaposvár): Gelencsér Attila országgyűlési képviselő,

Somogy 2. (Barcs): Kelei Zita őrtilosi polgármester,

Somogy 3. (Marcali): Móring József Attila országgyűlési képviselő,

Somogy 4. (Siófok): Witzmann Mihály országgyűlési képviselő.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. (Nyíregyháza): Polgári András kormányhivatali főigazgató,

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2. (Nyíregyháza): Vinnai Győző országgyűlési képviselő,

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda): Seszták Miklós országgyűlési képviselő,

Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. (Vásárosnamény): Tilki Attila országgyűlési képviselő,

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. (Mátészalka): Kovács Sándor országgyűlési képviselő,

Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. (Nyírbátor): Simon Miklós országgyűlési képviselő.

Tolna vármegye:

Tolna 1. (Szekszárd): Horváth István országgyűlési képviselő,

Tolna 2. (Dombóvár): Csibi Krisztina országgyűlési képviselő,

Tolna 3. (Paks): Süli János országgyűlési képviselő.

Vas vármegye:

Vas 1. (Szombathely): Vámos Zoltán főispán,

Vas 2. (Sárvár): Ágh Péter országgyűlési képviselő,

Vas 3. (Körmend): V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő.

Veszprém vármegye:

Veszprém 1. (Veszprém): Ovádi Péter országgyűlési képviselő, állatvédelemért felelős miniszteri biztos,

Veszprém 2. (Balatonfüred): Hegedűs Barbara országgyűlési képviselő,

Veszprém 3. (Tapolca): Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter,

Veszprém 4. (Pápa): Takács Péter egészségügyi államtitkár.

Zala vármegye: