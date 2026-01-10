Így vélekedik az elemző Orbán Viktor kulcsmondatairól

– Fegyelmezett, jól működő pártszervezet, megújulni képes, sikeres politikai közösség és egy karizmatikus, erős, győztes vezető. Ez ma a Fidesz és a nemzeti-keresztény, polgári jobboldal Magyarországon – értékelte lapunknak a Fidesz jelöltállító kongresszusát ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint a jelöltállító kongresszus azokról a bátor országgyűlési képviselő jelöltekről is szólt, akik megvédik a független és szabad Magyarországot.

Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán

A szakértő kiemelte, hogy a miniszterelnök a kongresszuson részletesen beszélt arról, hogy a bajtársiasság az őszinteség és az egyenes beszéd alapja. A közéletben bekövetkező változások iránya súlyos negatívumokkal bír – a „nem fogunk mindent elmondani, mert megbukunk”, a liberális hazudozás politikája tiszteletlenség a polgárokkal szemben.

Ezzel szemben a patrióták számára az őszinte is higgadt beszéd teremti meg az alapot a jó kormányzáshoz. Ennek a követése a kampányban is alapkövetelmény, ráadásul az elmúlt 15 évben olyan sikereket ért el a nemzeti oldal, ahol a higgadt magabiztosság jelenti az alapot a békés, biztonságos, kiszámítható élet megteremtéséhez a magyar embereknek

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Megjegyezte, hogy a kormányfő szerint a kampány során mindenkivel beszélgetniük kell a keresztény-polgári oldal képviselő-jelöltjeinek, a háború, a migráció és a gender veszélyeiről.

Visszafordíthatatlan károkat okoz, ha ezekben a kérdésekben a nemzeti jobboldallal ellentétes, a behódolás politikáját valló erőket segítenek hatalomra

– húzta alá ifj. Lomnici.

Szerinte Magyarország célja a lázadás kell hogy legyen a tiszás és a DK-s politikával és az őket irányító brüsszeli elittel szemben. – A migráció a mindennapi biztonságot veszélyezteti, elősegíti az antiszemitizmus terjedését, és ugyanúgy elfogadhatatlan, mint a genderőrület által okozott értékválság és deviancia – tette hozzá a szakértő.

Két út áll előttünk. A magyar út a béke útja, a másik a brüsszeli háborúpárti út. Béke vagy háború, patrióta gazdaságpolitika vagy hadigazdálkodás, Fidesz vagy Tisza és DK

– fogalmazott Orbán Viktor a beszédében.