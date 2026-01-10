Kövér László: Ha rosszul választunk, mindent elveszíthetünk

– A tét a minden, ha nem vigyázunk, ha rosszul választunk, mindent elveszíthetünk – jelentette ki az országgyűlési választás tétjéről az Országgyűlés elnöke szombaton Budapesten, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 31. kongresszusán.

(Fotó: Ladóczki Balázs)

Kövér László – aki egyben a Fidesz országos választmányának elnöke is – azt mondta: a kongresszuson 106, az országgyűlési választásokon egyéni választókerületben induló jelöltaspiránst ajánlanak a kongresszus és a választópolgárok figyelmébe és jóindulatába, akik közül 41-en áprilisban méretik meg magukat első alkalommal.

Az ő feladatuk lesz, hogy a kampányban elmondják az embereknek, hogy Magyarország sorsdöntő választás előtt áll, amelyen sokkal többet veszíthet, mint az eddigieken bármikor

– tette hozzá. Ahhoz, hogy ez ne következzen be, a Fidesz és a KDNP kormányzásának folytatása az egyetlen esély – fogalmazott Kövér László.

A házelnök hangsúlyozta: elveszthetjük a rezsicsökkentést, a nyugdíjak értékállóságát, a világbajnok családtámogatási rendszert, a magyar vállalkozások és a gazdák támogatását, a munka biztonságát, a multinacionális tőke bevonását a közteherviselésbe, a nemzeti vagyon gyarapodását.

Rámutatott: ismerhetjük a baloldali ellenzék több mint hatszáz oldalon kifejtett elképzeléseit. – Peter Magyar persze azt állítja, hogy ehhez a dokumentumhoz nekik semmi közük – de arról, hogy hazudik, nemcsak onnan lehetünk biztosak, hogy mozog a szája, hanem onnan is, hogy ezekről beszélnek a Tisza Párt szakértői, ezek megvalósítását követeli Brüsszel, és a ma a Tisza Pártot támogató, kiszolgált és levitézlett baloldali szakértők, politikusok ezeket hajtották végre akkor, amikor hatalmon voltak – emlékeztetett Kövér László.

– Elveszíthetjük a három és fél évtizede visszanyert szabadságunkat is, a demokráciát, a jogállamot és a szuverenitásunkat – szólt a házelnök. Kövér László szerint ebben a tekintetben sem hagynak kétséget „Peter Magyarnak és neobolsevista különítményeseinek” szavai és tettei afelől, hogy miként gondolkodnak az alkotmányos intézményekről és szabályokról, az igazságszolgáltatás függetlenségéről, a sajtó szabadságáról, a velük egyet nem értők jogairól és emberi méltóságáról, a nemzeti érdekről és a pénzen vásárolt idegen befolyás megengedhetőségéről.

A hazánkat veszíthetjük el, mert Brüsszel egyre nyíltabban és gátlástalanabbul próbálja alárendelt tartományokká degradálni az EU elvben egyenrangú és független tagállamait

– jelentette ki.