Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

Kövér LászlóFidesz Kongresszusválasztás

Kövér László: Ha rosszul választunk, mindent elveszíthetünk

A jelöltek feladata lesz, hogy a kampányban elmondják az embereknek: Magyarország sorsdöntő választás előtt áll, amelyen sokkal többet veszíthet, mint az eddigieken bármikor – közölte a Fidesz kongresszusán az Országgyűlés elnöke.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 10. 17:36
– A tét a minden, ha nem vigyázunk, ha rosszul választunk, mindent elveszíthetünk – jelentette ki az országgyűlési választás tétjéről az Országgyűlés elnöke szombaton Budapesten, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 31. kongresszusán.

Fidesz kongresszus Kövér László
(Fotó: Ladóczki Balázs)

Kövér László – aki egyben a Fidesz országos választmányának elnöke is – azt mondta: a kongresszuson 106, az országgyűlési választásokon egyéni választókerületben induló jelöltaspiránst ajánlanak a kongresszus és a választópolgárok figyelmébe és jóindulatába, akik közül 41-en áprilisban méretik meg magukat első alkalommal.

Az ő feladatuk lesz, hogy a kampányban elmondják az embereknek, hogy Magyarország sorsdöntő választás előtt áll, amelyen sokkal többet veszíthet, mint az eddigieken bármikor

 – tette hozzá. Ahhoz, hogy ez ne következzen be, a Fidesz és a KDNP kormányzásának folytatása az egyetlen esély – fogalmazott Kövér László.

A házelnök hangsúlyozta: elveszthetjük a rezsicsökkentést, a nyugdíjak értékállóságát, a világbajnok családtámogatási rendszert, a magyar vállalkozások és a gazdák támogatását, a munka biztonságát, a multinacionális tőke bevonását a közteherviselésbe, a nemzeti vagyon gyarapodását.

Rámutatott: ismerhetjük a baloldali ellenzék több mint hatszáz oldalon kifejtett elképzeléseit. – Peter Magyar persze azt állítja, hogy ehhez a dokumentumhoz nekik semmi közük – de arról, hogy hazudik, nemcsak onnan lehetünk biztosak, hogy mozog a szája, hanem onnan is, hogy ezekről beszélnek a Tisza Párt szakértői, ezek megvalósítását követeli Brüsszel, és a ma a Tisza Pártot támogató, kiszolgált és levitézlett baloldali szakértők, politikusok ezeket hajtották végre akkor, amikor hatalmon voltak – emlékeztetett Kövér László.

– Elveszíthetjük a három és fél évtizede visszanyert szabadságunkat is, a demokráciát, a jogállamot és a szuverenitásunkat – szólt a házelnök. Kövér László szerint ebben a tekintetben sem hagynak kétséget „Peter Magyarnak és neobolsevista különítményeseinek” szavai és tettei afelől, hogy miként gondolkodnak az alkotmányos intézményekről és szabályokról, az igazságszolgáltatás függetlenségéről, a sajtó szabadságáról, a velük egyet nem értők jogairól és emberi méltóságáról, a nemzeti érdekről és a pénzen vásárolt idegen befolyás megengedhetőségéről.

A hazánkat veszíthetjük el, mert Brüsszel egyre nyíltabban és gátlástalanabbul próbálja alárendelt tartományokká degradálni az EU elvben egyenrangú és független tagállamait

 – jelentette ki.

XIV. Leó pápa szavait idézve azt mondta: darabokban zajló világháború, amit látunk, azaz a világháború nem fenyeget, hanem már zajlik. Ukrajnában már fegyverekkel, Magyarország és az európai emberek ellen még csak politikai és gazdasági eszközökkel, de ugyanaz a háború zajlik. Ennek célja a nemzetek érdekeit képviselő állami közhatalom megtörése és alárendelése a globális hatókörű gazdasági és pénzügyi erőcsoportoknak, amelyek semmiféle demokratikus legitimációval nem rendelkeznek, sőt a nemzetállamok demokratikus döntéshozatali mechanizmusait csupán a profitjuk maximalizálása előtti szükségtelen akadálynak tekintik, aminek eltávolítása érdekében készek akár a világot is lángba borítani.

Az európai elit jelentős része ennek a pénz magánhatalomnak a „csicskája”, az EU brüsszeli intézményrendszere ennek jelenleg legfontosabb politikai központja, „Peter Magyar és pártja pedig ennek a brüsszeli korrupt háborús maffiának magyarországi kreatúrája és ügynöklerakata”

 – fogalmazott.

Az Országgyűlés elnöke jelezte: ezeréves múltunk tudatában nem akarunk -„egy Mammon-birodalom uzsoracsapdájába vetett, önazonosságuktól és öntudatuktól, szabadságuktól megfosztott alattvalói lenni, akiket esetleg egy Brüsszelből parancsnokolt kozák hordával látnak jónak féken tartani.

Azok akarunk maradni, akik vagyunk

 – fogalmazott Kövér László.

Borítókép: Kövér László házelnök a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 31. kongresszusán (Fotó: MW/Ladóczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

