varga barnabáskonferencialigaaek athénaekceljegörög

„Hihetetlen, amit Varga Barnabás tett!” – még ment az AEK meccse, de már világgá kürtölték

A nemzetközi labdarúgóporondon csütörtökön az Európa-liga mellett a Konferencialigában is a nyolcaddöntős párharcok első meccsei voltak műsoron. Varga Barnabás csapata, a görög AEK Athén a szlovén Celje vendégeként lépett pályára, és Varga már a harmadik percben vezetést szerzett csapatának. Az AEK végül 4-0-ra győzött.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 22:54
Varga Barnabás a Konferencialigában most játszott először az AEK Athén csapatában
Varga Barnabás a Konferencialigában most játszott először az AEK Athén csapatában Forrás: Instagram.com/aekfc_official
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Konferencialiga alapszakaszában az AEK Athén a harmadik helyen zárt, ezzel automatikusan bejutott a legjobb 16 közé. A Celje az alapszakaszban a 13. helyen végzett, a rájátszásban pedig előbb idegenben, majd otthon is 3-2-re győzött a koszovói Drita ellen, így került be a nyolcaddöntőbe. Varga Barnabás január 6-án igazolt a Ferencváros csapatából az AEK-hez, a Konferencialigában még nem játszhatott a görögöknél, de új csapatában gyorsan alapember lett. A görög bajnokságban eddig kilenc meccsen négy gólt és két gólpasszt jegyzett, s a mértékadó Transfermarkt a piaci értékét a héten 3 millió euróról négymillióra emelte. Ezzel az AEK keretének Varga Barnabás az ötödik legértékesebb játékosa, csak a szerb Luka Jovics, a mexikói Orbelin Pineda (mindkettő 7 millió), a kameruni Harold Moukoudi (5 millió) és a mauritániai  Aboubakary Koita (4,5 millió) előzi meg, de a görög Lazaros Rota és a svájci Dereck Kutesa is négymilliót ér.

Varga Barnabás biztos pont az AEK Arthén csapatban
Varga Barnabás biztos pont az AEK Arthén csapatában Forrás: Facebook/AEK Athén

Varga Barnabás a Celje ellen is ott volt az AEK kezdőcsapatában, és gyorsan gólt szerzett

Az AEK keretének az összértéke 73,88 millió euró, a Celjéé csak 12,3 millió euró, ez is mutatja, hogy a párharcban a papírforma alapján a görögöknek áll a zászló. Ám az alapszakasz első fordulójában, október 2-án a Celje hazai pályán 3-1-re legyőzte az AEK-et, ez volt a görögök egyetlen veresége. Ahogyan azt borítékolhattuk, Marko Nikolics vezetőedző döntése értelmében Varga Barnabás Celjében is ott volt az AEK kezdőcsapatában, elöl összeállt a Jovics, Varga duó. 

Varga Barnabás az AEK kezdőcsapatában
Varga Barnabás az AEK kezdőcsapatában Forrás: X/AEK F.C.

A találkozó második percében Varga labdát szerzett, Gacsinovicsot indította, és az akcióból szöglet lett. Marin ívelte középre a labdát, Varga pedig befejelte, a harmadik percben az ő góljával vezetett az AEK (0-1). Varga Barnabás ezzel nem akármilyen tettet mondhat magának: a 2025/26-os szezonban mindhárom nemzetközi kupasorozatban betalált, és ez lett a 11. gólja. 

Celje 0-1 AEK Athén - Varga Barnabás 3',
u /4gjdtokurwa , labdarúgás

„Hihetetlen, de igaz: Varga idén mindhárom UEFA-sorozatban gólt szerzett!” – ezzel a címmel a görög Athletiko is gyorsan írt egy cikket. De ezt a Gazzetta is azonnal megosztotta a nagyvilággal.

Honfitársunk a Ferencváros színeiben a Bajnokok Ligája selejtezőjében hatszor, az Európa-ligában négyszer volt eredményes, s immár a Konferencia-ligában is meglett az első gólja. Celjében aztán a 12. percben Varga majdnem megint betalált, Jovics labdájával kiugrott, de a lövése a kapufán csattant.

A görög Sportal rámutatott még egy kuriózumra: a már említett októberi meccsen, amelyen a Celje 3-1-re verte az AEK-et, a szlovének mindhárom gólját a horvát Franko Kovacevic szerezte, aki ma már a Ferencváros játékosa, és éppen Varga pótlására érkezett a magyar bajnokhoz. Így Varga nem csak nagy erősítés az AEK-nek, még meg is gyengítette a Celjét.

A 33. percben Koita, a 36. percben pedig Gacsinovics is erdményes volt, félidőben 3-0-ra vezetett az AEK. Fordulás után a 49. percben Moukoudi is betalált, az AEK 4-0-ra győzött. Varga Barnabás végig a pályán volt, a Sofascore-tól 8,7-es osztályzatot kapott, a portálnál ezzel ő lett a mezőny legobbja. 

Európa-liga, nyolcaddöntő, első mérkőzések:

  • Ferencváros–SC Braga (portugál) 2-0 (1-0)
  • Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol) 1-0 (0-0)
  • VfB Stuttgart (német)–FC Porto (portugál) 1-2 (1-2)
  • Bologna (olasz)–AS Roma (olasz) 1-1 (0-0)
  • Lille (francia)–Aston Villa (angol) 0-1 (0-0)
  • KRC Genk (belga)–SC Freiburg (német) 1-0 (1-0)
  • Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia) 1-1 (1-0)
  • Nottingham Forest (angol)–FC Midtjylland (dán) 0-1 (0-0)

Baráth Péter csapata, a Sigma Olomouc döntetlenre végzett

A Konferencialigában Varga Barnabás mellett még egy magyar játékos érdekelt volt. Baráth Péter csapata, a Sigma Olomouc házigazdaként gól nélküli döntetlent játszott a német FSV Mainz csapatával. Baráth végig a pályán volt. A vendégek a 95. percben betaláltak, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt.

Konferencialiga, nyolcaddöntő, első mérkőzések:

  • Lech Poznan (lengyel)–Sahtar Donyeck (ukrán) 1-3 (0-1)
  • AZ Alkmaar (holland)–Sparta Praha (cseh) 2-1 (1-0)
  • Samsunspor (török)–Rayo Vallecano (spanyol) 1-3 (1-2)
  • HNK Rijeka (horvát)–Racing Strasbourg (francia) 1-2 (0-1)
  • Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi) 0-0
  • Fiorentina (olasz)–Raków Czestochowa (lengyel) 2-1 (0-0)
  • NK Celje (szlovén)–AEK Athén (görög) 0-4 (0-3)
  • Sigma Olomouc (cseh)–FSV Mainz (német) 0-0
     

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu