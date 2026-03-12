„Hihetetlen, amit Varga Barnabás tett!” – még ment az AEK meccse, de már világgá kürtölték

A Konferencialiga alapszakaszában az AEK Athén a harmadik helyen zárt, ezzel automatikusan bejutott a legjobb 16 közé. A Celje az alapszakaszban a 13. helyen végzett, a rájátszásban pedig előbb idegenben, majd otthon is 3-2-re győzött a koszovói Drita ellen, így került be a nyolcaddöntőbe. Varga Barnabás január 6-án igazolt a Ferencváros csapatából az AEK-hez, a Konferencialigában még nem játszhatott a görögöknél, de új csapatában gyorsan alapember lett. A görög bajnokságban eddig kilenc meccsen négy gólt és két gólpasszt jegyzett, s a mértékadó Transfermarkt a piaci értékét a héten 3 millió euróról négymillióra emelte. Ezzel az AEK keretének Varga Barnabás az ötödik legértékesebb játékosa, csak a szerb Luka Jovics, a mexikói Orbelin Pineda (mindkettő 7 millió), a kameruni Harold Moukoudi (5 millió) és a mauritániai Aboubakary Koita (4,5 millió) előzi meg, de a görög Lazaros Rota és a svájci Dereck Kutesa is négymilliót ér.

Varga Barnabás biztos pont az AEK Arthén csapatában Forrás: Facebook/AEK Athén

Varga Barnabás a Celje ellen is ott volt az AEK kezdőcsapatában, és gyorsan gólt szerzett

Az AEK keretének az összértéke 73,88 millió euró, a Celjéé csak 12,3 millió euró, ez is mutatja, hogy a párharcban a papírforma alapján a görögöknek áll a zászló. Ám az alapszakasz első fordulójában, október 2-án a Celje hazai pályán 3-1-re legyőzte az AEK-et, ez volt a görögök egyetlen veresége. Ahogyan azt borítékolhattuk, Marko Nikolics vezetőedző döntése értelmében Varga Barnabás Celjében is ott volt az AEK kezdőcsapatában, elöl összeállt a Jovics, Varga duó.

Varga Barnabás az AEK kezdőcsapatában Forrás: X/AEK F.C.

A találkozó második percében Varga labdát szerzett, Gacsinovicsot indította, és az akcióból szöglet lett. Marin ívelte középre a labdát, Varga pedig befejelte, a harmadik percben az ő góljával vezetett az AEK (0-1). Varga Barnabás ezzel nem akármilyen tettet mondhat magának: a 2025/26-os szezonban mindhárom nemzetközi kupasorozatban betalált, és ez lett a 11. gólja.

„Hihetetlen, de igaz: Varga idén mindhárom UEFA-sorozatban gólt szerzett!” – ezzel a címmel a görög Athletiko is gyorsan írt egy cikket. De ezt a Gazzetta is azonnal megosztotta a nagyvilággal.

Honfitársunk a Ferencváros színeiben a Bajnokok Ligája selejtezőjében hatszor, az Európa-ligában négyszer volt eredményes, s immár a Konferencia-ligában is meglett az első gólja. Celjében aztán a 12. percben Varga majdnem megint betalált, Jovics labdájával kiugrott, de a lövése a kapufán csattant.