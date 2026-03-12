Nawrocki megálljt parancsolt Brüsszel hitelprogramjának

Karol Nawrocki egyebek között azzal érvelt, hogy a csaknem 43,7 milliárd euróra szóló SAFE-hitel összegével együtt 42,2 milliárd euró kamatot is vissza kellene fizetni.

Nawrocki megvétózza a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt Fotó: AFP

Kifogásolta az uniós program feltételrendszerét is, amelyben az szerepel Nawrocki szerint, hogy Brüsszel „önkényesen felfüggeszthetné” a finanszírozást.

Felszólította a kormánykoalíciót, hogy „sürgősen dolgozzon” az uniós hitelprogramhoz alternatív, a lengyel jegybank közreműködésével előkészített, a bank aranykészleteire alapozó tervezeten, amelyet ő ezen a héten nyújtott be a parlamentnek.