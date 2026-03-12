Karol NawrockiBrüsszelhitelprogramvédelmi képesség

Nawrocki megálljt parancsolt Brüsszel hitelprogramjának

A lengyel elnök megvétózza a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt. Döntéséről Karol Nawrocki a több tévécsatornán és a közösségi médiában közvetített nyilatkozatában tájékoztatta csütörtök este a közvéleményt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 12. 22:51
Nawrocki megálljt parancsolt Brüsszel hitelprogramjának Forrás: AFP
Karol Nawrocki egyebek között azzal érvelt, hogy a csaknem 43,7 milliárd euróra szóló SAFE-hitel összegével együtt 42,2 milliárd euró kamatot is vissza kellene fizetni. 

Nawrocki megvétózza a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt
Nawrocki megvétózza a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt Fotó: AFP

Kifogásolta az uniós program feltételrendszerét is, amelyben az szerepel Nawrocki szerint, hogy Brüsszel „önkényesen felfüggeszthetné” a finanszírozást.

Felszólította a kormánykoalíciót, hogy „sürgősen dolgozzon” az uniós hitelprogramhoz alternatív, a lengyel jegybank közreműködésével előkészített, a bank aranykészleteire alapozó tervezeten, amelyet ő ezen a héten nyújtott be a parlamentnek.

Európa fegyverkezik, hogy készen álljon az orosz fenyegetésre

Az Európai Unió védelmi hitelprogramja a vártnál is nagyobb érdeklődést váltott ki több tagállam részéről. A SAFE-keretében számos ország kérelme már zöld utat kapott, míg néhány ország esetében a kiértékelés még zajlik. 

Borítókép: Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: AFP)

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

