Nawrocki megálljt parancsolt Brüsszel hitelprogramjának

Karol Nawrocki egyebek között azzal érvelt, hogy a csaknem 43,7 milliárd euróra szóló SAFE-hitel összegével együtt 42,2 milliárd euró kamatot is vissza kellene fizetni.
Kifogásolta az uniós program feltételrendszerét is, amelyben az szerepel Nawrocki szerint, hogy Brüsszel „önkényesen felfüggeszthetné” a finanszírozást.
Felszólította a kormánykoalíciót, hogy „sürgősen dolgozzon” az uniós hitelprogramhoz alternatív, a lengyel jegybank közreműködésével előkészített, a bank aranykészleteire alapozó tervezeten, amelyet ő ezen a héten nyújtott be a parlamentnek.
