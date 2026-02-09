védelmi iparhitelprogramEurópai Unió

Európa fegyverkezik, hogy készen álljon az orosz fenyegetésre

Az Európai Unió védelmi hitelprogramja a vártnál is nagyobb érdeklődést váltott ki a tagállamok részéről. A SAFE-keretében számos ország kérelme már zöld utat kapott, míg néhány ország esetében a kiértékelés még zajlik. Az unió program célja egyértelmű: megerősíteni saját védelmi kapacitásait és nagyobb felelősséget vállalni Európa biztonságáért.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 6:07
Vlagyimir Putyin orosz elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tavaly májusban az Európai Unió 150 milliárd eurós hitelösszegről állapodott meg, amelyet a tagállamok az európai biztonság és védelem megerősítésére használhatnak fel. A SAFE, vagyis az európai biztonsági cselekvési eszköz keretében a tagállamok jelentős összegre pályázhatnak, amennyiben a védelmi ipari termelésbe kívánnak beruházni. A hitelprogram iránt a vártnál is nagyobb érdeklődés mutatkozott – számolt be róla a Bloomberg.

A SAFE, vagyis az európai biztonsági cselekvési eszköz keretében a tagállamok jelentős összegre pályázhatnak, amennyiben a védelmi ipari termelésbe kívánnak beruházni
A SAFE, vagyis az európai biztonsági cselekvési eszköz keretében a tagállamok jelentős összegre pályázhatnak, amennyiben a védelmi ipari termelésbe kívánnak beruházni
Fotó: ANADOLU AGENCY

Az uniós tagállamok összesen mintegy 190 milliárd euró értékben nyújtották be igényeiket. A bizottság ebből körülbelül 150 milliárd eurót hagyott jóvá, majd felkérte az országokat kiadási terveik kidolgozására. Ezek feldolgozása jelenleg is zajlik. Az elmúlt napokban 19 tagállam terveit jóváhagyták, míg három ország esetében még folyik a kiértékelés. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyarország is benyújtotta nemzeti beruházási tervét a SAFE keretében.

A SAFE-keret várhatóan idén tavasszal kimerül, ezután a bizottság átfogó értékelést készít a program tapasztalatairól. Ezt követően megvizsgálják egy újabb finanszírozási kör megvalósíthatóságát, amely akár egy második hitelprogram elindítását is magában foglalhatja. A Bloombergnek nyilatkozó források szerint több lehetséges megoldás is napirenden van, ezek közül az egyik egy újabb, a mostanihoz hasonló hitelkonstrukció.

Az Európai Unió gyors ütemben szeretné bővíteni saját védelmi termelési kapacitásait. A cél az, hogy a közösség képes legyen megvédeni magát Oroszországgal szemben, valamint reagáljon Donald Trump azon felhívására, hogy Európa vállaljon nagyobb szerepet a saját maga biztonságáért.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojeleknémetország

Von Kleist szelleme Münchenben

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A legrosszabbat, a világháborút az emberiség el tudta kerülni. Kérdés, meddig?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu