Európa fegyverkezik, hogy készen álljon az orosz fenyegetésre

Az uniós tagállamok összesen mintegy 190 milliárd euró értékben nyújtották be igényeiket. A bizottság ebből körülbelül 150 milliárd eurót hagyott jóvá, majd felkérte az országokat kiadási terveik kidolgozására. Ezek feldolgozása jelenleg is zajlik. Az elmúlt napokban 19 tagállam terveit jóváhagyták, míg három ország esetében még folyik a kiértékelés. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyarország is benyújtotta nemzeti beruházási tervét a SAFE keretében.

A SAFE-keret várhatóan idén tavasszal kimerül, ezután a bizottság átfogó értékelést készít a program tapasztalatairól. Ezt követően megvizsgálják egy újabb finanszírozási kör megvalósíthatóságát, amely akár egy második hitelprogram elindítását is magában foglalhatja. A Bloombergnek nyilatkozó források szerint több lehetséges megoldás is napirenden van, ezek közül az egyik egy újabb, a mostanihoz hasonló hitelkonstrukció.