Tavaly májusban az Európai Unió 150 milliárd eurós hitelösszegről állapodott meg, amelyet a tagállamok az európai biztonság és védelem megerősítésére használhatnak fel. A SAFE, vagyis az európai biztonsági cselekvési eszköz keretében a tagállamok jelentős összegre pályázhatnak, amennyiben a védelmi ipari termelésbe kívánnak beruházni. A hitelprogram iránt a vártnál is nagyobb érdeklődés mutatkozott – számolt be róla a Bloomberg.
Európa fegyverkezik, hogy készen álljon az orosz fenyegetésre
Az Európai Unió védelmi hitelprogramja a vártnál is nagyobb érdeklődést váltott ki a tagállamok részéről. A SAFE-keretében számos ország kérelme már zöld utat kapott, míg néhány ország esetében a kiértékelés még zajlik. Az unió program célja egyértelmű: megerősíteni saját védelmi kapacitásait és nagyobb felelősséget vállalni Európa biztonságáért.
Az uniós tagállamok összesen mintegy 190 milliárd euró értékben nyújtották be igényeiket. A bizottság ebből körülbelül 150 milliárd eurót hagyott jóvá, majd felkérte az országokat kiadási terveik kidolgozására. Ezek feldolgozása jelenleg is zajlik. Az elmúlt napokban 19 tagállam terveit jóváhagyták, míg három ország esetében még folyik a kiértékelés. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyarország is benyújtotta nemzeti beruházási tervét a SAFE keretében.
A SAFE-keret várhatóan idén tavasszal kimerül, ezután a bizottság átfogó értékelést készít a program tapasztalatairól. Ezt követően megvizsgálják egy újabb finanszírozási kör megvalósíthatóságát, amely akár egy második hitelprogram elindítását is magában foglalhatja. A Bloombergnek nyilatkozó források szerint több lehetséges megoldás is napirenden van, ezek közül az egyik egy újabb, a mostanihoz hasonló hitelkonstrukció.
Az Európai Unió gyors ütemben szeretné bővíteni saját védelmi termelési kapacitásait. A cél az, hogy a közösség képes legyen megvédeni magát Oroszországgal szemben, valamint reagáljon Donald Trump azon felhívására, hogy Európa vállaljon nagyobb szerepet a saját maga biztonságáért.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
