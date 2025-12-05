Súlyos figyelmeztetést küldött Európának Trump

Donald TrumpEurópamigráció

Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája nem kertel: Donald Trump amerikai elnök dokumentuma szerint az Európai Unió birodalmi törekvései és az ellenőrizetlen migráció a kontinens teljes kulturális összeomlásához vezethetnek. Trump szerint Európa húsz éven belül szembesülhet a „civilizációs eltörlés” rémképével, ha nem történik radikális irányváltás.

Munkatársunktól
2025. 12. 05. 21:33
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Getty Images via AFP
Megdöbbentően őszinte és a brüsszeli elit számára kijózanító dokumentumot tett közzé az éjszaka folyamán a Fehér Ház. Donald Trump amerikai elnök adminisztrációjának új, 33 oldalas Nemzetbiztonsági Stratégiája alapjaiban írja át a transzatlanti kapcsolatok ideológiai térképét.

Brüsszel egyelőre köpni-nyelni nem tud Trump stratégiájával kapcsolatban
Brüsszel egyelőre köpni-nyelni nem tud Trump stratégiájával kapcsolatban (Fotó: AFP)

Míg a korábbi demokrata vezetés alatt Washington gyakran asszisztált a brüsszeli központosítási törekvésekhez, a mostani irányvonal éles kritikával illeti az Európai Unió tevékenységét, amelyet a politikai szabadság és a nemzeti szuverenitás aláásójaként azonosít. A dokumentum legsúlyosabb megállapítása szerint Európa gazdasági problémái eltörpülnek a valós veszély, a „civilizációs eltörlés” és a teljes kulturális felbomlás mellett – mutat rá a Politico brüsszeli hírportál.

Brüsszel veszélyezteti Európa jövőjét

A stratégia pontról pontra veszi azokat a tüneteket, amelyekre az európai szuverenista erők már régóta figyelmeztetnek. Az amerikai dokumentum szerint 

a kontinenst fenyegető legnagyobb veszélyek között szerepelnek az Európai Unió és más nemzetek feletti szervezetek szuverenitásromboló lépései, valamint azok a migrációs politikák, amelyek visszafordíthatatlanul átalakítják a kontinens etnikai és kulturális arculatát.

A dokumentum kiemeli a szólásszabadság elleni cenzúrát, amelyre Brüsszelben előszeretettel hivatkoznak „dezinformáció elleni harc” néven, a politikai ellenzék elnyomását, a drámai mértékben zuhanó születésszámokat, valamint a nemzeti identitás és önbizalom szisztematikus lerombolását.

Washington diagnózisa szerint mindez nem a távoli jövő problémája: a folyamatok olyan sebességgel zajlanak, hogy a következő két évtizedben a kontinens visszafordíthatatlan változásokon mehet keresztül. A dokumentum nyíltan fogalmaz a demográfiai realitásokkal kapcsolatban is: hosszú távon több mint valószínűnek tartja, hogy egyes NATO-tagállamok lakossága néhány évtizeden belül többségében nem európai származásúvá válik, elsősorban az afrikai és muszlim országokból érkező bevándorlás következtében.

Trump a patrióta erők mellett

A dokumentum talán legfontosabb politikai üzenete, hogy az Egyesült Államok természetes szövetségesként tekint az európai nemzeti, patrióta pártokra. A stratégia hangsúlyozza: Amerika arra bátorítja európai szövetségeseit, hogy mozdítsák elő a nemzeti szellem újjászületését. A Fehér Ház szerint a patrióta európai pártok növekvő befolyása „nagy optimizmusra ad okot”.

Trump külpolitikai világképe szerint az Egyesült Államok számára Európa továbbra is stratégiailag és kulturálisan létfontosságú partner, ám a jelenlegi brüsszeli irányvonal nem a partnerséget, hanem a hanyatlást szolgálja.

Ukrajna és a béke kérdése

A stratégia kitér az orosz–ukrán háború lezárását az Egyesült Államok érdekének tekinti, célja pedig a „stratégiai stabilitás” helyreállítása Oroszországgal. Különösen figyelemre méltó, hogy a dokumentum kritikával illeti az európai „instabil kisebbségi kormányokat”, amelyek irreális elvárásokat támasztanak a háború kimenetelével kapcsolatban, és ezzel akadályozzák a békefolyamatot.

A NATO bővítésével kapcsolatban a dokumentum szintén józan önmérsékletre int: prioritásként kezeli annak a látszatnak – és valóságnak – a felszámolását, miszerint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete egy folyamatosan és automatikusan terjeszkedő szövetség lenne.

Brüsszel köpni-nyelni sem tud

Az Európai Bizottság reakciója egyelőre a zavarodottságot tükrözi. Paula Pinho vezető szóvivő újságírói kérdésre mindössze annyit közölt, hogy tudomásuk van a jelentésről, de „még nem volt idejük megvizsgálni”, és az EU végrehajtó szerve „határozottan” ismertetni fogja álláspontját a megfelelő időben. A hallgatás beszédes: Brüsszelben vélhetően nehezen emésztik meg, hogy a tengerentúli szövetséges immár nem a föderalista álmokat támogatja, hanem tükröt tart az elhibázott európai politika elé. Donald Trump „térképnek” nevezte a dokumentumot, amely biztosítja, hogy Amerika a szabadság otthona maradjon – és most már Európának is ezt az utat ajánlja a civilizációs öngyilkosság helyett.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images via AFP)

