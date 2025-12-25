A Bayern München ezzel az igazolással mindent vitt, a Liverpool a mai napig nem orvosolta a hiányát

Lassan a topbajnokságok féltávhoz érnek a 2025/26-os idényben. Nyáron a sajtó még attól volt a hangos, hogy a legnagyobb klubok – főként a Premier League-ben – hány száz millió eurót költöttek a játékosra, akkor nagy kérdés volt, hogy a legdrágábbak tényleg megérik-e a pénzüket, vagy a Bundesliga legjobbja, a Bayern München Harry Kane után újra nyerőt húz-e az angol ligából. Jelen cikkben nem szeretnénk ítéletet hozni – hisz ez egy fél idény után nem is lenne igazságos –, csupán azt vizsgáljuk meg, hogy a nyáron több tízmillióért klubot váltó játékosok közül kiknek sikerült a legjobban a beilleszkedés új csapatukba.

Luis Díaz ősszel nem egyszer mentette meg a Bayern Münchent (Fotó: DPA/Sven Hoppe)

Telitalálat volt a Bayern München számára, a Liverpool túl hamar engedte el?

Azt már nyáron, amikor a német rekordbajnok 70 millió euróért leigazolta a kolumbiai szélsőt, Luis Díazt, akkor sejteni lehetett, hogy a Bayern rövid távon remek üzletet kötött. Ahogy a Liverpool is. A 28 éves támadóban még két-három jó idény benne van – a mostaniban ezt bizonyítja is –, ugyanakkor az angol bajnoknak mérlegelnie kellett: további évekre a klub meghatározó játékosa lesz Díaz, vagy most, amikor a legjobb pénzen lehet értékesíteni, eladja? A Liverpool az utóbbit választotta – az már persze más kérdés, hogy a Vörösök a nyáron igazából őt nem pótolták, ami a visszaesésük egyik oka –, a Bayern mindezt köszönte szépen.

Díaz a bajnokságban 14 meccsen 14 gólban vállalt szerepet (nyolc gól és hat gólpassz),

a Bajnokok Ligájában négy találkozón háromszor volt eredményes.

A BL-ben sokak számára emlékezetes, hogy a PSG elleni rangadón előbb duplázott, majd az első félidő végén egy brutális belépőért piros lapot kapott ., hárommeccses eltiltásából még egy van hátra. A bajnokságban pedig Schäfer András csapatának, az Union Berlinnek rúgott álomgólja az alapvonalról minden bizonnyal az idény egyik legszebb gólja volt.

⚽ Luis Díaz's goal for Bayern Munich against Union Berlin has been awarded the Bundesliga Goal of the Month for November.



I'm not going to explain why. Just watch it over and over again. pic.twitter.com/m0e7GrxER1 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) December 12, 2025

Egy támadó a Liverpoolnak is betalált

Arról már rengeteg cikk született, hogy a Liverpool a nyáron leuralta az átigazolási ablakot, és közel 500 millió eurót költött a nyáron. A három legdrágább igazolás is Arne Slot csapatához köthető. Alexander Isak idáig alaposan megissza a levét annak, hogy a nyáron sztrájkolás után váltott klubot, a hétvégén pedig a Tottenham elleni meccsen a gólja után eltört a lába, hosszú kihagyás vár rá . A svédnek gólpasszt kiosztó Florian Wirtz szép lassan megtalálja a helyét Liverpoolban, neki az áttörés már tavasszal is megjöhet.

Hugo Ekitiké viszont már berobbant. A 23 éves francia támadó az elmúlt három PL-meccsen ötször is betalált. A csatár sokszínűségéről sokat elmond, hogy ezen öt találatot hol ballal, hol jobbal, hol pedig fejjel szerezte.

A 95 millió euróért érkező Ekitikére a Liverpoolnak a következő hetekben még inkább szüksége lesz Isak és az Afrika-kupán szereplő Mohamed Szalah hiányában.