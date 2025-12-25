LiverpoolBayern MünchenLuis DíazHugo EkitikéReal Madrid

A Bayern München ezzel az igazolással mindent vitt, a Liverpool a mai napig nem orvosolta a hiányát

A legdrágább mindig a legjobb? Ez a labdarúgásban sincs mindig így, de azért néha akadnak kivételek. Annak igyekeztünk utánajárni, hogy a nyári átigazolási időszakban csillagászati összegért klubot váltó játékosok között kik azok, akik remekül beilleszkedtek az új környezetbe: az egyik legnagyobbat a Bayern München nyerte, a Liverpooltól távozó Luis Díaz a mai napig gondot jelent a Vörösök támadójátékában.

Perlai Bálint
2025. 12. 25. 6:35
Luis Díaz 2025 tavaszán bajnoki címet nyert a Liverpool színeiben, majd nyáron Münchenbe igazolt
Luis Díaz 2025 tavaszán bajnoki címet nyert a Liverpool színeiben, majd nyáron Münchenbe igazolt Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Lassan a topbajnokságok féltávhoz érnek a 2025/26-os idényben. Nyáron a sajtó még attól volt a hangos, hogy a legnagyobb klubok – főként a Premier League-ben – hány száz millió eurót költöttek a játékosra, akkor nagy kérdés volt, hogy a legdrágábbak tényleg megérik-e a pénzüket, vagy a Bundesliga legjobbja, a Bayern München Harry Kane után újra nyerőt húz-e az angol ligából. Jelen cikkben nem szeretnénk ítéletet hozni – hisz ez egy fél idény után nem is lenne igazságos –, csupán azt vizsgáljuk meg, hogy a nyáron több tízmillióért klubot váltó játékosok közül kiknek sikerült a legjobban a beilleszkedés új csapatukba. 

Luis Díaz ősszel nem egyszer mentette meg a Bayern Münchent
Luis Díaz ősszel nem egyszer mentette meg a Bayern Münchent (Fotó: DPA/Sven Hoppe)

Telitalálat volt a Bayern München számára, a Liverpool túl hamar engedte el?

Azt már nyáron, amikor a német rekordbajnok 70 millió euróért leigazolta a kolumbiai szélsőt, Luis Díazt, akkor sejteni lehetett, hogy a Bayern rövid távon remek üzletet kötött. Ahogy a Liverpool is. A 28 éves támadóban még két-három jó idény benne van – a mostaniban ezt bizonyítja is –, ugyanakkor az angol bajnoknak mérlegelnie kellett: további évekre a klub meghatározó játékosa lesz Díaz, vagy most, amikor a legjobb pénzen lehet értékesíteni, eladja? A Liverpool az utóbbit választotta – az már persze más kérdés, hogy a Vörösök a nyáron igazából őt nem pótolták, ami a visszaesésük egyik oka –, a Bayern mindezt köszönte szépen. 

  • Díaz a bajnokságban 14 meccsen 14 gólban vállalt szerepet (nyolc gól és hat gólpassz),
  • a Bajnokok Ligájában négy találkozón háromszor volt eredményes.

A BL-ben sokak számára emlékezetes, hogy a PSG elleni rangadón előbb duplázott, majd az első félidő végén egy brutális belépőért piros lapot kapott ., hárommeccses eltiltásából még egy van hátra. A bajnokságban pedig Schäfer András csapatának, az Union Berlinnek rúgott álomgólja az alapvonalról minden bizonnyal az idény egyik legszebb gólja volt. 

Egy támadó a Liverpoolnak is betalált

Arról már rengeteg cikk született, hogy a Liverpool a nyáron leuralta az átigazolási ablakot, és közel 500 millió eurót költött a nyáron. A három legdrágább igazolás is Arne Slot csapatához köthető. Alexander Isak idáig alaposan megissza a levét annak, hogy a nyáron sztrájkolás után váltott klubot, a hétvégén pedig a Tottenham elleni meccsen a gólja után eltört a lába, hosszú kihagyás vár rá . A svédnek gólpasszt kiosztó Florian Wirtz szép lassan megtalálja a helyét Liverpoolban, neki az áttörés már tavasszal is megjöhet. 

Hugo Ekitiké viszont már berobbant. A 23 éves francia támadó az elmúlt három PL-meccsen ötször is betalált. A csatár sokszínűségéről sokat elmond, hogy ezen öt találatot hol ballal, hol jobbal, hol pedig fejjel szerezte. 

A 95 millió euróért érkező Ekitikére a Liverpoolnak a következő hetekben még inkább szüksége lesz Isak és az Afrika-kupán szereplő Mohamed Szalah hiányában.

Így éli Ekitiké a mindennapjait Liverpoolban:

A Real Madrid tökéletes védelmi párosa

A királyi gárdánál jelenleg nap mint nap Xabi Alonso vezetőedző állását firtató cikkek jelennek meg, miután a Real Madrid az a csapat, amely ha már három meccsen nyeretlen marad, akkor elkezdik a vészharangot kongatni. Kétségtelen, hogy ez a fajta a győztes mentalitás vitte a klubot a csúcsra, de jelenleg ennek sokkal inkább az árnyoldalát láthatjuk. Xabival egyébként 2025 utolsó három meccsét megnyerte a Real, így most pár napig ismét nem kell edzőkérdésről beszélni.

A rivaldafényt Xabi mellett Kylian Mbappé remek teljesítménye és Víncius Júnior hisztije viszi el, mindeközben a nyáron érkező két védő, Dean Huijsen és Álvaro Carreras csendben végzi a dolgát. A 20 éves Huijsen a Bournemouth-ból közel 60 millió euróért érkezett, ami úgy nézve hatalmas összeg, hogy az angol klub egy éve mindössze 15 millió eurót fizetett érte a Juventusnak. A labdával rendkívül magabiztos, csaknem két méter magas belső hátvéd sérülés miatt ősszel öt meccs erejéig kiszorult a csapatból, de egyébként Xabi Alonso bizalma töretlen a holland felé. 

Dean Huijsen, a Real Madrid védője a Sevilla ellen is a legmagasabbra ugrott
Dean Huijsen, a Real Madrid védője a Sevilla ellen is a legmagasabbra ugrott (Fotó: AFP/Oscar Del Pozo)

Hasonlókat lehet mondani Carrerasról is, aki a Real akadémiáján nőtt fel, és a klub az opciós jogát kihasználva visszavásárolta őt a Benficától. A spanyol sztárcsapatnak alaposan a zsebébe kellett nyúlnia, a portugálok 50 millió euróval gazdagodtak. A Realnál nagy szüksége volt Carrerasra, ugyanis Marcelo 2022-es távozása óta senki nem tudta betölteni a brazil által hagyott űrt. Ferland Mendy, David Alaba is csak időszakos megoldás lehetett, ugyanakkor a most 22 éves spanyol hosszú távon oldhatja meg a klub gondjait. Carrerastól egyből bedobták a mély vízbe, de idáig remekül szerepel, emlékezzünk csak a Liverpool elleni BL-meccsre, amikor könnyedén leszedte a pályáról Mohamed Szalahot. Fejben még azonban fejlődnie kell, a Celta Vigo ellen pár perc alatt szedett össze két sárga lapot.

Liverpool nem, Arsenal igen: bajnoki cím lehet a jutalma

Az nem titok, hogy a Vörösök 2024 nyarán mindent megtettek azért, hogy leigazolják a spanyol Real Sociedad középpályását, Martin Zubimendit. A Liverpool a klubbal meg is állapodott, csakhogy a spanyol hajthatatlan volt. Baszkföldön nőtt fel, a Sociedad játékosa már 2011 óta, itt vannak a barátai, a felesége és a gyerekei, ő biztos nem fog Angliába igazolni. A 26 éves játékos aztán 2025 nyarán, amikor az Arsenal megkereste, már máshogy gondolkozott. Szinte egyből igent mondott a londoni csapatnak, amely végül 70 millió euróért igazolta le az Európa-bajnokot.

A laikusok mondhatnák azt is, hogy kidobott pénz volt ez az összeg egy jobbára védekező középpályásért, csakhogy a modern futballban Zubimendi erényei az egyik legfontosabbak. Nem is meglepő módon a labdabiztos, progresszív középpályás mind a 17 Premier League-mérkőzésen játszott az Arsenalban, s Declan Rice-al kiegészülve félelmetesen stabilak az Ágyúsok középen. Zubimendi emellett távoli lövéseivel is felhívta már magára a figyelmet, a Nottingham Forest elleni 3-0-s győzelem alkalmával például kétszer is betalált. A Liverpool bizony bánhatja, hogy 2024-ben nem sikerült a spanyol elcsábítania. 

Mindez csak egy rövid lista volt a nyáron bevált drága igazolásokról. Érdemes lesz majd tavasszal, a 2025/26-os idény után ezt a listát újra felállítani, minden bizonnyal akkor még több jelölt lesz a leginkább bevált igazolások kategóriájában.

