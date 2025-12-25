A Bayern München ezzel az igazolással mindent vitt, a Liverpool a mai napig nem orvosolta a hiányát

Lassan a topbajnokságok féltávhoz érnek a 2025/26-os idényben. Nyáron a sajtó még attól volt a hangos, hogy a legnagyobb klubok – főként a Premier League-ben – hány száz millió eurót költöttek a játékosra, akkor nagy kérdés volt, hogy a legdrágábbak tényleg megérik-e a pénzüket, vagy a Bundesliga legjobbja, a Bayern München Harry Kane után újra nyerőt húz-e az angol ligából. Jelen cikkben nem szeretnénk ítéletet hozni – hisz ez egy fél idény után nem is lenne igazságos –, csupán azt vizsgáljuk meg, hogy a nyáron több tízmillióért klubot váltó játékosok közül kiknek sikerült a legjobban a beilleszkedés új csapatukba.
Telitalálat volt a Bayern München számára, a Liverpool túl hamar engedte el?
Azt már nyáron, amikor a német rekordbajnok 70 millió euróért leigazolta a kolumbiai szélsőt, Luis Díazt, akkor sejteni lehetett, hogy a Bayern rövid távon remek üzletet kötött. Ahogy a Liverpool is. A 28 éves támadóban még két-három jó idény benne van – a mostaniban ezt bizonyítja is –, ugyanakkor az angol bajnoknak mérlegelnie kellett: további évekre a klub meghatározó játékosa lesz Díaz, vagy most, amikor a legjobb pénzen lehet értékesíteni, eladja? A Liverpool az utóbbit választotta – az már persze más kérdés, hogy a Vörösök a nyáron igazából őt nem pótolták, ami a visszaesésük egyik oka –, a Bayern mindezt köszönte szépen.
- Díaz a bajnokságban 14 meccsen 14 gólban vállalt szerepet (nyolc gól és hat gólpassz),
- a Bajnokok Ligájában négy találkozón háromszor volt eredményes.
A BL-ben sokak számára emlékezetes, hogy a PSG elleni rangadón előbb duplázott, majd az első félidő végén egy brutális belépőért piros lapot kapott ., hárommeccses eltiltásából még egy van hátra. A bajnokságban pedig Schäfer András csapatának, az Union Berlinnek rúgott álomgólja az alapvonalról minden bizonnyal az idény egyik legszebb gólja volt.
Egy támadó a Liverpoolnak is betalált
Arról már rengeteg cikk született, hogy a Liverpool a nyáron leuralta az átigazolási ablakot, és közel 500 millió eurót költött a nyáron. A három legdrágább igazolás is Arne Slot csapatához köthető. Alexander Isak idáig alaposan megissza a levét annak, hogy a nyáron sztrájkolás után váltott klubot, a hétvégén pedig a Tottenham elleni meccsen a gólja után eltört a lába, hosszú kihagyás vár rá . A svédnek gólpasszt kiosztó Florian Wirtz szép lassan megtalálja a helyét Liverpoolban, neki az áttörés már tavasszal is megjöhet.
Hugo Ekitiké viszont már berobbant. A 23 éves francia támadó az elmúlt három PL-meccsen ötször is betalált. A csatár sokszínűségéről sokat elmond, hogy ezen öt találatot hol ballal, hol jobbal, hol pedig fejjel szerezte.
A 95 millió euróért érkező Ekitikére a Liverpoolnak a következő hetekben még inkább szüksége lesz Isak és az Afrika-kupán szereplő Mohamed Szalah hiányában.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!