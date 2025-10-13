Rendkívüli

  • Magyar Nemzet
Ezért nem akart Szoboszlai mellé igazolni, kitálalt az Arsenal Európa-bajnoka

Martin Zubimendi elárulta, miért utasította vissza tavaly a Liverpool ajánlatát, bár elsőre igent mondott rá. Az Európa-bajnok spanyol középpályás egy évvel később, azaz idén nyáron az Arsenalhoz igazolt, és nagyszerű teljesítménnyel kezdett a Premier League-ben. Tavalyi döntését a Liverpool masszív középpályás-sora – benne Szoboszlai Dominikkel – is befolyásolhatta. Az Arsenal sztárja állítja, nem bánta meg a döntését.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 12:12
Martin Zubimendi személyében tavaly Európa-bajnok spanyol középpályás érkezhetett volna Szoboszlai mellé a Liverpoolba, de inkább az Arsenalban kötött ki Fotó: TOM WELLER Forrás: DPA
Tavaly nyáron Martin Zubimendi közel került ahhoz, hogy a Liverpool futballistája legyen. A most 26 éves belső középpályás akkor még a Real Sociedad játékosa volt, és sikeres nyarat tudhatott maga mögött, hiszen a spanyol válogatottal Európa-bajnok lett, ráadásul az Anglia ellen 2-1-re megnyert döntőben kulcsszerep hárult rá: félidőben ő állt be a megsérülő, nem sokkal később már aranylabdás Rodri helyére. A Liverpool is ekkor figyelhetett fel rá, amelynek hiába volt ott Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Endo is, le akarta igazolni Zubimendit. Aki elsőre igen is mondott, aztán…

Zubimendi a Liverpool helyett az Arsenal mezében: Mac Allister ellen küzd, Szoboszlai a háttérből figyeli őket
Zubimendi a Liverpool helyett az Arsenal mezében: Mac Allister ellen küzd, Szoboszlai a háttérből figyeli őket. Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Aztán a spanyol Európa-bajnok mégis visszatáncolt, és úgy döntött, marad még egy évet a Real Sociedadban, majd idén nyáron hetvenmillió euróért a nagy rivális Arsenal igazolta le. Egy évvel korábban, 2023-ban a Liverpool pontosan ugyanennyiért vette meg Szoboszlait Lipcséből. Zubimendi most a The Guardiannek árulta el, hogy miért utasította vissza a Liverpoolt tavaly.

– Amikor bármilyen ajánlat érkezett, az első kérdés mindig az volt, hogy maradjak-e a Real Sociedadnál – magyarázta Zubimendi, aki erősen kötődött nevelőklubjához. – Akkor még nem jött el a megfelelő pillanat. Maradtam, nehéz idényem volt, de sokat tanultam belőle. Tavaly vállalni akartam a felelősséget, miután mások távoztak. Mindig próbáltam a megfelelő pillanatot kiválasztani, és örülök, hogy végül így alakult.

Szoboszlai is rivális lehetett volna, de az Arsenal megtalálta a helyét

Zubimendi döntésében az is komoly szerepet játszhatott , hogy tavaly nyáron a Liverpoolnál új korszak vette kezdetét, a leköszönő Jürgen Klopp helyét Arne Slot vette át. Az angol csapatnak ráadásul masszív és friss belső középpályás-sora volt: Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Endo is számításba jöhetett a posztján, akik mindannyian egy évvel korábban érkeztek az Anfieldre, így előnyben lehettek volna vele szemben. 

Így végül Zubimendi egy év kivárás után érkezett meg a Premier League-be, csak nem Liverpoolban, hanem Londonban landolt. A mostani szezonban pedig kulcsszerepet játszik abban, hogy az Arsenal jelenleg, hét forduló után egypontos előnnyel vezeti a bajnokságot a címvédő Liverpool előtt.

Zubimendi eddig kilenc tétmeccsen lépett pályára az Arsenal színeiben, hatszor végig a pályán volt. Játéka lehetővé tette, hogy Mikel Arteta edző új szerepkörben használhassa Declan Rice-t a középpályán.

– Figyeltem az Arsenalt, és tetszett, amit láttam: a szenvedély, a fiatalos lendület, az érzés, amit a játékuk adott – árulta el a spanyol. – Amikor Mikel Arteta felhívott… Nos, ha valaha beszéltél vele, tudod, mennyire meggyőző tud lenni. Őrülten szereti a futballt, mindent az irányítása alatt akar tartani, a legapróbb részletekből is próbál valamit kihozni. Nagyon tisztán látja, mit akar, és az ő ajánlata volt számomra a legjobb.

A Liverpool más megoldást talált Zubimendi helyett

A Liverpool végül Arne Slot vezetésével az előző idényben Ryan Gravenberchből faragott klasszis védekező középpályást , aki mellett Mac Allister és Szoboszlai voltak a csapat motorjai, így Zubimendi nélkül is megnyerte a Premier League-et. A klub ráadásul megspórolta a spanyol Európa-bajnok átigazolására szánt pénzt is, ami hozzájárult az idén nyári nagy kiköltekezéshez, többek között Florian Wirtz, Alexander Isak és Kerkez Milos leigazolásához.

– Természetesen nem bántam meg a döntésemet, és most néhány meccs után sem gondolhatom ezt másként – fogalmazott Zubimendi a Liverpool elutasításáról. – Belső indíttatásból hoztam meg a döntést, úgy éreztem, ez a legjobb, és az eredmények nem befolyásolnak. Látom az Arsenalban rejlő potenciált, elég csak megnézni, hogyan edzünk, izgatott vagyok a szezon miatt.

