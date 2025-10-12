  • Magyar Nemzet
A Liverpool üzent a magyar válogatott meccse után, Kerkez megkapta a magáét

Legyőzte a magyar labdarúgó-válogatott Örményországot 2-0-ra szombat este a Puskás Arénában. A Liverpool két magyar játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdő volt a meccsen. Miattuk a Liverpool a hivatalos közösségi oldalán üzent a magyar váloatott győzelme után, a hozzászólások között pedig Kerkez külön témát szolgáltatott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 6:44
Kerkez Milos külön is téma volt, miután a Liverpool üzent a magyar válogaott meccse után Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, Kerkez Milos az utolsó percekben jött le a pályáról, mindketten kidolgozták magukat az örmények elleni 2-0-s siker során a világbajnoki selejtezőn. A két magyar futballista klubja, a Liverpool a hivatalos közösségi oldalán üzent a győzelem után.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos miatt a Liverpool is üzent a magyar válogatott örmények elleni meccs után
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos miatt a Liverpool is üzent a magyar válogatott örmények elleni meccs után. Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

"Dom és Milos is szerepet vállalt a magyarok 2-0-s győzelmében" – írta ki a Liverpool a Facebook-oldalára a két játékos magyar válogatott mezes fotójához, majd egy magyar zászlót és a tapsoló hangulatjelet is hozzábiggyesztett, amivel gratulált a magyar sikerhez.

A poszt alatt a legtübb hozzászólás gratulációkról szól, sok magyar kommentelő is feltűnt a Liverpool oldalán. Ezeken kívül megjelentek az ősi rivális Manchester United drukkerei, akik azzal szúrnak oda, hogy Szoboszlaiék sikere nem változtat azon, hogy a vörös ördögök legyőzik majd a Liverpoolt – a Premier League köveztkező fordulójában, jövő vasárnap az Anfielden rendezik a rangadót.

Mi a helyzet Kerkez Milossal?

A szokásos hozzászólások mellett volt egy angol komment, amely külön kitért Kerkez Milos helyzetére. 

"Remélem, Kerkez kicsit le tud majd higgadni, és engedik, hogy felfusson és széthúzza a játékot, mert az a játékos ott van benne valahol, és meg kell neki engedni, hogy ezt megtegye a csapat érdekében" – írta egy Liverpool-drukker.

A hozzászólás első része arra utal, hogy Kerkez olykor túl heves a Liverpoolban, ami miatt bajba is került már , Arne Slot emiatt egyszer korán le is cserélte. A második rész viszont arra vonatkozik, hogy Slot egyelőre nem használja ki Kerkez legnagyobb erősségét, a támadások aktív segítését a felfutásokkal.

A Liverpool nemcsak a magyarokkal foglalkozott

Az angol klub Szoboszlai és Kerkez magyar válogatottal elért sikere mellett a georgiai válogatott kapusát, Giorgi Mamardasvilit is kiemelte, aki csapatával 2-0-s vereséget szenvedett Spanyolországban szombaton, ugyancsak vb-slejtezőn.
 

 

